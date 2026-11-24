भिवंडीत शोरमा खाल्ल्यानं 17 जणांना विषबाधा; दुकानावर महापालिकेची तोडक कारवाई!
वंजारपट्टी नाका परिसरात शोरमा खाल्ल्यामुळे अनेकांना त्रास झाला. उपचारासाठी 17 जणांना भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
Published : November 24, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:34 PM IST
ठाणे - राज्यात एफडीए विभागाकडून विविध हॉटेल व्यवसाय करणाऱ्यावर धाड सत्र सुरू असतानाच भिवंडीत रस्त्यावर विक्री होणाऱ्या चिकन शोरम या अन्नातून विषबाधा झाल्याची दुसऱ्यांदा धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शोरमा खाल्ल्यामुळे 17 जणांना विषबाधा झाल्याची घटना भिवंडी शहरातील गजबजलेल्या वंजारपट्टी नाका परिसरात ए.के. शोरमामध्ये घडली आहे. शहारातील विविध भागातील नाक्या नाक्यावरील खाद्यपदार्थांच्या स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
वंजारपट्टी नाका परिसरात शोरमा खाल्ल्यामुळे अनेकांना उलटी , जुलाब आणि मळमळ होत असल्याचा त्रास झाला. उपचारासाठी 17 जणांना भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यामध्ये लहान मुलांसह एका गरोदर महिलेचादेखील सहभाग आहे. या रुग्णांचा आकडा वाढण्याची शक्यता शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली केली.
भिवंडी शहरातील वंजारपट्टी नाका परिसरातील शोरमाच्या दुकानांमधून सोमवारी रात्रीच्या सुमारास भोईवाडा आणि माडा कॉलनीत राहणाऱ्या काही ग्राहकांनी शोरमा विकत घेऊन खाल्ला. खाल्ल्यानंतर तासाभरातच अनेक नागरिकांना अचानक उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाला. त्यातच मंगळवारी दुपारी अधिकच प्रकृती बिघडल्यानं संबंधितांना तातडीनं भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. 17 जणांना विषबाधा झाल्याची माहिती शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यामध्ये काही लहान मुलांसह दोन महिन्यांची गर्भवती महिलेचा समावेश आहे. आणखी काही नागरिकांना त्रास जाणवत असल्यानं बाधितांचा आकडा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विशेष म्हणजे, गेल्याच महिन्यात भिवंडीतील खंडू पाडा परिसरातही शोरमा खाल्ल्यानंतर सुमारे 107 नागरिकांना आरोग्यविषयक त्रास झाल्याची घटना घडली होती. शोरमाच्या दुकानांमधील खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता, मांसाची साठवणूक, स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांच्या पालनाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. वारंवार अशा घटना घडत असताना भिवंडी निजापूर महानगरपालिका आणि अन्न व औषध प्रशासनाकडून नियमित तपासणी होते का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. संबंधित दुकानांची तातडीनं तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
आज दुपारपासून अन्न व औषध प्रशासनानं अन्नाच्या नमुंनाची तपासणी करून संबधित शोरमा दुकानदारावर स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी दिली होती. एफडीएकडून सातत्यानं विविध शहरातील हॉटेल्स, खाणावळ या ठिकाणी प्रत्यक्ष जावून अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन केले जात आहे ना? याची खातरजमा केली जात आहे. मात्र, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून भिवंडीत केवळ गोदाम आणि मोठी हॉटेलमध्येच मोहीम राबवली जात आहे. रस्त्यावर विक्री होणाऱ्या आणि गलिच्छ भागात खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यावर कारवाई करताना कानाडोळा होत असल्यानं चिंता व्यक्त केली जात आहे.
ए.के. शोरमा दुकानावर महापालिकेची तोडक कारवाई!- घटनेची माहिती मिळताच भिवंडी महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त गिरीश गोष्टेकर, बीट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे, आरोग्य अधिकारी फैसल तातली, आरोग्य पथक आणि निजामपूर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी तसेच अन्न औषधी विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. भिवंडी महापालिकेनं संबंधित ए.के. शोरमा दुकानावर तोडक कारवाई करत शोरमा टपरी जप्त केली आहे. निजामपूर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास करीत आहेत.