संगमनेर बालिका ॲसिड हल्ला प्रकरण : पोलिसांनी संशयित नराधमाचं रेखाचित्र केलं जारी
संगमनेर इथल्या बालिकेवर ॲसिड हल्ला करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांनी संशयित आरोपीचं रेखाचित्र जारी केलं आहे.
Published : March 20, 2026 at 12:25 AM IST
शिर्डी : संगमनेर तालुक्यातील वडगाव पान इथं 17 मार्च रोजी अल्पवयीन बालिकेवर ॲसिड हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या प्रकरणी अज्ञात आरोपीविरुद्ध संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी संशयित आरोपीचे रेखाचित्र तयार करून प्रसिद्ध केलं आहे. या हल्ल्यातील नराधमाला पकडण्यासाठी पोलिसांनी कसून तपास सुरू केला आहे.
सहावीत शिकणाऱ्या बालिकेवर ॲसिड हल्ला : वडगाव पान इथल्या एका विद्यालयात सहावीत शिकणारी 13 वर्षीय विद्यार्थिनी शाळा सुटल्यानंतर सायकलवरून लोणी-संगमनेर महामार्गालगतच्या कच्च्या रस्त्यानं घरी जात होती. महादेव मळा जिल्हा परिषद शाळेजवळ दुचाकीवर आलेल्या एका अज्ञात व्यक्तीनं तिला जाधव वस्तीचा पत्ता विचारला. त्यानंतर त्यानं बाटलीतील द्रव्याचा वास घेण्यास सांगितलं. मात्र मुलीनं नकार दिल्यानंतर आरोपीनं तिच्या चेहऱ्यावर ॲसिड फेकून घटनास्थळावरून पळ काढला. या हल्ल्यात मुलीच्या चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूस, डोळ्यापासून गालापर्यंत जखम झाली. वेदनेनं ती ओरडत जवळील वस्तीवर पोहोचली. तेथील मनीषा गुंजाळ व सविता निघुते यांनी तातडीनं मदत करून तिचा चेहरा धुतला व तिला धीर दिला. त्यानंतर सतीश गुंजाळ यांनी तिला स्थानिक डॉक्टरांकडं नेऊन प्राथमिक उपचार केले. पुढील उपचारासाठी तिला लोणी येथील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, मुलीच्या चेहऱ्यावर सुमारे 6 ते 7 टक्के भाजले असून तिच्यावर प्लास्टिक सर्जरी करण्यात आली आहे. सध्या तिची प्रकृती स्थिर असून तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत.
संशयित नराधमाचं रेखाचित्र जारी : या प्रकरणी भादंवि कलम 326 (अ) व 326 (ब) अंतर्गत संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. गुन्ह्याच्या तपासासाठी गुन्हे शोध पथक, फॉरेन्सिक युनिट तसेच स्थानिक पोलिसांची स्वतंत्र पथकं तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार संशयित आरोपीचं रेखाचित्र तयार करण्यात आलं असून ते प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. या आरोपीबाबत कोणाकडंही माहिती असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा, असं आवाहन संगमनेर पोलिसांकडून करण्यात आलं. या आरोपीची माहिती देणाऱ्याचं नाव गुप्त ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहितीही पोलिसांनी दिली आहे.
