नवी मुंबईत बनावट कॉल सेंटर रॅकेटचा पर्दाफाश; २० जण अटकेत, अमेरिकन नागरिकही जाळ्यात अडकले
बनावट कॉल सेंटरचा पर्दाफाश करण्यात आलाय. या प्रकरणी २० जणांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
Published : November 21, 2025 at 9:56 AM IST
नवी मुंबई : सायबर पोलीस व गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून बनावट कॉल सेंटरचा पर्दाफाश करण्यात आलाय. या प्रकरणी २० जणांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ऑनलाईन कॉल आणि चॅटिंगच्या माध्यमातून हे आरोपी नागरिकांना आकर्षित करायचे व त्यांच्याकडून पैसे उकळत होते. अमेरिकन नागरिकांनाही या आरोपींनी सोडलं नाही. त्यांचीही फसवणूक केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
७१ बँक खाती आढळली : गुप्त बातमीदाराच्या माध्यमातून माहिती मिळाल्यानंतर तुर्भे येथे नवी मुंबई गुन्हे शाखा व सायबर सेलच्या माध्यमातून संयुक्त कारवाई करण्यात आली. तुर्भेमधील मिलेनियम पार्क येथे छापा टाकण्यात आला. या ठिकाणी आरोपी विविध नावांनी अनेक बनावट कॉल सेंटर चालवत होते. या कॉल सेंटरमध्ये पोलिसांना ७१ बँक खाती आढळली आहेत. विविध खात्यांद्वारे अंदाजे १२ कोटी रुपयांचे व्यवहार केले असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
२० जणांना अटक करण्यात आली : शेअर बाजारातील व्यापारात उच्च परताव्याची आश्वासनं देऊन आरोपी हे नागरिकांना आकर्षित करून व्हॉट्सअॅप कॉल आणि चॅट्स करत होते. या कॉल सेंटरमध्ये तब्बल ९७ पुरुष आणि महिलाही काम करताना आढळून आल्या आहेत. तांत्रिक तपासणीत दिसून आलं की, अनेक मोबाईल नंबरवरून व्हॉट्सअॅप अकाउंट्स लॉग इन केले गेले होते, फसवे पैसे मिळवण्यासाठी बँक खात्यांचे तपशील वापरले गेले. फसवणूक झाल्यानंतर पैसे परत मागणाऱ्या पीडित नागरिकांची रेकॉर्डिंग देखील आढळली. या छाप्यात पोलिसांनी २० जणांना अटक केली.
अमेरिकन नागरिकांनाही टार्गेट : "पोलिसांनी अधिक तपास केला असता असे दिसून आले की, संध्याकाळी ६:३० ते पहाटे ३:३० दरम्यान 'आयटी मॅक वर्ल्ड सोल्यूशन' वापरून या कॉल सेंटरने रॅन्समवेअर आणि मालवेअर हल्ल्यांचा वापर करून अमेरिकन नागरिकांना देखील लक्ष्य केले. या कॉल सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांनी मायक्रोसॉफ्ट सपोर्ट एजंट असल्याचे भासवले. स्क्रिप्टेड सूचना वापरून पीडितांचा विश्वास संपादन केला आणि नंतर समस्या सोडवण्याच्या बहाण्याने पैसे उकळले," असे डीसीपी (गुन्हे) सचिन गुंजाळ यांनी सांगितले.
कॉल सेंटर मधील उपकरणं जप्त : पोलिसांनी घटनास्थळावरून ३८ मोबाईल फोन, २१ सीपीयू, ५ लॅपटॉप, ५ एसएसडी आणि एक जीएसएम सर्व्हर जप्त केलाय. अटक केलेल्या २० पैकी तीन मुख्य आरोपींची नावे संजय शिक्रे, गगन थापर आणि अक्षय शर्मा अशी आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार आणि आयटी कायद्याच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक केलेल्या सर्व २० आरोपींना २३ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.
हेही वाचा -