2 हजाराला गजरा खरेदी करण्याकरिता शिर्डीत विक्रेत्याकडून भाविकाला त्रास; पोलिसात गुन्हा दाखल
भाविकाला 200 रुपयांचा गजरा 2 हजारांना खरेदी करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विक्रेत्याविरोधात पोलिसात तक्रार करण्यात आली आहे. तक्रारीवरून त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे.
Published : May 5, 2026 at 3:36 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - साईबाबांच्या शिर्डीत मोगऱ्याच्या गजराच्या माध्यमातून भाविकांची फसवणूक होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यापूर्वी हार, फुल आणि प्रसादाच्या माध्यमातून भाविकांची लूट होत असल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. गजराच्या नावाखाली नव्या पद्धतीनं फसवणूक केली जात असल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी एका भाविकानं शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या सुरक्षा विभागात लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
मुंबईतील डोंबिवली येथील भाविक जयेंद्र लाभशंकर मेहता हे आज पहाटे साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत आले होते. काकड आरती सुरू असताना ते द्वारकामाई मंदिराकडे जात असताना द्वारकामाईसमोर एका गजरा विक्रेत्यानं त्यांना अडवले. माझ्याकडून मोगऱ्याच्या माळा घ्या, अजून कोणीही माळा घेतलेल्या नाहीत. द्वारकामाई, चावडी, गुरुस्थान, मारुती मंदिर आणि साईबाबांच्या समाधी मंदिरात तुमची पहिलीच फुलमाळ जाईल, असे सांगून भाविकाला भावनिकरीत्या माळा घेण्याकरिता प्रवृत्त केले. त्या विक्रेत्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून मेहता यांनी त्याच्याकडून दोन-तीन लहान आणि तीन-चार मोठ्या माळा घेतल्या. त्यावेळी त्यांच्याजवळ पाकीट नसल्यानं त्यांनी पैसे विचारले असता विक्रेत्यानं 2 हजार रुपये असल्याचं सांगितलं. दर्शन करून परत आल्यानंतर विक्रेत्यानं तब्बल 2 हजार रुपयांची मागणी केली. प्रत्यक्षात माळांची किंमत सुमारे 200 रुपये होती. मात्र, 2 हजार रुपये मागितल्यानं आपली फसवणूक झाल्याचं मेहता यांच्या लक्षात आलं. विक्रेत्यानं 14 ते 15 वेळा फोन करून पैशासाठी त्रास दिल्याची मेहता यांनी थेट साईबाबा संस्थानच्या सुरक्षा विभागात जाऊन लेखी तक्रार दिली.
अशा लोकांमुळे शिर्डीचे नाव खराब होत आहे. असे झालेले मला सहन होणार नाही. त्यामुळे मी तक्रार दिली-भाविक, जयेंद्र मेहता
विक्रेत्याविरोधात गुन्हा दाखल- सुरक्षा अधिकारी रोहिदास माळी यांनी भाविक आणि विक्रेता यांना समोरासमोर बसवून दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. प्राथमिक चौकशीत भाविकाची फसवणूक झाल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर तक्रार नोंदवण्यात आली. त्यानंतर संबंधित गजरा विक्रेत्याला शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. संजय देशमुख या गजरा विक्रेत्याचं नाव आहे. त्याच्याविरोधात मुंबई पोलीस कायदा कलम 112, 117 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कठोर कारवाईची मागणी- द्वारकामाई परिसरात गजरा विक्री करणाऱ्या संजय देशमुख याच्याविरोधात यापूर्वीही अनेक तक्रारी दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, त्याच्यावर कठोर कारवाई न झाल्यानं त्याचे धाडस वाढत असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे साईबाबा संस्थान शिर्डी नगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनानं यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी भाविकाकडून होत आहे.
यापूर्वी एजंटावर झाली होती कारवाई- शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांची हार-फुल आणि प्रसादाच्या माध्यमातून होणारी लूट रोखण्यासाठी यापूर्वी विक्रेत्यांवर काही निर्बंध लावण्यात आले होते. तसेच एजंटांवरही कारवाई सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे काही प्रमाणात फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसला होता. गजराच्या माध्यमातून नव्या प्रकारची फसवणूक समोर आल्यानं प्रशासन पुढे काय पावले उचलणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा-