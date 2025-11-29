ETV Bharat / state

भाजपा नेत्याच्या घरात घुसल्याप्रकरणी निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल; राणे म्हणाले "पोलिसांनी मला अटक करुन दाखवावी"

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना निलेश राणे यांनी भाजपा नेत्याच्या घरावर धाड टाकली होती. याप्रकरणी निलेश राणेंवर पोलिसात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.

CASE AGAINST NILESH RANE
आमदार निलेश राणे (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 29, 2025 at 1:38 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 2:59 PM IST

सिंधुदुर्ग : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आपल्या पक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते पायाला भिंगरी लावून फिरत आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणुकीत नातेवाईक आमनेसामने आल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. तळ कोकणातही राणे बंधू नगरपरिषद निवडणुकीत आमनेसामने आलेत. काही दिवसांपूर्वी आमदार निलेश राणे यांनी मालवण भाजपा नेत्याच्या घरावर धाड टाकून निवडणुकीत पैशाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी त्यांच्यावर पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.

अन् भाजपा नेत्यांची उडाली तारांबळ : आमदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी सोशल मीडियावरून लाईव्ह करत मालवणमधील भाजपा नेत्याच्या घरी धाड टाकली होती. यावेळी त्यांना घरात मोठी रक्कम असलेली पैशांची बॅग आढळून आली. त्यांनी भाजपा पदाधिकाऱ्याची अचानक पोलखोल केल्यामुळं एकच खळबळ उडाली. विजय केनवडेकर भाजपाचे स्थानिक नेते आहेत. त्यांच्या घरी निलेश राणे आपल्या कार्यकर्त्यांसह धडकले. अचानक निलेश राणे आल्यानं तिथं असलेल्या विजय केनवडेकर आणि बंड्या सावंत या भाजपा कार्यकर्त्यांची धावपळ झाली. निलेश राणे म्हणाले, "मी कुणाच्या बेडरूममध्ये जाणार नाही. जे काय आत आहे ते बाहेर आणा." त्यानंतर राणेंना कार्यकर्ते बेडरूममध्ये घेवून गेले. त्यावेळी तिथं पैशांनी भरलेली बॅग आढळली. केनवडेकर यांच्या घरी मोठी रक्कम असल्याचं त्यांनी केलेल्या लाईव्ह व्हिडिओमध्ये दिसत होतं. या प्रकरणी आता आमदार निलेश राणेंवर मालवणमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

माध्यमांशी बोलताना निलेश राणे (ETV Bharat Reporter)

नितेश राणेंनी साधला केनवडेकरांच्या कुटुंबीयांशी संवाद : निलेश राणे यांनी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशननंतर मंत्री नितेश राणे यांनी केनवडेकर यांच्यावर केलेले आरोप फेटाळले. "आम्ही फक्त विकासावर बोलणार असून निवडणूक भरकटू देणार नाही," असं नितेश राणे यांनी सांगितलं.

निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल : भाजपा मालवणचे नेते विजय केनवडेकर यांच्या घरावर गुरूवारी धाड टाकल्यानंतर आमदार निलेश राणे यांच्यावर पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. यानंतर निलेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली. "वकिलांनी त्यांचं काम केलं. आता पोलिसांनी मला अटक करुन दाखवावी,"असं निलेश राणे म्हणाले.

निवडणुकीचा आणि पैशाचा काही संबंध नाही : "हे पैसे बिल्डिंग मटेरियलचे असून त्याचा आणि निवडणुकीचा कोणताही संबध नाही" असा खुलासा भाजपा मालवणचे नेते विजय केनवडेकर यांनी केला आहे. तर यासंदर्भात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांना एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी विचारलं आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचं सांगितलंय.

