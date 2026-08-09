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'कोयत्याला तलवारीनं उत्तर देणार असाल, तर पोलीस कारवाई करणारच!' गृह राज्यमंत्री योगेश कदमांचा मनोज जरांगेंना थेट इशारा

'मराठ्यांच्या हातात तलवारी आहेत,' या मनोज जरांगेंच्या वक्तव्यावर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्यास पोलीस कडक कारवाई करतील, असा थेट इशारा दिला.

YOGESH KADAM WARNS MANOJ JARANGE
माध्यमांशी बोलताना मंत्री योगेश कदम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 8:46 PM IST

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अहिल्यानगर : 'तुम्ही कोयते हातात घेणार असाल, तर मराठ्यांच्या हातात तलवारी आहेत,' असा इशारा राज्य सरकार आणि नेत्यांना मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिला होता. यानंतर 'कुठंही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास पोलीस कारवाई करतील,' असा थेट इशारा गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मनोज जरांगे यांना दिलाय. राज्यमंत्री योगेश कदम रविवारी (दि.9) जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त अकोले दौऱ्यावर असताना माध्यमांशी बोलत होते.

अमोल मिटकरींचा रायगडशी काही संबंध नाही : "मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील चांगलं काम करत आहेत. जरांगे यांनी आपलं लक्ष विचलित होऊ देऊ नये. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. समाजाला दिलेली प्रमाणपत्रं भविष्यातही कायदेशीरदृष्ट्या पूर्ण वैध ठरतील, अशी व्यवस्था केली जात आहे. अमोल मिटकरी यांचा रायगड जिल्ह्याशी काही संबंध नाही. त्यांचा त्यांच्या पक्षात खच्चीकरण केलं जातंय. त्यांनी स्वतःबद्दल विचार केला तर बरं होईल," असं गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री योगेश कदम (ETV Bharat Reporter)

हे संजय राऊत यांनी पंतप्रधान मोदींना शिकवू नये : फुटीर खासदारांना पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी वेळ आहे. मात्र संसदेत यायला वेळ नाही, असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. यावर बोलताना कदम म्हणाले की, "पंतप्रधानांनी संसदेत कार्यकाळ कसा हाताळावा, हे संजय राऊत यांनी शिकवू नये. अधिवेशन हे कायदा तयार करण्यासाठी असतं. जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अधिवेशन महत्त्वाचं असतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतात. त्यामुळं संजय राऊत यांच्या आरोपांना उत्तर देण्याची आवश्यकता नाही."

...तर आज गणेश नाईक मंत्री नसते : गणेश नाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या टीकेचा समाचार घेताना कदम म्हणाले, "आपण महायुतीतसोबत काम करत आहोत. एकनाथ शिंदे यांनी अडीच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं. अनेक धाडसी निर्णय घेतले नसते. तर आज गणेश नाईक मंत्री झाले नसते. याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांमध्ये समन्वय आहे. महायुतीमध्ये कुठंही कटुता येऊ नये. यासाठी गणेश नाईक यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यानं काळजी घेतली पाहिजे. नाईक यांनी अशी वक्तव्यं थांबवून आपल्या मनातील खदखद पक्षाच्या वरिष्ठांकडं मांडावी आणि कायमस्वरूपी थांबावी."

मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम लवकर पूर्ण होईल : "सर्वात जास्त प्रवास आम्ही मुंबई-गोवा महामार्गावरून करतो. पेण ते माणगावदरम्यानच्या टप्प्यात अडचणी आल्या आहेत. सध्या इंदापूर आणि माणगाव या दोन बायपासचं काम बाकी आहे. पुढील 6 ते 8 महिन्यात हे काम पूर्ण होईल. या विलंबाबद्दल जनतेमध्ये असलेली नाराजी रास्त असून, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडंही या महामार्गासाठी वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे," असं सांगत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम रखडल्याचं मान्य केलं.

संवेदनशील विषयांवर असंवेदनशीलपणे बोलणं चुकीचं : "सोनिया गांधी ज्यावेळी काँग्रेसमध्ये पदावर आल्या, त्यावेळी त्यांची काय स्थिती होती? त्या किती बोलायच्या? याचा इतिहास काँग्रेसनं अभ्यासावा. अशा संवेदनशील विषयांवर असंवेदनशीलपणे बोलणं चुकीचं आहे, असं म्हणत मंत्री योगेश कदम यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या काँग्रेसनं केलेल्या टीकेवर भाष्य केलं.

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YOGESH KADAM ON MANOJ JARANGE
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YOGESH KADAM WARNS MANOJ JARANGE

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