पोलिसांच्या दबावामुळे पदाधिकाऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू? पोलिसांनी शिवसेना यूबीटीचे फेटाळले आरोप

पोलिसांनी दबाव आणल्यानं शिवसेनेच्या (यूबीटी) पदाधिकाऱ्याचा हृदयविकाराचा झटका आल्यानं मृत्यू झाल्याचा आरोप शिवसेनेनं (यूबीटी) केला. हे आरोप पोलिसांनी फेटाळले आहेत.

Police denied ShivSena UBT allegations
डावीकडून शिवसेनेचे (यूबीटी) पदाधिकारी, उजवीकडे (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 26, 2026 at 8:17 PM IST

Updated : January 26, 2026 at 8:36 PM IST

ठाणे - कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे (यूबीटी) मधुर म्हात्रे आणि कीर्ती ढोणे हे दोन नगरसेवक बेपत्ता असल्याची तक्रार शिवसेनेच्या (यूबीटी) कार्यकर्त्यांनी कोळशेवाडी पोलीस ठाण्यात केली. तसेच कल्याणमध्ये बेपत्ता नगरसेवक असे पोस्टरही लावण्यात आले होते. याप्रकरणी शिवसेनेचे (यूबीटी) विभाग प्रमुख रमेश तिखे यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावण्यासाठी वारंवार कॉल केल्यानं त्यांचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेच्या (यूबीटी) कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

शिवसेनेचे (यूबीटी) नगरसेवक मधुर म्हात्रे यांच्या वडिलांनी मुलाचे पोस्टर लावणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यामुळे पोलीस त्यांना कॉल करत असल्यानं तिखे यांच्यावर दबाव आला होता, असा आरोप शिवसेनेनं (यूबीटी) केला. त्याचमुळे तिखे यांना आज पहाटेच्या सुमारास हृदयविकाराचा झटका आल्यानं मृत्यू झाल्याचा आरोप शिवसेनेचे (यूबीटी) पदाधिकारी निरीज दुबे यांनी केला आहे. मात्र, त्यांचा मृत्यू पोलिसांच्या दबावानं झाला नसल्याचा आरोप एसीपी कल्याणजी घेटे यांनी फेटाळून लावला. शिवसेनेनं (यूबीटी) आज तक्रार दिली असून तपास सुरू असल्याची माहितीही एसीपी घेटे यांनी दिली आहे.

शिवसेना यूबीटीचे आरोप, पोलिसांनी फेटाळले आरोप (Source- ETV Bharat Reporter)

अपहृत नगरसेवकांशी संपर्क होत नसल्यानं शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते तथा खासदार संजय राऊत यांच्या आदेशान्वये रविवारी कल्याण पूर्वेतील प्रत्येक चौकात आणि सार्वजनिक ठिकाणी नगरसेवक मधुर म्हात्रे आणि ॲड. किर्ती ढोणे हे दोघे बेपत्ता असल्याचे पोस्टर पक्षाच्यावतीनं लावण्यात आले. युवासेना शहरप्रमुख ॲड. नीरज कुमार, उपशहर प्रमुख हेमंत चौधरी, प्रकाश जाधव, शांताराम गुळवे, नितिन मोकल, अमित उगले, दत्ता पाखरे, प्रमोद परब, शशिकांत गायकर, रमेश तीखे आदींनी पुढाकार घेऊन पोस्टर्स सर्वत्र लावले.



कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचा निकाल लागताच त्या दिवसापासून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे चार नगरसेवक बेपत्ता झाले आहेत. एकंदरी १६ जानेवारीपासून त्या नगरसेवकांच्या संपर्कात पक्षाचे नेते आणि पदाधिकारी वारंवार असतानाही त्यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागत नाही. हे बेपत्ता नगरसेवक सत्ताधारी पक्षांच्या संपर्कात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी कल्याण पूर्वचे शिवसेनेचे (यूबीटी) शहरप्रमुख शरद पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात नगरसेवक बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्याचबरोबर या नगरसेवकांना व्हिप बजावून त्यांनी माध्यमांसमोर येऊन त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शहरप्रमुख पाटील यांनी यापूर्वीच मांडली आहे.


कल्याण डोंबिवली महापालिकेत ठाकरे गटाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक मधुर म्हात्रे यांच्या वडिलांनी ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांविरोधात तक्रार २५ जानेवारी रोजी दाखल केली होती. त्यावर पोलिसांनी अदखल पात्र गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर कारवाईसाठी पोलिसांनी वारंवार फोन करुन तिखेसह इतर कार्यकर्त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केल्याने शिवसेना ठाकरे गटाचे उपविभाग प्रमुख रमेश तिखे यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मधुर म्हात्रे यांचे वडील उमेश म्हात्रे आणि पोलीस या मृत्यूला जबाबदार धरत कारवाईची मागणी केली आहे.

RAMESH TIKHE
रमेश तिखे मृत्यू
कल्याण डोंबिवली महापालिका न्यूज
ACP KALYANJI GETE
KDMC POLITICS NEWS

संपादकांची शिफारस

