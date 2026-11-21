काँग्रेसच्या माजी शहराध्यक्षाच्या मुलासह दोघांना पिस्टलसह पकडलं, कराडमध्ये पोलिसांची सापळा रचून कारवाई
कराड शहरात सापळा रचून पकडलेल्या संशयितांकडून पोलिसांनी 65 हजार रुपये किंमतीचे पिस्टल जप्त केले आहे.
Published : November 21, 2026 at 12:02 PM IST
सातारा - देशी बनावटीची पिस्टल विक्रीसाठी आलेल्या तरूणासह पिस्टल विकत घेणाऱ्या संशयिताला पोलिसांनी सापळा रचून रंगेहात पकडले. संशयितांकडून 65 हजार रुपये किंमतीचे देशी बनावटीचे पिस्टल जप्त करण्यात आले आहे. याप्रकरणी संजू भंवरसिंह अनारे (रा. धायडी-धरणीतांडा, जि. धार, मध्यप्रदेश) आणि प्रशांत प्रदीप जाधव (रा. कराड, जि. सातारा) या अटक संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. संशयित आरोपी प्रशांत जाधव हा काँग्रेसच्या माजी कराड शहराध्यक्षाचा मुलगा असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे, अप्पर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव यांनी अवैध देशी बनावटीच्या अग्निशस्त्रांची विक्री करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती काढून कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एलसीबी आणि कराड डीबी पथक पेट्रोलिंग करत असताना एका संशयित देशी बनावटीचे पिस्टल विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती मिळाली.
सापळा रचून केली कारवाई - स्थानिक गुन्हे शाखा आणि कराड शहर पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने पंकज हॉटेलच्या परिसरात सापळा रचून संशयितांना ताब्यात घेतले. अंगझडतीत त्यांच्याकडे देशी बनावटीचे पिस्टल सापडले. पिस्टल विक्रीसाठी आलेल्या आणि पिस्टल विकत घेणाऱ्या दोन्ही संशयितांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्यावर कराड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे उपनिरीक्षक निखिल मगदूम हे अधिक तपास करत आहेत.
पाच दिवसांची पोलीस कोठडी - अवैध शस्त्रास्त्र प्रकरणी कॉंग्रेसच्या माजी कराड शहराध्यक्षाच्या मुलाला अटक झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. पिस्टल नेमके कोणत्या कारणासाठी विकत घेतले होते, याची पोलीस चौकशी करत आहेत. दरम्यान, संशयित आरोपी प्रशांत जाधव याचे वडील हे कॉंग्रेसचे कराड शहराध्यक्ष होते. ते एका मातब्बर नेत्याचे निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या कारवाईची मोठी चर्चा आहे. दरम्यान, अटक केलेल्या संशयितांना न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असल्याची माहिती तपास अधिकारी निखिल मगदूम यांनी दिली.
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