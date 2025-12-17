पाचगणीत पार्टीवर पोलिसांचा छापा; ५ लाखांच्या कोकेनसह अलिशान गाड्या जप्त, १० जण ताब्यात
महाराष्ट्राच्या नंदनवनात पाच लाखांचं कोकेन जप्त करण्यात आल्यानं पर्यटन क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी मुंबईतील रेकॉर्डवरच्या १० जणांना ताब्यात घेतलं आहे.
Published : December 17, 2025 at 7:48 PM IST
सातारा - महाराष्ट्राचं नंदनवन समजल्या जाणाऱ्या पाचगणीमध्ये ५ लाखांचं १३ ग्रॅम कोकेन जप्त करण्यात आल्यानं पर्यटन क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. याप्रकरणी १० जणांना ताब्यात घेण्यात आलं असून कोकेनसह महागड्या स्कोडा आणि एमजी हेक्टर गाड्या, मोबाईल, असा ४२ लाख ८५ हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. जावळी तालुक्यातील सावरी गावात एमडी ड्रग्जची फॅक्टरी उध्वस्त करण्यात आल्याची घटना ताजी असतानाच पाचगणीत कोकेन विक्री करणारं रॅकेट पोलिसांच्या हाती लागलं आहे.
मुंबईतील रेकॉर्डवरचे १० जण ताब्यात - कोकेन तस्करी प्रकरणी महंमद नावेद सलिम परमार (रा. भेंडी बाजार, मुंबई), सोहेल हशद खान (रा. पी.बी. मार्ग, मुंबई), महंमद रिजवान अन्सारी, वासिल हमीद खान, अली अजगर सादिक राजकोटवाला (रा. नागपाडा, मुंबई), महंमद साहिल अन्सारी (रा.शिलाजी टॉवर, मुंबई सेन्ट्रल), जिशान इरफान शेख (रा. भायखळा, मुंबई), सैफ अली कुरेशी (रा. मज्जीद गल्ली, मुंबई), महंमद उबेद सिद्दिकी (रा. भेंडीबजार, मुंबई), राहिद मुख्तार शेख (रा. ग्रॅन्ट रोड, मुंबई) यांना ताब्यात घेतले. सर्व संशयित हे मुंबईतील रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहेत. सातारा स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पाचगणी पोलिसांनी ही संयुक्त कारवाई केली असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिली आहे.
पाचगणीत नशिल्या पार्ट्या - संशयित आरोपी हे पाचगणीत एका खासगी ठिकाणी पार्टीसाठी जमले होते. कोकेन संदर्भातील टिप देखील पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलीस पाचगणीतील विस्टा ग्रॅन्ड सोसायटीत पोहोचले. इस्टेला १ ए नावाच्या बिल्डिंगच्या पार्किंगमधील पांढऱ्या स्कोडा (क्र. एम. एच. ०२ डी. एन. ०२५९) आणि एमजी हेक्टर कारमध्ये (क्र. एम. एच.०१ डी. के. ८८०२५) दहा जण होते. अंगझडतीमध्ये त्यांच्याकडे ५ लाख रुपये किंमतीचं १३ ग्रॅम कोकेन आढळून आलं.
पर्यटनाचा बहाणा अन् ड्रग्जचा बाजार - पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले संशयित आरोपी हे पर्यटनाच्या बहाण्याने पाचगणीत आले होते. तसंच आता पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. हे अंमली पदार्थ कुठून आणले? रॅकेटमध्ये आणखी कोण सक्रिय आहे का? या दिशेनं पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
कोकेन कारवाईवर सुषमा अंधारेंचा खोचक टोला - या कारवाईवर शिवसेना (ठाकरे) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी पोलिसांना खोचक टोला लगावला आहे. दोनच तासापूर्वी मी पत्रकार परिषद घेऊन महाबळेश्वर, जावळी परिसरात नेमकं काय काय सुरू आहे, त्यावर पुराव्यासह मांडणी केली आणि लगेचच पाचगणीमध्ये 45 किलो कोकेन जप्तीची कारवाई होते, याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
