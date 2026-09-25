रस्त्यावर दारू पिताना हटकलं अन् गेला जीव: गस्तीवरील उपनिरीक्षकाची गावगुंडाकडून हत्या : आरोपी गजाआड
दारू पिणाऱ्या गुंडाला हटकल्यानं झालेल्या वादात पोलीस उपनिरीक्षकाची हत्या करण्यात आली. ही घटना ठाणे परिसरातील चितळसर मनपाडा इथं घडली.
Published : September 25, 2026 at 1:32 PM IST
ठाणे : रात्री उशीरा रस्त्यावर बसून दारू पिणाऱ्या गुंडाला हटकल्यानं झालेल्या वादात पोलीस उपनिरीक्षकाची हत्या करण्यात आली. ही घटना ठाणे परिसरातील चितळसर मनपाडा इथं घडली. राजू वाल्मिकी असं गस्तीवरील पोलीस उपनिरीक्षकाची हत्या करणाऱ्या गावगुंडाचं नाव आहे. तर किसन भोईर असं हत्या करण्यात आलेल्या गस्तीवरील पोलीस उपनिरीक्षकांचं नाव आहे. या प्रकरणी मारेकरी राजू वाल्मिकी याच्यावर चितळसर मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे.
रात्री उशीरा रस्त्यात दारू पीत होता गावगुंड : काही दारूची दुकानं रात्री उशीरापर्यंत सुरू असल्याची माहिती गस्तीवरील पोलीस उपनिरीक्षक किसन भोईर यांना मिळाली होती. त्यामुळे उपनिरीक्षक किसन भोईर यांनी घटनास्थळावर धाव घेतली. मात्र यावेळी राजू वाल्मिकी नावाचा गावगुंड रस्त्यावरच दारू पीत बसला होता. गस्त घालताना पोलीस उपनिरीक्षक किसन भोईर यांनी त्याला हटकलं. त्यानंतर त्याला पोलीस व्हॅनमध्ये बसण्यास सांगितलं. त्यामुळे गावगुंड राजू वाल्मिकी यानं वाद घातला. त्यामुळे पोलीस उपनिरीक्षक किसन भोईर आणि गावगुंड राजू वाल्मिकी या दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. यावेळी गुंड राजू वाल्मिकी यानं पोलीस उपनिरीक्षक किसन भोईर यांना धक्का दिला. या धक्क्यानं किसन भोईर जोरात डोक्यावर आदळले. त्यामुळे उपनिरीक्षक किसन भोईर यांच्या डोक्याला जबर मार लागल्यानं त्यांचा जागीच मृत्यू.
राजू वाल्मिकी याला तत्काळ अटक : पोलीस उपनिरीक्षक किसन भोईर यांचा जागीच मृत्यू झाल्यानंतर पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी मारेकरी राजू वाल्मिकी याला घटनास्थळावरुन तत्काळ अटक करण्यात आली. त्याला पुढील कारवाईसाठी चितळसर मानमाडा पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. राजू वाल्मिकी याच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्याला अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.
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