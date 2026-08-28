शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांनी दबावाला बळी पडू नये; नीलम गोऱ्हेंचा पोलिसांना इशारा
शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरणाबाबत शिवसेना उपनेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी वाकड पोलिसांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी प्रतिक्रिया दिली.
Published : August 28, 2026 at 4:54 PM IST
वाकड (पिंपरी चिंचवड): पिंपरी-चिंचवडमधील वाकड येथील शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरणानं पुन्हा एकदा विवाहित महिलांच्या छळाचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. या प्रकरणाची पोलिसांनी निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करावी. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी पडू नये, अशी स्पष्ट भूमिका शिंदे शिवसेनेच्या उपनेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली आहे. शिल्पा गवारे यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पोलिसांना तपासात कोणतीही हयगय न करण्याचं आवाहन केलं.
विवाहित महिलांवरील मानसिक आणि शारीरिक छळाच्या घटना सातत्यानं समोर येत आहेत. महिलांच्या संरक्षणासाठी देशात अनेक कायदे अस्तित्वात असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. केवळ नवीन कायदे करून उपयोग नाही, तर विद्यमान कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शिल्पा गवारे यांच्या प्रकरणात लग्नाला सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ झालेला असल्यानं सध्याच्या कायद्यानुसार हुंडाबळीच्या तरतुदी लागू होण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचं गोऱ्हे यांनी सांगितलं. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये कायद्याच्या कक्षेतून प्रकरणे सुटू नयेत, यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केवळ पोलीस किंवा प्रशासनाची भूमिका पुरेशी नसून कुटुंबाची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. मुलीवर सासरी छळ होत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर माहेरच्या मंडळींनी तिला पूर्ण पाठबळ द्यावे. गरज पडल्यास आपल्या लेकीला स्वतःच्या घरी ठेवण्याची तयारी कुटुंबीयांनी दाखवली पाहिजे, असे आवाहनही शिवसेना उपनेत्या गोऱ्हे यांनी केलं.
राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये- अनेक कुटुंबे आपल्या मुलीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहतात. मात्र, काही ठिकाणी सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती किंवा वैवाहिक नातं टिकवण्याच्या अपेक्षेमुळे मुलीला माहेरी येण्यासाठीही पुरेसा आधार दिला जात नाही. अशा मानसिकतेमुळे महिलांना छळ सहन करत राहावे लागते. त्यातून परिस्थिती गंभीर टोकाला पोहोचते, अशी चिंता नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. शिल्पा गवारे प्रकरणात सत्य समोर आणण्यासाठी पोलिसांनी प्रत्येक बाजू तपासून निष्पक्षपणे कारवाई करावी. कोणत्याही व्यक्तीचा दबाव, राजकीय हस्तक्षेप किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव तपासावर पडता कामा नये, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
आरोपीच्या कुटुंबावर कडक कारवाई होणं गरजेचं- नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटलं की, आशियातील सर्वात श्रीमंत शहर म्हणून पिंपरी चिंचवड शहराची ओळख आहे. महिलेनं आत्महत्या केली याचा अर्थ ती खूप निराश होती. पतीची व्यसनाधीनता असली तरी माहेरी सक्षम स्थिती आहे. राखीपौर्णिमेच्या आदल्यादिवशी जीव गमविण्याची वेळ येते, ही दुर्दैवी घटना आहे. मी सर्व प्रमुख नेत्यांशी बोलणार आहे. शिल्पा यांची वहिनी ही नगरसेविका आहे. पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पोलिसांनी त्याबाबत सर्व माहिती घ्यावी. यापूर्वी छळ झाला असता तर समझोता सेलमध्ये जावे, असा मार्ग हाताळू नये. आई-वडिलांना आणि मुलांना परत आई मिळत नाही. माहेरच्या लोकांची तेवढीच जबाबदारी असते. पोलीस दबावाला न पडता चांगले काम करतील, असा विश्वास वाटतो. एकल महिलांना समाजात प्रतिष्ठा नाही. एकटी महिला राहत असतील तर त्यांचे नाव पत्रिकेत टाकत नाही. दुसरे लग्न केले तर ती मेली आहे, असे समजतात. आरोपीच्या कुटुंबावर कडक कारवाई होणं गरजेचं आहे.
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