मुंबईत सत्संगाला गेलेल्या पोलिसाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, सातारा पोलीस दलावर शोककळा

रजा घेऊन सहकुटुंब सत्संगाला गेलेल्या पोलिसाचा अकस्मात मृत्यू झाला. मुंबईतील उपनगरात ही रविवारी सायंकाळी ही घटना घडली.

Karad Policeman heart attack dies mumbai
मृत पोलीस प्रवीण बाळकृष्ण काटवटे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 4:32 PM IST

1 Min Read
सातारा - मुंबईतील भांडुप उपनगरात आयोजित केलेल्या सत्संग कार्यक्रमात हृदयविकाराच्या झटक्याने पोलिसाचा मृत्यू झाला. प्रवीण बाळकृष्ण काटवटे (वय ५१, रा. तांबवे, ता. कराड), असं मृत पोलीस हवालदाराचं नाव आहे. रजा घेऊन ते सहकुटुंब सत्संगाला गेले होते. कराड शहर पोलीस ठाण्यात त्यांची नेमणूक होती. त्यांच्या आकस्मिक मृत्यूने पोलीस दलावर शोककळा पसरली आहे.

रजा घेऊन गेले होते सत्संगाला - प्रवीण काटवटे हे १९९७ मध्ये सातारा जिल्हा पोलीस दलात भरती झाले होते. सध्या कराड शहर पोलीस ठाण्यात त्यांची नेमणूक होती. २०१८ पासून ते कराड शहर पोलिस ठाण्यात कार्यरत होते. एका सत्संग कार्यक्रमासाठी रजा घेऊन सहकुटुंब ते मुंबईला गेले होते. त्याच कार्यक्रमास त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. प्रवीण काटवटे हे स्पोर्टमन होते. लहानपणापासूनच ते खेळाची आवड होती. तरूण वयात ते चांगले क्रिकेटपटू होते.

सत्संगात नाचल्यानंतर चक्कर येऊन पडले - सत्संगात ते सहकुटुंब पूर्णवेळ सहभागी झाले होते. कुटुंबासोबत त्यांनी धार्मिक गाण्यावर नृत्याचा आनंद लुटला. त्याचा व्हिडिओ देखील बनवला. मात्र, त्यानंतर त्यांना अचानक चक्कर आली. अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना नजीकच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, त्यांचा जीव वाचू शकला नाही.

शासकीय इतमामात होणार अंत्यसंस्कार - आज सकाळी मुंबईतील शासकीय रुग्णालयात त्यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मृतदेह त्यांच्या तांबवे या मूळगावी आणण्यात येणार आहे. सायंकाळी त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत. प्रवीण काटवटे यांच्या पश्चात पत्नी, मुले, भाऊ, असा परिवार आहे.

हेही वाचा - साताऱ्यातील जवानाला चंदीगडमध्ये वीरमरण! ड्युटीवर असताना आला हार्ट अटॅक, आज अंत्यसंस्कार

