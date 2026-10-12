टोल नाक्यावर पोलिसांची नाकाबंदी; चालत्या कारमधून आरोपीनं मारली उडी, अखेर जाळ्यात अडकलाच
कायदेशीर कारवाईसाठी आरोपी आणि जप्त मुद्देमाल अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात देण्यात आलाय. पळून गेलेल्या चौघांचा शोध घेतला जात आहे.
Published : October 12, 2026 at 3:19 PM IST
अमरावती - अकोला जिल्ह्यातील गोरेगाव पातुर मार्गावर एका व्यक्तीला मारहाण करून कार आणि मोबाईल फोन जबरीने हिसकावून अमरावतीच्या दिशेने पळ काढणाऱ्या आरोपीला अमरावती गुन्हे शाखा आणि नांदगाव पेठ पोलिसांनी पाठलाग करून ताब्यात घेतलं. नांदगाव पेठ टोल नाक्यावर पोलिसांनी नाकाबंदी केली असता आरोपीनं टोल नाका तोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आरोपीने चक्क चालत्या वाहनातून उडी मारून पसार होण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी पाठलाग करून वाळकी डॅम परिसरात त्याला पकडलं. या कारवाईत चोरीस गेलेली टोयोटो हायरायडर कार आणि पाच मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले.
अकोला पोलिसांकडून मिळाली माहिती - 11 ऑक्टोबरला अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेकडून अमरावती पोलिसांना जबरी चोरीच्या घटनेची माहिती मिळाली. गोरेगाव पातुर मार्गावर मोकळेवाडी अकोला येथील विकास मोकळे यांना चार अज्ञात इसमांनी मारहाण करून जखमी केलं होतं. त्यानंतर आरोपींनी त्यांच्या ताब्यातील टोयोटो कार आणि दोन मोबाईल फोन जबरीने हिसकावून घेतले होते. चोरी केलेल्या वाहनासह आरोपी अमरावतीच्या दिशेनं पळून जात असल्याची माहिती मिळताच अमरावती गुन्हे शाखा आणि नांदगाव पेठ पोलिसांनी तातडीने हालचाली सुरू केल्या.
टोल नाक्यावर नाकेबंदी, आरोपींचा पळण्याचा प्रयत्न - मिळालेल्या माहितीच्या आधारे नांदगाव पेठ टोल नाक्यावर गुन्हे शाखा आणि नांदगाव पेठ पोलीस ठाण्याच्या पथकाने नाकाबंदी केली. यावेळी संशयित वाहन अडवण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपींनी टोल नाका तोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान एका आरोपीनं चालत्या महानातून उडी मारून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी त्याचा पाठलाग सुरू ठेवत वाळकी डॅम परिसरात त्याला ताब्यात घेतलं.
आरोपींकडून कारसह पाच मोबाईल जप्त - विकी शांताराम रोकडे ( वय 25) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून तो नाशिक येथील प्रभुत्व नगर येथील रहिवासी आहे. त्याच्याकडून जबरी चोरीस गेलेली हाय रायडर कार तसेच पाच मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी आरोपी आणि जप्त मुद्देमाल अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. पळून गेलेल्या चौघांचा शोध घेतला जात आहे असं पोलीस निरीक्षक दिनेश दहातोंडे यांनी सांगितलं.
...यांनी केली कारवाई - ही कारवाई पोलीस निरीक्षक दिनेश दहातोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनीष वाकोडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दशरथ आडे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक फिरोज खान, पोलीस हवलदार नाझीम, पोलीस कॉन्स्टेबल रणजीत गावंडे, पोलीस कॉन्स्टेबल निलेश सवाईकर यांनी ही कारवाई यशस्वी केली.