मुंबईत अमित साटम यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार राडा, भाजपा-काँग्रेसचे कार्यकर्ते आमने-सामने

मुंबईत भाजपा आणि काँग्रेस कार्यकर्ते आमने-सामने आले. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आज भाजपा नेते अमित साटम यांच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला. यानंतर दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले.

Political Clash in Bandra
मुंबईत अमित साटम यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार राडा (ETV Bharat)
Published : November 22, 2025 at 8:47 PM IST

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित साटम आणि काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांच्यात राजकीय युद्ध रंगलेलं बघायला मिळत आहेत. अस्लम शेख यांनी धमकी दिल्याचा आरोप भाजपाकडून केला जात होता. त्यानंतर अमित साटम यांनी आज अस्लम शेख यांच्यावर अतिशय शेलक्या शब्दांत टीका केली. यानंतर आता त्यांच्या या टीकेनंतर मुंबईतील काँग्रेसचे कार्यकर्ते आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले.

नेमकं काय घडलं? : वास्तविक, मुंबईत रोहिंग्या आणि बांग्लादेशी घुसखोरांची संख्या सातत्यानं वाढत असून, दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असलेल्या मुंबईच्या सुरक्षेशी थेट खेळ सुरू आहे, असा गंभीर आरोप करताना राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री तथा भाजपा आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांच्यावर जोरदार टीका केली होती.

मालवणी परिसरात अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी घालून समाजविघातक शक्तींना अभय देण्याचं व भारतीय संविधानाच्या मूल्यांना ठेच पोहोचवण्याचं काम अस्लम शेख करत असल्याचा थेट आरोप लोढा यांनी केला होता. तसेच, अस्लम शेख यांनी आपल्याला संपवण्याची धमकी दिली, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला होता. यानंतर लोढांनी पोलिसांत तक्रारदेखील दाखल केली होती.

दरम्यान, अस्लम शेख यांच्या धमकी प्रकरणावर मुंबई भाजपा अध्यक्ष तथा आमदार अमित साटम यांनीही शेख यांच्यावर शेलक्या शब्दांत टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज (22 नोव्हेंबर) युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी अंधेरी येथील आमदार अमित साटम यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार आंदोलन करत साटम यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली.

दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची : युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते भाजपाचे आमदार अमित साटम यांच्या वांद्रे येथील कार्यालयाबाहेर जमले आणि त्यांनी साटम यांच्या टीकेचा तीव्र निषेध नोंदवला. यावेळी त्यांनी अमित साटम यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

याचवेळी भाजपाचे कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येनं तिथं दाखल झाले. परिणामी काँग्रेस आणि भाजपाचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले आणि दोन्ही गटांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. यावेळी वातावरण तणावपूर्ण बनलं होतं. पोलिसांनी तत्काळ मध्यस्थी करीत दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना शांत करण्याचा आणि पांगवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.

दुसरीकडे, भाजपाचे कार्यकर्ते मात्र रस्त्यावरच ठिय्या मांडून बसले आणि अस्लम शेख यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करू लागले. “जो नेता आमच्या मंत्र्यांना धमकी देतो, तो आज आमच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करतो, याची हिंमत कशी होते? अस्लम शेख हे खरे गद्दार आहेत,” अशा संतप्त प्रतिक्रिया भाजपा कार्यकर्त्यांनी दिल्या.

तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी, “अमित साटम यांनी केलेल्या धमकीपूर्ण वक्तव्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करावा,” अशी मागणी त्यांनी जोरदारपणे लावून धरली.

पोलिसांनी परिस्थिती आटोक्यात आणली : कालपासून नेत्यांमधील वादविवादानं तापलेलं वातावरण आज कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर उतरलं आणि दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडल्याचं चित्र शहरात पाहायला मिळालं. पोलिसांनी परिस्थिती आटोक्यात आणली असली तरी राजकीय तणाव कायम आहे.

अमित साटम नेमकं काय म्हणाले होते? : माजी मंत्री आणि काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी मंत्री मंगलभात लोढा यांना मारण्याची धमकी दिली होती. यानंतर अस्लम शेख यांच्यावर टीका करताना अमित साटम म्हणाले होते की, अस्लम शेख यांच्यासारख्या पिलावळीला आम्ही मुंबईत संपवल्याशिवाय राहणार नाही. तसंच, मालाड मालवणीचे आमदार हे सातत्यानं रोहिंग्या आणि बांग्लादेशी घुसखोरीला प्राधान्य देऊन मालवणी पॅटर्न राबवत आहेत. त्यांचा मालवणी पॅटर्न आम्ही मुळापासून उखडून टाकणार आहोत, असं अमित साटम यांनी म्हटलं होतं. यानंतर आज अमित साटम यांच्या मुंबईतील विलेपार्ले या कार्यालयाबाहेर मुंबई युवक काँग्रेसनं जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं. यावेळी भाजपा कार्यकर्तेसुद्धा आमनेसामने आल्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं.

AMIT SATAM
CLASH BETWEEN BJP CONGRESS WORKERS
अमित साटम
काँग्रेस भाजपा कार्यकर्ते राडा
CLASH IN BJP CONGRESS WORKERS

