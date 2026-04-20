34 आदिवासी मुली बेपत्ता! आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या तालुक्यात खळबळ, पोलिसांनी दिलं स्पष्टीकरण

यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यात गत सहा महिन्यात एकूण 34 आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपानं केला.

माहिती देताना यवतमाळचे पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता (ETV Bharat Reporter)
Published : April 20, 2026 at 5:09 PM IST

अमरावती/यवतमाळ - राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांचा मतदारसंघ असणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यात गत सहा महिन्यात एकूण 34 आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपानं केल्यानं खळबळ उडाली. भाजपाचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष प्रफुल चव्हाण यांनी या प्रकरणात लव जिहाद असण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

ऑडिओ क्लिप व्हायरल - या गंभीर प्रकरणात एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली असून, या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी पोलीस प्रशासनाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

मोठं रॅकेट असल्याचा आरोप - भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल चव्हाण यांनी राळेगाव तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मुली बेपत्ता होत असून, गरीब पालकांना पैशांचं आमिष दाखवून मुलींना फूस लावली जात असल्याचा आरोप केला आहे. हे एक मोठं रॅकेट असून, पुणे- मुंबई- बंगळूर येथील लोक यात सहभागी असल्याचं देखील प्रफुल चव्हाण यांनी सांगितलं. हे रॅकेट केवळ बालविवाह लावून देत नाही तर मुलींची मानवी तस्करी देखील करते, यामुळं पोलिसांनी या प्रकरणात कसून तपास करावा, अशी मागणी देखील प्रफुल चव्हाण यांनी केली.

या प्रकरणात एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली असून, त्यामध्ये एक तरुण आणि तरुणी संवाद साधत आहेत. त्यांच्या संवादात शुभम मामा, कल्याणी आत्या आणि मजहर कुरेशी या नावाचा उल्लेख येतो. मुलींना पळवण्याकरिता बनावट आधार कार्डचा वापर केला जात असल्याची धक्कादायक चर्चा देखील राळेगाव परिसरात रंगली. कल्याणी आत्या मोबाईलवरून रॅकेट चालवते आणि बनावट आधार कार्डच्या मदतीनं मुलींना पुण्यात किंवा इतर शहरात नेते, असे देखील या संवादात पुढं आलं आहे.

राळेगाव पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)

बेपत्ता मुलींसंदर्भात एकही तक्रार नाही - यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यात 34 मुली बेपत्ता झाल्याचं बोललं जात असतानाच पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी या गंभीर प्रकरणात अद्याप एकही तक्रार आलेली नाही. कोणत्याही पालकांना अद्याप आपल्या मुली बेपत्ता झाल्या, अशी तक्रार पोलिसात नोंदवली नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.

पोलीस अधीक्षकांनी दिली माहिती - "काही संघटनांनी भरपूर मुली हरवल्या असल्याची निवेदनं दिली आहेत. मात्र, पोलीस अहवालानुसार, राळेगाव पोलीस ठाण्यात 2025 मध्ये एकूण 38 मुली हरवल्या होत्या. त्यापैकी एकूण 37 मुली सापडल्या आहेत. केवळ एका मुलीचा अद्याप शोध लागलेला नाही. यासह 2025 मध्येच एकूण 14 मुलींचे अपहरण झालं होतं. त्यापैकी 12 मुली सापडल्या असून, दोघींचा तपास सुरू आहे. 2026 मध्ये नऊ महिला हरवल्याची तक्रार असून, त्यापैकी आठ महिला सापडल्या आहेत. एक अद्याप सापडलेली नाही," असं देखील पोलीस अधीक्षक यांनी सांगितलं.

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल - मजहर कुरेशी हा अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावून देतो. यासंदर्भात माहिती समोर आली . याव्यतिरिक्त धर्मांतर संदर्भात कुठलीही माहिती पोलिसांकडे आलेली नाही. असं असलं तरी ज्या काही तक्रारी सध्या होत आहेत, त्या संदर्भात पोलीस सखोल चौकशी करणार आहेत. ज्या काही अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावून देण्यात आले आहेत, त्या संदर्भात आम्ही बालविवाह कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला असून, मजहर कुरेशीसह पाच जणांना अटक केली आहे. जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलींचं लग्न परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, जालना आणि नागपूर अशा ठिकाणी लावून देण्यात आल्याची माहिती समोर आली असल्याचे देखील पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं.

