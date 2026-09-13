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महायुतीत वाद शिगेला! वादग्रस्त विधानावरून शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल

भाजपाच्या श्वेता महाले यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. जाणून घ्या, संपूर्ण प्रकरण

Buldhana Politics
संग्रहित-आमदार संजय गायकवाड (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 9:24 AM IST

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बुलढाणा - जिल्ह्यातील महायुतीमधील अंतर्गत राजकीय वाद आता पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला आहे. शिवसेना आमदार संजय गायकवाड आणि चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्यातील तणाव तीव्र झाला आहे. अशातच आमदार गायकवाड यांच्या एका वादग्रस्त वक्तव्यावरून महिला सामाजिक कार्यकर्त्या सविता भगवान बेंडवाल यांनी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 79 अंतर्गत आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर मध्यरात्री गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

काय होते वादग्रस्त वक्तव्य- प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, भाजपा आमदार श्वेता महाले यांचे पती तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खाजगी सचिव विद्याधर महाले यांचा वाढदिवस बुलढाणा शहरात मोठ्या थाटात साजरा झाला. यावेळी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत “बाप तो बाप रहेगा” हे गाणे वाजवण्यात आलं. माध्यमांनी आमदार संजय गायकवाड यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी म्हटलं होतं की, “बाप तो बाप रहेगा हे माणसाने बोलले तर चालेल, पण एखाद्या बाईनं बाप असल्याचं सांगितलं तर बापासारखे शरीर कुठून आणणार?” हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला.

संतोष पंडित प्रकरणात अशीच कारवाई झाल्याचा दावा- सामाजिक कार्यकर्ता सविता भगवान बेंडवाल यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, आमदार गायकवाड यांचे हे वक्तव्य महिलेच्या शरीरावरून केलेली टीका आहे. त्यामुळे महिलांच्या लज्जेला धक्का पोहोचला आहे. शब्दांनी, हावभावांनी किंवा इशाऱ्यांनी महिलेला अपमानित करणे हा विनयभंगाचा प्रकार असल्याचे सांगत त्यांनी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत गुन्हा नोंदवला. यापूर्वी पुण्यातील कोथरूड पोलीस ठाण्यात संतोष पंडित प्रकरणातही अशीच कारवाई झाली होती, असा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे.

दोन्ही आमदारांमधील संघर्षाचे पडसाद संपूर्ण जिल्ह्यात - महायुतीमधील दोन घटक पक्षांमधील हा वाद आता पूर्णपणे उघड झाला आहे. आमदार श्वेता महाले यांनी यापूर्वीही आमदार गायकवाड यांच्यावर टीका केली होती, तर गायकवाड यांनीही प्रत्युत्तर दिले होते. आता हे प्रकरण कायदेशीर मार्गाने पुढे जाते की पक्षश्रेष्ठी हस्तक्षेप करून शमवतात, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. बुलढाण्यातील राजकीय वातावरण तापले असून दोन्ही आमदारांमधील संघर्षाचे पडसाद संपूर्ण जिल्ह्यात उमटत आहेत.

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TAGGED:

BULDHANA POLITICS
भाजपा आमदार श्वेता महाले
VIDYADHAR MAHALE VS SANJAY GAIKWAD
संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल
SANJAY GAIKWAD VS SHWETA MAHALE

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