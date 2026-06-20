आजारी आईच्या उपचारासाठी डॉक्टरकडं जाताना कार झाडावर आदळली; पोलीस कॉन्स्टेबल जागीच ठार, पत्नी गंभीर जखमी
सातारा-वाई मार्गावर शुक्रवारी पहाटे झालेल्या कारचा अपघातात पोलीस कॉन्स्टेबलचा जागीच मृत्यू झाला तर पत्नी गंभीररीत्या जखमी झाली आहे.
Published : June 20, 2026 at 12:09 PM IST
सातारा - सातारा जिल्हा पोलीस दलावर शोककळा पसरवणारी दुर्दैवी घटना सातारा-वाई मार्गावर शुक्रवारी पहाटे घडली आहे. कार झाडावर आदळून झालेल्या भीषण अपघातात वाई पोलीस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचा पोलीस कॉन्स्टेबल जागीच ठार झाला, तर त्यांची पत्नी गंभीररित्या जखमी झाली आहे. श्रावण राठोड असे मृत पोलीस कॉन्स्टेबलचे नाव आहे. आजारी आईच्या उपचारासाठी डॉक्टरांची तातडीने अपॉइंटमेंट घेण्याकरिता साताऱ्याला जात असताना वाटेतच काळाने त्यांना गाठले.
अपघातात महिला गंभीर जखमी - आजारी आईवर उपचाराचा सल्ला घेण्यासाठी श्रावण राठोड हे पहाटे पत्नीसह कारमधून साताऱ्याकडे जात असताना वाकेश्वर-बावधन गावच्या हद्दीत शुक्रवारी पहाटे अपघाताची दुर्दैवी घटना घडली. अपघातात मृत्यू झालेले श्रावण राठोड हे मूळचे हिंगोली जिल्ह्यातील आहेत. अपघातात त्यांच्या पत्नी देखील गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर साताऱ्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
कारचा चक्काचूर झाला - साताऱ्याकडे जात असताना अज्ञात वाहनाने हुलकावणी दिल्याने श्रावण राठोड यांचे आपल्या कारवरील नियंत्रण सुटले आणि गाडी थेट रस्त्याकडेच्या झाडावर जाऊन आदळली. हा अपघात इतका भीषण होता की कारच्या दर्शनी भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. श्रावण राठोड जागीच ठार झाले तर पत्नीच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्यांच्यावर साताऱ्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
अपघात आहे की घातपात - श्रावण राठोड हे वाई पोलीस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेत कार्यरत होते. गुन्ह्यांची उकल करण्यात त्यांचा हातखंडा होता. नुकताच गंभीर प्रकरणातील आरोपी त्यांनी पकडला होता. त्यांचा अपघात आहे की घातपात, याची चौकशी करण्याची मागणी वाईमधील नागरिकांनी केली आहे. दरम्यान, शवविच्छेदनानंतर श्रावण राठोड यांचे पार्थिव वाई पोलीस ठाण्यात आणल्यानंतर सहकाऱ्यांना आपले अश्रू आवरता आले नाहीत. साश्रुनयनांनी सहकाऱ्यांनी त्यांना मानवंदना दिली. त्यानंतर अंत्यविधीसाठी पार्थिव हिंगोली जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ गावाकडे नेण्यात आले.
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