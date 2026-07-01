केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणी आरोपी चेतन चौधरीची लोहगडावर सीन रिक्रिएशन; घटनास्थळी पोलिसांकडून सखोल तपास
केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणी आरोपी चेतन चौधरीची लोहगडावर घटनास्थळी नेऊन कसून चौकशी करण्यात आली. यावेळी महत्त्वपूर्ण माहिती हाती लागण्याची शक्यता आहे.
Published : July 1, 2026 at 10:29 PM IST
लोणावळा - राज्यभर चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाच्या तपासाला बुधवारी महत्त्वाचे वळण मिळाले. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी चेतन चौधरी याला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तात लोहगड किल्ल्यावर नेऊन सीन रिक्रिएशन (घटनाक्रमाची पुनर्रचना) तसंच फॉरेन्सिक गेट ऍनालिसिसची प्रक्रिया पूर्ण केली. या कारवाईदरम्यान तब्बल अडीच तासांहून अधिक काळ घटनास्थळी आरोपीकडून विविध बाबींवर सखोल चौकशी करण्यात आली. उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजेंद्र मयेणे यांनी याची माहिती दिली.
आज सकाळी सुमारे साडेसात वाजण्याच्या सुमारास 25 ते 30 पोलिसांच्या पथकासह चेतन चौधरीला लोहगड किल्ल्यावर आणण्यात आलं. पोलिसांनी संपूर्ण परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पर्यटकांच्या हालचालींवरही काहीकाळ निर्बंध घालण्यात आले.
तपासादरम्यान पोलिसांनी चेतन चौधरीला घटनास्थळी नेऊन घटनेच्या दिवशी त्याने कोणत्या मार्गाने किल्ल्यावर प्रवेश केला, नेमक्या कोणत्या ठिकाणी तो थांबला, केतन अग्रवाल आणि सिया गोयल यांच्यासोबत त्याच्या हालचाली कशा झाल्या, तसंच घटनास्थळी नेमका काय घटनाक्रम घडला, याची माहिती प्रत्यक्ष दाखवून घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक टप्प्यावर तपास अधिकारी आणि फॉरेन्सिक पथकाने आरोपीकडून मिळणाऱ्या माहितीची पडताळणी केली.
या सीन रिक्रिएशनसोबतच फॉरेन्सिक गेट ऍनालिसिसही करण्यात आले. आरोपीच्या चालण्याची पद्धत, हालचालींचा वेग, दिशा आणि घटनास्थळावरील भौतिक पुराव्यांशी त्याचा संबंध याचा अभ्यास करण्यात आला. तपासासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, आरोपीच्या जबाबातील बाबी आणि घटनास्थळावरील पुरावे यामध्ये कितपत सुसंगती आहे, याची तपास यंत्रणा पडताळणी करत आहे.
या संपूर्ण कारवाईदरम्यान घटनास्थळावरील प्रत्येक हालचालीचे छायाचित्रण आणि व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आले. पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत या नोंदी महत्त्वाच्या ठरण्याची शक्यता आहे. तपास पथकाला या प्रक्रियेदरम्यान काही नवीन धागेदोरे मिळाले आहेत का, याबाबत पोलिसांनी अद्याप अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र, आरोपीकडून मिळालेल्या माहितीसह फॉरेन्सिक अहवाल, तांत्रिक पुरावे आणि इतर साक्षींची सांगड घालून तपास अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात आतापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या असून, आता घटनास्थळी करण्यात आलेले सीन रिक्रिएशन आणि फॉरेन्सिक गेट ऍनालिसिस हा तपासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या प्रक्रियेतून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे पोलीस पुढील तपासाची दिशा निश्चित करणार असून, लवकरच या प्रकरणात आणखी काही महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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