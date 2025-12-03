ETV Bharat / state

मित्र पक्षावर विश्वास नाही; ईव्हीएम मशीनवर लक्ष ठेवण्यासाठी उमेदवारांचा खासगी पाहारा

राज्यात मंगळवारी नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी मतदान झालं. छ. संभाजीनगरमध्ये ईव्हीएम स्ट्राँग रूमबाहेर पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त आणि खासगी पाहारा ठेवण्यात आला आहे.

Strong Room
स्ट्राँग रूम बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि खाजगी पाहारा (ETV Bhatrat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानं वीस डिसेंबर रोजी दुसरा टप्पा पार पडेल, त्यानंतर एकवीस डिसेंबर रोजी एकत्रित मतमोजणी होईल. त्यामुळं पुढील सतरा दिवस ईव्हीएम मशीन सांभाळण्याची जबाबदारी पोलीस आणि सरकारी यंत्रणेवर येऊन पडली आहे. असं असलं तरी निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या उमेदवारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांचा पाहारा देखील लावला आहे. प्रत्येक आठ तासाला दोन उमेदवार स्ट्राँग रूमभोवती पाहारा देणार आहेत. विशेषतः बहुतांश ठिकाणी महायुतीमधील घटकपक्ष एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढत असून त्यांना एकमेकांवर विश्वास नाही, निवडून येण्यासाठी लढलो, अशी भावना नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांनी व्यक्त केली.


स्ट्राँग रूमवर प्रशासनाची करडी नजर : दोन डिसेंबर रोजी राज्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांची मतदान प्रक्रिया पार पडली असून 21 डिसेंबर रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यामुळं सर्व ठिकाणच्या ईव्हीएम मशीन स्ट्राँग रूममध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याठिकाणी जिल्हाप्रशासनासोबत पोलीस यंत्रणा देखील सुरक्षेसाठी सज्ज झाली आहे. तीन पाळीमध्ये तगडा बंदोबस्त लावण्यात आला असल्याची माहिती, खुलताबाद पोलीस निरीक्षक धनंजय फराटे यांनी दिली. प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील लावण्यात आले असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक पाहणीसाठी वेळोवेळी येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे.

स्ट्राँग रूम बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि खाजगी पाहारा (ETV Bhatrat Reporter)



उमेदवारांचा खासगी पाहारा तैनात : पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनानं सुरक्षा यंत्रणा सज्ज केली असली, तरी निवडणूक लढणाऱ्या नगराध्यक्ष पदांच्या उमेदवारांनी आपला खासगी पाहारा देखील लावला आहे. कोणत्याही उमेदवारांनी खोडसाळपणानं ईव्हीएममध्ये बिघाड करू नये किंवा गैरकृत्य करू नये, त्यासाठी लक्ष ठेवत असल्याचं मत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार हाजी अकबर बेग आणि शिवसेनेचे उमेदवार यांनी व्यक्त केलं. "प्रत्येक दोन-दोन तासाला वेगवगेळे कार्यकर्ते परिसरात येऊन सर्व काही व्यवस्थित असल्याची खात्री करतील, इतकंच नाही आम्ही सर्व उमेदवारांनी एकमेकांना याची कल्पना दिली," असं देखील हाजी अकबर बेग यांनी सांगितलं.



राज्यात एकत्र पण स्थानिक पातळीवर वेगळं राजकारण : राज्यातील सत्तेत सोबत असलेले महायुतीमधील घटक पक्ष सोबत कारभार करत आहेत. असं असलं तरी, स्थानिक निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र लढत देत असल्याचं पाहायला मिळालं. ईव्हीएम संरक्षण देताना मित्रांवर विश्वास नाही का? अशी विचारणा केली असता, वरचं राजकारण वेगळं असलं, तरी स्थानिक आमदार आणि नेते सत्ता मिळवण्यासाठी काहीही करू शकतात. स्थानिक पातळीवर आम्ही सर्व राजकीय कार्यकर्ते मित्रासारखे असलो, तरी राजकारणात विश्वास ठेवून चालणार नाही. मित्र असले तरी राजकारणात विश्वास नाही. ईव्हीएम मशीनवर तुम्ही देखील लक्ष ठेवा आम्हीही ठेवू असं सांगितल्याचं शिवसेनेचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार बाबासाहेब बारगळ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार हाजी अकबर बेग यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -

  1. "गोदामातील ईव्हीएममध्ये गडबड करण्यास सरकारला भरपूर वेळ मिळेल"- पृथ्वीराज चव्हाणांचा सरकारवर हल्लाबोल
  2. निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी अनेक ठिकाणी हाणामारी; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कारवाईची केली मागणी
  3. कागलमध्ये हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगेंच्या उमेदवारांचा निकालाआधीच जल्लोष, मतदानानंतर गुलाल उधळून आतषबाजी

TAGGED:

ईव्हीएम मशीन
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत
EVM STRONG ROOM
ईव्हीएम मशीन स्ट्राँग रूम
SECURITY ON EVM STRONG ROOM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.