'समोर मृत्यू उभा होता'; बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचारी आणि हॉटेलमध्ये माळी काम करणाऱ्यांच्या भावना

कोल्हापुरातील नागाळा पार्क परिसरात शिरलेल्या बिबट्यानं पोलिसावर हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. आता बिबट्याला जेरबंद करण्यात आलं आहे.

बिबट्याचा पोलिसावर हल्ला (ETV Bharat Reporter)
कोल्हापूर : वेळ दुपारी साडेबाराची, नेहमीप्रमाणे हॉटेलच्या बाजूने असलेल्या झाडांना पाणी घालण्यात तुकाराम खोंदळ (माळी) दंग होते. अचानक शहराच्या मध्यवस्तीत शिरलेल्या बिबट्याने समोरून माळी तुकाराम खोंदळ यांच्यावर हल्ला केला, तर शाहूपुरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी कृष्णा पाटील पोलीस पथकासह याच परिसरात बिबट्याचा शोध घेण्यासाठी गेले होते, त्यांच्यावरही बिबट्याने हल्ला केला होता. दोन्ही कर्मचाऱ्यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मात्र, आजचा दिवस कधी न विसरता येण्यासारखा असल्याच्या प्रतिक्रिया जखमींनी व्यक्त केली आहे.

बिबट्याला केलं जेरबंद : कोल्हापूर शहरातील विवेकानंद महाविद्यालयाच्या परिसरात भर वस्तीत बिबट्या शिरल्याची बातमी वाऱ्यासारखी जिल्ह्यात पसरली. महापालिका आरक्षणाच्या सोबतीसाठी बंदोबस्ताला असलेले शाहूपुरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष डोके यांनी पोलीस फौज फाट्यासह महावितरण कार्यालय असलेल्या इमारतीच्या मागच्या बाजूला पोहोचले. पोलीस कर्मचारी कानोसा घेत इमारतीच्या मागच्या बाजूस पोहोचले, तेव्हा भिंतीच्या बाजूला लपलेल्या बिबट्याने थेट पोलीस कर्मचारी कृष्णा पाटील यांच्यावर हल्ला केला. पाटील खाली कोसळले, हातात असलेल्या काठीने त्यांनी प्रतिकार करायचा प्रयत्न केला. मात्र, बिबट्याने त्यांना जखमी केलं.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस कर्मचारी कृष्णा पाटील आणि तुकाराम खोंदळ (ETV Bharat Reporter)

पोलिसावर हल्ला : डोळ्यासमोर पोलिसावर हल्ला होताना पाहून महिला आणि नागरिकांनी आरडाओरड केल्यानंतर बिबट्या पळून जाण्यात यशस्वी झाला. तत्पूर्वी आदित्य कॉर्नर जवळील एका खासगी हॉटेलच्या लॉनमध्ये माळी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर झडप घालून बिबट्याने तुकाराम खोंदळ यांना गंभीररीत्या जखमी केलं. सुमारे 3 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर वनविभाग अग्निशमन दल कोल्हापूर पोलीस यांच्या मदतीने बिबट्याला जेरबंद करण्यात आलं. यावेळी वनविभागाचे दोन कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले होते.



कुटुंबीयांना धक्का, सीपीआरकडे घेतली धाव : पोलीस कर्मचारी बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेला व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाल्यानंतर कृष्णा पाटील या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय तत्काळ सीपीआरमध्ये दाखल झाले, तर माळी काम करणाऱ्या तुकाराम खोंदळ यांनाही उपचारासाठी सीपीआरमध्ये आणण्यात आलं होतं. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळं कुटुंबीयांना मानसिक धक्का बसला होता. मात्र, दैव बलवत तर म्हणून दोघेही बिबट्याच्या हल्ल्यातून बचावले. मात्र भर वस्तीत आलेल्या या बिबट्यामुळं जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

  1. कोल्हापुरात भर वस्तीत बिबट्याचा पोलिसावर हल्ला; पाहा Exclusive व्हिडिओ
  2. बिबट्याच्या हल्ल्यात युवक ठार; परिसरात दहशत, बिबट्यापासून वाचण्यासाठी करा 'हे' उपाय
  3. बिबट्याच्या हल्ल्यात चार वर्षीय बालिकेचा मृत्यू; संतप्त ग्रामस्थांचा अहिल्यानगर मनमाड महामार्गावर रास्ता रोको

