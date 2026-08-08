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पोलंडचे उच्चस्तरीय संसदीय शिष्टमंडळ कोल्हापुरात, छत्रपती घराण्याकडून शाही स्वागत!

कोल्हापूरबद्दलच्या आठवणींना उजाळा देत आज पोलिश शिष्टमंडळ कोल्हापुरात दाखल झालं. उस्फूर्त स्वागतानं संसद सदस्य किंगा गायेस्व्का यांच्यासह शिष्टमंडळ भारावून गेले.

Polish Delegation Visits New Palace kolhapur
पोलिश शिष्टमंडळाशी बोलताना खासदार शाहू छत्रपती महाराज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 2:22 PM IST

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कोल्हापूर : दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनी आणि सोव्हिएत युनियननं पोलंड देशावर आक्रमण केल्यानंतर लाखो पोलिश नागरिकांना निर्वासित व्हावे लागले होते. या काळात कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्यानं 1942 ते 1948 या काळात जवळपास 5 हजार पोलिश निर्वासितांना कोल्हापूरजवळील वळीवडे येथे आश्रय दिला होता. छत्रपती घराण्याच्या आश्रयाखाली आणि कोल्हापूरकरांच्या आत्मीय सहकार्यामुळे या निर्वासितांनी सन्मानाने नवजीवन उभारले. याच स्मारकाला भेट देण्यासाठी आणि कोल्हापूरबद्दलच्या आठवणींना उजाळा देत आज पोलिश शिष्टमंडळ कोल्हापुरात दाखल झालं. कोल्हापुरातील नवीन राजवाड्यात माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती, युवराज्ञी संयोगिताराजे, युवराज शहाजीराजे यांच्या उस्फूर्त स्वागताने संसद सदस्य किंगा गायेस्व्का यांच्यासह शिष्टमंडळ भारावून गेले.

पोलिश नागरिकांनी कोल्हापूरला मानले आपले दुसरं घर : युरोपमध्ये परतल्यानंतरही अनेक पोलिश नागरिकांनी कोल्हापूरला आपले दुसरे घर मानले. या ऐतिहासिक वारशाच्या स्मरणार्थ 1998 मध्ये वस्तीच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त 2019 साली संभाजीराजे छत्रपती यांच्या पुढाकाराने 71 व्या वर्धापनदिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. 2019 मध्ये महाराष्ट्र शासन आणि पोलंड सरकार यांनी संयुक्तपणे वळीवडे येथे "म्युझियम ऑफ ह्युमॅनिटी अँड पीस" उभारण्याची घोषणा केली. कोविड महामारी आणि कोल्हापूरमधील महापुरामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला असला तरी, युवराज संभाजीराजे छत्रपती आणि युवराज्ञी संयोगिताराजे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा उपक्रम पुढे सरकत राहिला.

पोलंडचे उच्चस्तरीय संसदीय शिष्टमंडळ कोल्हापुरात (Etv Bharat)

युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी वळीवडेच्या वारशाच्या माध्यमातून भारत-पोलंड संबंधांना नवसंजीवनी देण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. युवराज्ञी संयोगिताराजे यांनी संग्रहालयासाठी मूळ बॅरेक्सचा ऐतिहासिक पाया शोधून त्याचे संवर्धन करण्यासाठी विशेष योगदान दिले आहे.

माध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे छत्रपती (Etv Bharat)

भारताच्या माजी राजदूत नगमा मलिक, विद्यमान राजदूत नीता भूषण, पोलंडचे भारतातील माजी राजदूत अॅडम बुराकोव्स्की, विद्यमान राजदूत पिओत्र अँटोनी श्विताल्स्की, तसेच मालगोर्झाता वेजिसिस-गोवेंबियाक (पोलिश इन्स्टिट्यूट, नवी दिल्ली) आणि टोमाझ व्हिलगोमास (मुंबई येथील पोलंडचे वाणिज्यदूत) यांच्या सहकार्यामुळे या उपक्रमाला अधिक बळ मिळाले आहे.

मोदींनी दिली होती कोल्हापूर स्मारकाला भेट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोलंड दौऱ्यादरम्यान राजधानी वॉर्सा येथील कोल्हापूर स्मारकाला अभिवादन करून छत्रपती घराणे आणि कोल्हापूरच्या जनतेच्या मानवतावादी कार्याचा गौरव केला होता. या ऐतिहासिक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, आज पोलंडच्या संसदीय शिष्टमंडळाचा कोल्हापूर दौरा होत असून, या वर्षाअखेरीस होणाऱ्या पोलंडच्या पंतप्रधानांच्या संभाव्य कोल्हापूर भेटीच्या तयारीच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

शिष्टमंडळातील मान्यवर : पोलंडच्या संसदेच्या (सेजम) वरिष्ठ सदस्य आणि 'पोलंड-भारत संसदीय गट'च्या अध्यक्षा सुश्री किंगा गायेव्स्का, पोलंडचे भारतातील विद्यमान राजदूत पिओत्र अँटोनी श्विताल्स्की, मुंबई येथील पोलंडचे वाणिज्यदूत टोमाझ व्हिलगोमास, नवी दिल्ली येथील पोलिश इन्स्टिट्यूटच्या संचालिका मालगोर्झाता वेजिसिस-गोवेंबियाक, भारत सरकारकडून 'प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार' आणि युरोप इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष डॉ. अमित लाथ, ग्लोबल अफेअर्स अँड बिझनेसचे संचालक क्रिनल शाह सूरी, संसदीय कार्य संचालक अलेक्सांद्रा ऑस्मान्स्का, आंतरराष्ट्रीय वार्ताहर कॅरोलिना व्हुईचिका यांचं हे शिष्टमंडळ आज वळीवडे येथे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात पोलिश निर्वासितांना दिलेल्या आश्रयाच्या ऐतिहासिक स्मारकाला अभिवादन करणार असून, प्रस्तावित म्युझियम ऑफ ह्युमॅनिटी अँड पीस प्रकल्पाची पाहणी करणार आहे.

निधी आणि जागतिक दर्जाचा विकास : महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी संग्रहालयाच्या इमारतीसाठी सुमारे 1.5 कोटी खर्च केला असून, जागतिक दर्जाचे म्युझियम विकसित करण्यासाठी साडेपाच कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. भविष्यात या प्रकल्पाला युनेस्कोच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. या वर्षाच्या अखेरीस होणारी पोलंडच्या पंतप्रधानांची कोल्हापूर भेट ही दोन्ही देशांच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना असेल. या सर्व प्रयत्नांमुळे कोल्हापूरला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करुणा, मानवता आणि जागतिक मैत्रीचे प्रतीक म्हणून एक मोठी आणि नवी प्रतिष्ठा मिळणार आहे. कोल्हापूरची जनता या मान्यवर शिष्टमंडळाचे मनःपूर्वक स्वागत करत असून, आठ दशकांहून अधिक काळ टिकून असलेल्या भारत-पोलंड मैत्रीला अधिक दृढ करण्याचा संकल्प यानिमित्ताने होत असल्याचं माजी खासदार संभाजी राजे छत्रपती म्हणाले. पोलिश शिष्टमंडळाच्या भेटीप्रसंगी कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती, युवराज्ञी याज्ञसेनी, संयोगिताराजे छत्रपती, मधुरीमाराजे छत्रपती, युवराज संभाजीराजे, युवराज शहाजीराजे यांच्यासह राज घराण्यातील सदस्य उपस्थित होते.

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TAGGED:

VALIVADE POLISH MEMORIAL
YUVRAJ SHAHAJI RAJE CHHATRAPATI
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