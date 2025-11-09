ETV Bharat / state

बीड जिल्ह्यातील सहा नगरपरिषदांच्या निवडणुका; महाराष्ट्राला दिशा देणारं राजकारण होणार, राजकीय विश्लेषकांचं मत

बीड जिल्ह्यातील ६ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर आता राजकीय विश्लेषक गणेश सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

नगर परिषद किल्लेधरुर
ETV Bharat Marathi Team

November 9, 2025

बीड : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. त्यातच नगरपालिका निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच बीड जिल्ह्यातील 06 नगरपालिकेच्या निवडणुका आता पार पडणार आहेत. 2016 साली झालेल्या निवडणुकीचं एकंदरीत बघितलं तर माजलगाव, गेवराई, धारूर या तीन नगरपरिषदांवर भाजपाचे नगराध्यक्ष आणि भाजपाची सत्ता होती. तर परळी, बीडमध्ये राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्ष आणि सत्ता होती आणि अंबाजोगाईमध्ये काँग्रेसचा नगराध्यक्ष आणि सत्ता होती.

कोणत्याही पक्षाकडून उमेदवार घोषित केला नाही : परळी, बीड, गेवराई, माजलगाव, धारूर, अंबाजोगाई या नगरपरिषदांसाठी आता निवडणुका होणार आहेत. 03 नगरपरिषदांवर भाजपाची तर 02 नगरपरिषदांवर राष्ट्रवादीची तर 01 नगर परिषदेवर काँग्रेसची सत्ता होती. अद्याप कोणत्याही पक्षाकडून उमेदवार घोषित करण्यात आलेला नाही. मात्र या निवडणुकीची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. याविषयी काय म्हणतात राजकीय विश्लेषक पाहूयात.

प्रतिक्रिया देताना राजकीय विश्लेषक गणेश सावंत (ETV Bharat Reporter)



काय आहे पक्षीय बलाबल पाहूया...

बीड : नगरपरिषद

  • एकूण संख्या-50
  • काकू नाना आघाडी -19
  • शिवसेना - 2
  • भाजपा - 1
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस- 18
  • एम आय एम - 10
  • राष्ट्रवादी नगराध्यक्ष थेट जनतेतून



परळी : नगरपरिषद

  • एकूण संख्या-33
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस -27
  • भाजपा-4
  • काँग्रेस -1
  • शिवसेना-1
  • राष्ट्रवादी नगराध्यक्ष जनतेतून



माजलगाव नगरपालिका

  • एकूण जागा - 26
  • शिवसेना -2
  • भाजपा-5
  • आघाडी - 10
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस-8
  • एम आय एम -1
  • भाजप नगराध्यक्ष जनतेतून



गेवराई : नगरपालिका

  • एकूण संख्या - 19
  • भाजपा - 18
  • शिवसेना - 1
  • भाजप नगराध्यक्ष जनतेतून



धारूर : नगरपालिका

  • एकूण संख्या- 17
  • भाजपा-9
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस-6
  • जनविकास आघाडी - 2
  • भाजप नगराध्यक्ष जनतेतून


अंबाजोगाई : नगरपरिषद

  • एकूण संख्या -28
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस-16
  • भाजपा-6
  • काँग्रेस-6
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस जनतेतून नगराध्यक्ष होता



निवडणुकांमध्ये प्रत्येक पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवणार : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या बीड जिल्ह्यात या नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये राज्याला दिशा देणार राजकारण होईल असं वाटत आहे. यावेळेस महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बलाबल असलेलं पाहायला मिळत आहे. येणाऱ्या नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये प्रत्येक पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याचं चित्र सध्या बीड जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. परळी सोडता इतर कोणत्याही नगरपरिषदामध्ये महायुती होईल असं वाटत नाही. बीडमध्ये गटातटाचं राजकारण होत असतानाच चित्र पाहायला मिळत आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी प्रबळ असल्याचं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. कारण स्थानिक आमदार हे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आहेत. माजी आमदार बदामराव पंडित यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केल्याने माजी आमदार लक्ष्मण पवारांना आता पाठबळ मिळणार असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं आता एकूणच कशा पद्धतीने ही निवडणूक पार पडणार? हे देखील पाहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.

