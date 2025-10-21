शेतकरी संघटनेचा काळी दिवाळी साजरी करण्याचा प्रयत्न; पोलिसांनी घेतलं आंदोलकांना ताब्यात
शेतकरी संघटनेनं जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या निवासस्थानासमोर भाजी भाकरी खाऊन, अर्धनग्न होत आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतलं.
Published : October 21, 2025 at 9:52 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र अद्याप मदत न मिळाल्यानं शेतकरी संघटनेच्या वतीनं काळी दिवाळी साजरा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या निवासस्थानासमोर भाजी भाकरी खाऊन, अर्धनग्न होत आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना ताब्यात घेत प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. यावेळी सरकारी विरोधी घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत देण्याची मागणी करण्यात आली.
अतिवृष्टीमुळे शेतकरी अडचणीत : अतिवृष्टीमुळे यंदा शेतकरी खूप अडचणीत सापडला आहे. शेतातील उभ्या पिकांची नासाडी झाल्यानं यंदाची दिवाळी कशी साजरी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात सरकारनं पाहणी दौरे करत लवकरात लवकर पंचनामे करण्याचं आश्वासन दिलं. इतकंच नाही तर दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल, असं मंत्र्यांकडून सांगण्यात आलं. मात्र प्रत्यक्षात ना पंचनामे झाले ना, सरकारची मदत पोहोचली. इतकंच काय तर प्रत्येक वेळी केंद्राचं पथक पाहणी करण्यासाठी येते, यंदा मात्र ते पथक देखील फिरकलं नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत विरोधकांसह शेतकरी शंका उपस्थितीत करत आहेत.
शेतकरी संघटनेचं आंदोलन : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचणार असल्याचं सरकारचं आश्वासन पूर्ण झालं नसल्यानं शेतकरी संघटनेतर्फे अचानक जिल्हाधिकारी यांच्या निवासस्थानी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुपारी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या निवासस्थानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते एकवटले, त्यांनी चटणी भाकर खाऊन आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली. मात्र पोलिसांनी आंदोलकांना अटकाव केला, मात्र शेतकरी ऐकण्यास तयार नव्हते. त्यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांनी अर्धनग्न होत आक्रमक भूमिका घेतल्यानं, त्यांच्यात पोलिसांमध्ये धरपकड झाली. आंदोलकांना पोलिसांनी बळजबरी ताब्यात घेत सिटीचौक पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. तिथं त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. अतिवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट आहे, हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला असताना आमच्या पाठीशी कोणी आहे का? असं म्हणत सरकार विरोधी घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी आणि संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा :