कराडच्या शिवाजी स्टेडियम झोपडपट्टीत छापा टाकून पोलिसांनी जप्त केला गांजा, महिलेसह साथीदार गजाआड
कराडच्या डीवायएसपी राजश्री पाटील यांच्या पथकाने कराड शहरातील मध्यवस्तीत छापा टाकून अंमली पदार्थ विरोधी मोठी कारवाई केली.
Published : May 24, 2026 at 10:19 PM IST
सातारा - कराड डीवायएसपींच्या पथकाने शिवाजी स्टेडियम झोपडपट्टीत छापा टाकून 2 लाख रुपये किंमतीचा 8 किलो गांजा जप्त केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी महिला आणि तिच्या साथीदाराला अटक केली आहे. दरम्यान, या गुन्ह्याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे. त्यांच्याकडून संशयितांनी गांजा खरेदी केला आहे, त्यांच्या मुळापर्यंत पोलीस पोहोचणार का? हे पाहावे लागेल.
आठ किलो गांजा जप्त - कराडमधील शिवाजी स्टेडियम झोपडपट्टीत गांजा विक्री सुरू असल्याची माहिती डीवायएसपी राजश्री पाटील यांना खबऱ्याकडून मिळाली. त्यांनी आपल्या पथकाला तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर डीवायएसपींचे पथक आणि कराड शहर पोलिसांनी संयुक्तपणे झोपडपट्टीत छापा टाकत एका घरातून आठ किलो गांजा जप्त केला. बाजारपेठेत गांजाची किंमत 2 लाख रुपये आहे. याप्रकरणी परवीन इब्राहिम पटेल (रा. इदगाह मैदान रोड, शिवाजी स्टेडीयम झोपडपट्टी, कराड) आणि तिचा साथीदार संदीप सतिश पाटील (रा. सुपने, ता. कराड) या दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
दोघांवर गुन्हा दाखल - याप्रकरणी हवालदार सागर बर्गे यांनी कराड शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असून, अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यान्वये दोन्ही संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे उपनिरीक्षक निखिल मगदूम हे अधिक तपास करत आहेत. पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे, अपर पोलीस अधीक्षक वैशाली कडुकर यांनी सातारा जिल्ह्यामध्ये अंमली पदार्थ विरोधी मोहिम गतिमान करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी आपल्या खबऱ्यांचे नेटवर्क कामाला लावले आहे.
अंमली पदार्थ तस्करीविरोधात कारवाई - दरम्यान, सातारा जिल्ह्यात अंमली पदार्थ तस्करीच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण आणण्यात पोलिसांना यश येताना दिसत नाही. सातारा जिल्ह्यात काही महिन्यांपासून अंमली पदार्थ विरोधी मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत. तरी देखील अंमली पदार्थांची तस्करी आणि विक्री सुरूच आहे.
पोलिसांनी केली कारवाई - डीवायएसपी राजश्री पाटील यांच्या सूचनेवरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश तारु, पोलीस हवालदार असिफ जमादार, प्रविण पवार, सागर बर्गे, दीपक कोळी, स्वप्नील साबळे, मयुर देशमुख, मारुती लाटणे, महिला पोलीस कॉन्स्टेबल सरीता मोहिते यांनी ही कारवाई केली.
