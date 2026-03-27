प्रेमाला विरोध करणाऱ्या पोलीस वडिलांची मुलीनं केली हत्या, अनुकंपानं मुलगी बनली पोलीस, प्रियकरामुळं तीन वर्षानं फुटलं बिंग
प्रियकरासाठी पोटच्या मुलीनं पोलीस बापाची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना चंद्रपुरात घडली. तब्बल तीन वर्षांनी हा प्रकार समोर आला.
Published : March 27, 2026 at 9:51 PM IST
चंद्रपूर - मुलीच्या आनंदासाठी जीव ओवाळून टाकणाऱया बापाची त्याच मुलीनं हत्या केल्याची धक्कादायक घटना चंद्रपुरात उघडकीस आली. प्रेमाला बापाचा तीव्र विरोध असल्यानं मुलीनं अतिशय शांत डोक्यानं बापाचा काटा काढला. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही घटना तीन वर्षांपूर्वीची असून, आता त्या मुलीचं बिंग फुटलं आहे. आर्या बाल्लावार असं आरोपी मुलीचं नाव आहे, तर जयंत बाल्लावार असं त्या बापाचं नाव आहे.
चार आरोपींना अटक केली - या प्रकरणी चंद्रपूरच्या रामनगर पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली. यात मुख्य आरोपी आर्या आणि तिच्या प्रियकराचा समावेश आहे. ही घटना 25 एप्रिल 2023 रोजी घडली होती. जयंत बाल्लावार हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोलीस ड्युटीवर असताना प्रशासकीय भवनात भोवळ येऊन खाली पडले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. मात्र, त्यावेळी मृत्यूचं कारण स्पष्ट होऊ शकलं नव्हतं. त्यानंतर अनुकंपाच्या आधारे जयंत बाल्लावार यांची मुलगी आर्याला पोलीस दलात नौकरी मिळाली. आर्या व तिच्या प्रियकरानं अतिशय शांत डोक्यानं हत्येचा कट रचला होता. सर्वकाही सुरळीत सुरू होतं. मात्र, म्हणतात ना गुन्हा कधीही लपत नाही. एक ना एक दिवस गुन्हा आणि गुन्हेगार पुढे येतात. तसंच काहीसं यात झालं.
आर्या आणि प्रियकरात झाले वाद - वडिलांच्या हत्येनंतर आर्या आणि तिचा प्रियकर आशिष शेडमाके हे विवाह बंधनात अडकले. याच दरम्यान त्या दोघांमध्ये वाद होण्यास सुरुवात झाली. आशिष हा देखील चंद्रपूर पोलीस दलात आहे. लग्नानंतर आर्या सासरी नांदायला तयार नव्हती. ती माहेरीच राहत असल्यानं दोघांमध्ये वाद वाढत गेले. संतापलेल्या आशिषनं थेट रामनगर पोलीस ठाण्यात जाऊन आर्यानं केलेल्या हत्येची माहिती दिली. पोलिसांनी या प्रकरणत आर्या बाल्लावार, आशिष शेडमाके यासह चौघांना अटक केली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
मिल्क शेकमध्ये दिलं होतं विष - पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जयंत बाल्लावार यांना आर्याचा प्रियकर आशिष हा अजिबात पसंत नव्हता. त्यामुळं त्यांचा प्रेमाला तीव्र विरोध होता. वडील आपल्या प्रेमाला कधी मान्यता देणार नाहीत, असा आर्या आणि आशिष यांचा समज झाला होता. या दोघांनी अतिशय शांतपणे कट रचला. जयंत बाल्लावार ड्युटीवर जाण्यासाठी निघाले असतानाच मुलीनं प्रेमानं त्यांना ज्यूस दिला. त्यांनी देखील शंका उपस्थित न करता ज्यूस पिला आणि ड्युटीवर हजर झाले. काहीच वेळानंतर विष त्यांच्या संपूर्ण शरीरात प्रसरलं आणि त्यांचा मृत्यू झाला.
आर्याच्या मावस भावालाही अटक - आर्यानं तिचा मावस भाऊ चैतन्य गेडामकडून विष विकत घेतलं होतं. तिनं पाच हजार रुपयांना विष विकत घेतल्याचं पोलिसांच्या संपूर्ण तपासात उघड झालं असून, पोलिसांनी त्याला देखील अटक केली आहे.
