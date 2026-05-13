नीट पेपरफुटी प्रकरणातील शुभम खैरनारच्या घराची पोलिसांनी घेतली झडती; संशयिताच्या मित्रानं काय सांगितलं?
नीट पेपरफुटी प्रकरणातील शुभम खैरनार हा शांत स्वभावाचा होता, असे त्याच्या मित्रांनी पोलिसांना सांगितलं. पोलिसांनी त्याच्या घराची आज झडती घेतली.
Published : May 13, 2026 at 5:25 PM IST
नाशिक- नीट पेपर फुटी प्रकरणात नाशिकमधून संशयित आरोपी शुभम खैरनारला मंगळवारी नाशिकच्या पोलिसांनी ताब्यात घेत सीबीआय पथकाच्या ताब्यात दिलं आहे. आज नाशिक पोलिसांनी शुभम राहत असलेल्या इंदिरानगर भागातील सुधा अपार्टमेंटमधील फ्लॅटची झडती घेतली. तसेच शुभमचा भाऊ आणि त्याचा रूम पार्टनर यांचीदेखील सीबीआयने चौकशी केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
संशयित शुभम खैरनार याला राजस्थान पोलिसांच्या विनंतीनुसार नाशिक पोलिसांनी ताब्यात घेत सीबीआय पथकाच्या ताब्यात दिलं आहे. नाशिक गुन्हे शाखा 2 च्या पथकानं ही कारवाई केली. आता या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शुभम आणि अहिल्यानगर येथील आणि सध्या पुणे येथे वास्तव्यास असलेल्या धनंजय लोखंडे नामक या दोघांनी मिळून हा पेपर लीक केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. शुभम याला धनंजय यानं हा नीट पेपर तब्बल 10 लाखांना विकला होता. त्यांनंतर टेलिग्रामच्या माध्यमातून शुभम यानं हा पेपर पुढे 15 लाखांना विकला. या पेपर फुटीच्या संपूर्ण प्रकरणात लाखो रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असा आरोप आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पेपर फुटीची मोठी साखळी असण्याची शक्यता आहे.
पेपर 80 टक्के तंतोतंत- शुभम आणि धनंजय यांनी नीट पेपर लीक केला होता. हा नीट पेपर जवळजवळ 80 टक्के तंतोतंत मिळता जुळता होता, असा आरोप संशयित शुभम खैरनार याच्यावर आरोप आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा सीबीआयच्या माध्यमातून अधिक तपास सुरू केला जाणार आहे. सीबीआयच्या तपासात या प्रकरणी आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशात होणाऱ्या या महत्त्वाच्या नीट पेपर लीक प्रकरणात याआधीदेखील शुभम याचादेखील सहभाग होता का? त्यादिशेनं केंद्रीय तपास यंत्रणा चौकशी करणार आहे.
विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत होता- "शुभम पेपर फुटी प्रकरणात असेल, अशी कल्पनाही आम्हाला नव्हती. त्याचा स्वभाव अतिशय शांत आहे. तो रात्री उशिरापर्यंत लॅपटॉपवर काम असायचा. तो सोमवारी रात्री अकरा वाजता झोपी गेला. तो फोनवरून मेडिकलमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत असे. शुभम एके दिवस डोक्यावरील सर्व केस कापून घरी आला. तेव्हा त्याला विचारलं असता आजी वारल्याचं त्यांनी सांगितलं", अशी माहिती त्याच्या रूममधील मित्रांनी दिली.
शुभमाच्या भावाची चौकशी केली- "आम्ही कुठेही तपास करत नाही. हा तपास सीबीआय करत आहे. शुभम खैरनार याला मंगळवारी सीबीआयनं बोलवलं होतं. लेखी पत्र देण्यासाठी यासाठी तो नांदगावहून नाशिकला आला होता. त्याच्यासोबत त्याचे तीन मित्र आहे. त्यातील एक त्याचा रूम पार्टनर आहे. तो एका खासगी बँकेत कामाला आहे. याशिवाय त्याच्या घरात दुसरे कोणी नाही. शुभमच्या भावाची आणि रूम पार्टनरची सीबीआयनं मंगळवारी चौकशी केली", अशी माहिती पोलीस निरीक्षक विश्वास पाटील यांनी दिली.
