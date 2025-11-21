'लैला मै लैला' गाण्यावर 'छमछम' सुरू असताना पोलिसांचा बारवर छापा ; 'इतक्या' बारबालांसह मालक पोलिसांच्या ताब्यात
उल्हासनगरमधील ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये छमछम सुरू असतानाच पोलिसांनी छापेमारी केली. यावेळी पोलिसांनी बारबालांसह बारमालक, व्यवस्थापकाला ताब्यात घेतलं आहे.
Published : November 21, 2025 at 8:58 PM IST
ठाणे : ‘लैला मै लैला कैसी हु लैला’ या गाण्याच्या एंट्रीवर उल्हासनगरमधील हिल लाईन पोलीस पथकानं बारमध्ये छापा टाकला. यावेळी ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये एकच गोंधळ उडाला. हा छापा उल्हासनगर शहरातील कॅम्प नंबर 5 परिसरातील साई मार्केट इथल्या पेनिसुला बार अँड रेस्टॉरंटमध्ये घडली आहे. "या छापेमारीत 5 बारबालासह 1 बार मालक, 1 मॅनेजर, 1 कॅशियर, 1 पुरुष वेटर असे एकूण 8 जणांवर हिललाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांना अटक करण्यात आलं आहे," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप शिवले यांनी दिली आहे.
पाच बारबालांवर कारवाई : बार मालक हरेश किशनानी, व्यवस्थापक शुभम जमदाडे ( वय 29 ) वेटर राकेश मंडल याच्यासह 5 बारबालांवर कारवाई केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. उल्हासनगर शहरातील कॅम्प नंबर 5 इथं सुरू असलेला पेनिसुला बार अँड रेस्टॉरंटमध्ये तोकड्या कपड्यांतील बारबालांचा अश्लील थयथयाट पाहून कारवाईसाठी 20 नोव्हेंबरला साडे अकराच्या सुमारास बार घुसलेले पोलीसही हबकले.
बारबालांचे तोकड्या कपड्यांमध्ये अश्लील अंगविक्षेप : या बारबालांना ताब्यात घेऊन या बारमध्ये धिंगाणा घालण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांना सोडून या बारमधल्या कर्मचाऱ्यांनाही ताब्यात घेतलं. छापेमारी वेळी बारबाला ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी तोकड्या कपड्यांमध्ये अश्लील अंगविक्षेप करत थिरकत असतात. हिल लाईनचे पोलीस पथकानं या बारवर अचानक छापेमारी केली. त्यावेळी हिंदी गाण्यावर तोकडे कपडे घालून अश्लील हावभाव करत ग्राहकांसमोर बारबालांचा नाच सुरू होता. अश्लील हावभाव व नृत्य करत विभस्त वर्तन केल्याच्या आरोपाखाली महिला वेटर, बारमालक यांच्यासह 8 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध हिल लाईन पोलीस ठाण्यात बीएनएस कलम 296, 223, 3 (5 ) नुसार पोलीस हवालदार सुरेश बडे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.
बारबालांच्या अनेक तक्रारी केल्या तरी बार सुरूच : लखलखणारी विद्युत रोषणाई, कानठळ्या बसवणाऱ्या डिजेच्या आवाजामुळे, तसेच रात्रीपासून पहाटेपर्यंत परिसरात मद्यपी, बारबालांची रेलचेल असते. त्यामुळे आसपास राहणाऱ्या रहिवाश्यांनी अनेक तक्रारी केल्या, तरी कोणताही परिणाम होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती असल्याचं काही रहिवाश्यांनी सांगितलं. अश्या सर्वच बारमध्ये शासनाचे नियम पायदळी तुडवले जात असून या बारवरील कारवाईत पोलिसांनी सातत्य ठेवण्याची मागणी परिसरातील रहिवाश्यांकडून केली जात आहे. पोलिसांनी वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन अशा बारवर कारवाया सुरू केल्यानं रहिवाश्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. विशेष म्हणजे गेल्या एप्रिल महिन्यातही या बारवर उल्हासनगर गुन्हे शाखेच्या पथकानं कारवाई केली होती. त्यावेळी 22 बार बारबालांसह 37 जणांवर कारवाई करण्यात आली होती.
