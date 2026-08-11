अभिजीत दिपकेंची सुरक्षा काढून घ्या! पोलीस अधिकाऱ्याला अपमानित केल्यानं पोलीस बॉईज असोसिएशनचं मूक आंदोलन
पोलीस अधिकाऱ्याला चुकीची वागणूक दिल्याबद्दल छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्याविरोधात पोलीस बॉईज असोसिएशननं सुरक्षा काढून घेण्याची मागणी करत मूक आंदोलन केलं.
Published : August 11, 2026 at 5:31 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे प्रमुख अभिजीत दिपके यांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घ्यावी, अशी मागणी करत महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशनतर्फे मूक आंदोलन करण्यात आलं. अभिजीत दिपके यांनी आपल्या घरी सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला चुकीची वागणूक दिली. सदर अधिकारी त्यांच्या वयापेक्षा मोठे होते. त्यांनी त्यांच्या वयाचा आणि पदाचा तरी आदर करायला हवा होता. अभिजीत यांनी त्या अधिकाऱ्याची जाहीर माफी मागावी. यासह गृह खात्यानं दिलेलं संरक्षण तातडीनं काढून घ्यावं, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय इथं आंदोलन : कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी त्यांच्या घरी बंदोबस्ताला असणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला सर्वांसमोर सुनावलं. दिपके यांच्या घरी 7 ऑगस्ट रोजी दुपारी बाराच्या सुमारास नेहमीसारखे लोक भेटायला आले होते. त्यावेळी एक पोलीस अधिकारी लोकांना तिथून हाकलून लावत असल्याचा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला. सदरील अधिकाऱ्यानं लोकांना बाजूला सरका असं म्हणताच, त्या लोकांना आत येऊ द्या. मी कोणाला भेटायचं, हे पोलिसांनी ठरवू नका अशा शब्दात खडेबोल सुनावले. इतकच नाही तर पोलीस उपायुक्तांना त्याबाबत तक्रार केली. सर्वसामन्यांच्या रक्षणासाठी असलेल्या पोलिसांना अशा शब्दात वागणूक चुकीची असल्याचा आरोप करत पोलीस बॉईज संघटनेच्या वतीनं मूक आंदोलन करून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
दिपकेंची सुरक्षा व्यवस्था काढून घ्यावी : सर्वसामन्यांची सुरक्षा पोलीस विभाग करत असतं. अभिजीत दिपके यांच्या सुरक्षेसाठी रात्रंदिवस पोलिसांची नेमणूक केली आहे. मात्र त्यांच्याकडून पोलिसांना योग्य वागणूक दिली जात नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशनकडून करण्यात आलाय. अशा पद्धतीनं कोणीलाही वागणूक देणं चुकीचं आहे. अशा कृत्यामुळं सर्वसामान्यांमध्ये पोलिसांची प्रतिमा खराब होईल. त्यामुळं दिपके यांनी तातडीनं सबंधित अधिकाऱ्याची जाहीर माफी मागावी. यासह दिपके यांना दिलेला बंदोबस्त गृहविभागानं तातडीनं काढून घ्यावा. अन्यथा पोलीस बॉईज संघटना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आंदोलनात देण्यात आला. यावेळी मागण्यांचं निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलं.
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