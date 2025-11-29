ETV Bharat / state

दिल्लीसारखा बॉम्ब स्फोट अमरावतीत करणार; पोलीस कंट्रोल रुमला धमकी

दिल्लीत झालेल्या बॉम्ब स्फोटासारखा स्फोट अमरावतीत करणार, असा निनावी कॉल अमरावती पोलिसांना आला होता.

Published : November 29, 2025 at 7:01 PM IST

अमरावती : दिल्लीत झालेल्या बॉम्ब स्फोटासारखा स्फोट आता अमरावतीत करणार आहोत, असा निनावी कॉल शुक्रवारी रात्री पोलीस कंट्रोल रुमला मिळाल्यानं खळबळ उडाली. यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्र वेगानं फिरवली. यातील संबंधित व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलीस अधिकचा तपास करत आहेत.

धमकी मिळाल्यामुळं पोलिसांनी श्री अंबादेवी आणि एकवीरा देवी मंदिर, रेल्वे स्थानक आणि अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानकावर कडेकोट बंदोबस्त लावलाय.

आरोपीला इंदौरमध्ये अटक : पोलीस कंट्रोल रुमला शुक्रवारी रात्री कॉल करणारा व्यक्ती हा इंदौरला आल्याची माहिती मिळताच शुक्रवारी रात्रीच पोलिसांचं पथक इंदोरला रवाना झालं होतं. शनिवारी सकाळी अमरावती पोलिसांनी त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतलं असून, रविवारी पहाटे त्याला अमरावतीला आणलं जाईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

'तो' नेहमीच करतो कॉल : "बॉम्ब स्फोटाची धमकी देणारा व्यक्ती हा अमरावती शहरातील नांदगपेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहतो. त्याचं नाव तो पांडुरंग सांगतो आणि एक विशिष्ठ धर्म स्वीकारला, असंही तो बोलतो. साहिल या नावानं त्याचं फेसबुकवर अकाउंट आहे. तो अनेक दिवसांपासून पोलीस कंट्रोल रुमला कॉल करून पोलिसांना शिवीगाळ करतो. आता अमरावतीत बॉम्ब स्फोट करतो, असा कॉल त्यानं पोलिसांना केलाय," अशी माहिती गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली.

यापूर्वी पोलीस आयुक्तांना दिली होती धमकी : बॉम्ब स्फोट घडवण्याची धमकी देणारा आरोपी यानं यापूर्वीही माजी पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांना देखील पोलीस कंट्रोल रुमला कॉल करून धमकी दिली होती. हा आरोपी केवळ पोलीस कंट्रोल रुमलाच कॉल करतो आणि त्रास देण्याचा प्रयत्न करतो, असं देखील संदीप चव्हाण म्हणाले.

