कोल्हापुरात राष्ट्रवादीची 'डबल इंजिन' युती; चंदगड नगरपंचायत निवडणुकीत हसन मुश्रीफांचा मास्टरस्ट्रोक!
कोल्हापुरातून एक वेगळंच राजकारण समोर आलंय. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या प्रयत्नातून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांची चंदगड नगरपंचायत निवडणुकीसाठी युती झाली आहे.
Published : November 11, 2025 at 10:51 AM IST
कोल्हापूर : राज्यातील राजकारण सध्या अंतर्गत फुटीच्या छायेत असलं तरी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या चंदगड परिसरात याउलट दृश्य पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) येथील चंदगड नगरपंचायत निवडणुकीसाठी एकत्र आले असून ‘राजर्षी शाहू विकास आघाडी’ या नावानं त्यांनी आघाडी रचली आहे. हा निर्णय गडहिंग्लज इथं सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला. ही युती मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मध्यस्थीनंतर अंतिम झाली असल्याची पुष्टीही यावेळी करण्यात आली आहे.
मंत्री मुश्रीफ यांच्या नेतृत्त्वाखाली घडली एकजूट : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) डॉ. नंदाताई बाभुळकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजेश पाटील यांनी एकत्रितपणे निवडणुकीचा लढा देण्याचा निर्णय घेतला. मंत्री मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत दोन्ही गटांच्या नेत्यांनी पुरोगामी विचारसरणी आणि विकासाच्या उद्दिष्टासाठी एकत्र काम करण्यावर भर दिला. यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितलं की, या युतीमुळे चंदगड नगरपंचायत निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विजय निश्चित आहे. भाजपा पुरस्कृत उमेदवार शिवाजी पाटील यांच्या विरोधात दोन्ही गटांनी सामूहिक लढा देण्याचं ठरवलं आहे.
काँग्रेस आणि इतरांकडून पाठिंब्याची अपेक्षा : माजी आमदार राजेश पाटील यांनी या युतीला काँग्रेसमधील काही कार्यकर्ते आणि सामाजिक नेत्यांचं समर्थन मिळेल, असा दावा केला. त्यांनी सांगितलं की, हा निर्णय स्थानिक विकासाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा असून मतदारांना विश्वास वाटावा, यासाठी दोन्ही गटांनी मतभेद बाजूला ठेवले आहेत. डॉ. बाभुळकर आणि ते दोघेही याआधी विधानसभा निवडणुकांत वेगळ्या गटांतून लढले होते, मात्र या वेळी स्थानिक हितासाठी त्यांनी युतीचा मार्ग स्वीकारला आहे.
गडहिंग्लज-कागलमध्ये चर्चेतून बदलणार समीकरण? : कोल्हापूर जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही या युतीच्या परिणामांची चर्चा सुरू झाली आहे. गडहिंग्लजमध्ये भाजपासोबत संवादाच्या शक्यता तपासल्या जात आहेत, तर कागलमध्ये संजय बाबा घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक संभाषणं सुरू असल्याचं यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केलं. मात्र मुरगूडमध्ये भाजापशी युती करणं सध्या कठीण असल्याचंही मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.
महायुतीला धक्का, स्थानिक राजकारणात नवीन समीकरण : राजकीय जाणकारांच्या मते, या समझोत्यामुळे कोल्हापूरच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण फेररचना होणार आहे. राष्ट्रवादीच्या या युतीमुळे महायुतीला स्थानिक पातळीवर धक्का बसू शकतो. दरम्यान, या निर्णयामुळे चंदगड परिसरात कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून नव्या आघाडीनं विकासाच्या दिशेनं वाटचाल सुरू होईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
