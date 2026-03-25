जयकुमार गोरेंच्या सांगण्यावरून आमचे अपहरण, महाबळेश्वरच्या घाटात पोलिसांचा होता आमच्या एन्काऊंटरचा डाव; जि. प. सदस्यांचा खळबळजनक आरोप
सातारा झेडपीच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या दोन सदस्यांनी मंत्री जयकुमार गोरे आणि सातारा पोलिसांवर खळबळजनक आरोप केले आहेत.
Published : March 25, 2026 at 10:37 PM IST
सातारा - जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी अपहरणाच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी नाट्यमयरित्या अटक केलेल्या अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांनी जामिनावर सुटका होताच बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सांगण्यावरूनच पोलिसांनी आमचं अपहरण केलं होतं. तसंच महाबळेश्वरच्या घाटात आमचा एन्काऊंटर करण्याचा पोलिसांचा डाव होता, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकी दिवशीचा थरारक घटनाक्रम देसाई आणि मांडवे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितला सांगितला. ते म्हणाले की, मतदानाच्या दिवशी आम्ही जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाकडे निघालो होतो. त्यावेळी पालकमंत्री स्वतः आमच्याबरोबर होते. आम्ही चौथ्या मजल्यावर गेलो असता तेथे साध्या वेशातील शंभर पोलीस होते. त्यांनी अचानक आम्हाला ताब्यात घेऊन फरफटत नेलं. जिल्हा परिषदेच्या मागच्या इमारतीमधील एका अरुंद पॅसेजमध्ये उभ्या असलेल्या गाडीत घालून महाबळेश्वरच्या दिशेने नेलं.
ज्या सदस्याच्या अपहरणाची तक्रार होती त्या बापूसाहेब शिंदे यांनी स्वतः महाबळेश्वर आणि वाई पोलीस ठाण्यात जाऊन आपलं अपहरण झालं नसल्याचा जबाब दिला. तरीही गुन्हा दाखल करण्यात आला. म्हणजे सातारा पोलिसांनी हे सर्व पूर्व नियोजित पद्धतीने केलं. आम्हाला पोलीस महाबळेश्वरला घेऊन जात असताना मंत्री जयकुमार गोरे यांचा पोलीस निरीक्षक रमेश गर्जे यांना सारखा फोन येत होता, असा खळबळजनक दावा देसाई आणि मांडवे यांनी केला.
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश गर्जे यांनी त्यांच्या राजकीय बॉसचा फोन आल्यानंतर अर्धे काम फत्ते झाले असल्याचं त्यांना सांगितलं. पोलीस आमचा महाबळेश्वर घाटात एन्काऊंटर करतील, अशी आम्हाला भीती होती. पोलीस आम्हाला ताब्यात घेतील असे कोणालाच वाटले नव्हते. मात्र पोलिसांनी राजकीय नेत्यांच्या संगनमताने लोकशाहीचा गळा घोटला आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
आम्हाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या कटाचे खरे सूत्रधार मंत्री गोरे आहेत. यापुढेही आमच्या जीवितास धोका आहे. त्यामुळे प्रशासनाला आम्ही निवेदन देणार आहोत. बापूसाहेब शिंदे यांचे चिरंजीव विकास शिंदे याला पाचवडच्या टोल नाक्यावर कोणी आणले? तेथे काय प्लॅन शिजला? तेथे कोणाला काय दिले? याबाबतचे सर्व पुरावे आमच्याकडे असून ते आम्ही कोर्टात सादर करणार असल्याचा इशारा अनिल देसाई यांनी दिला.
