ETV Bharat / state

गौरी गर्जे आत्महत्या प्रकरण; पंकजा मुंडेंचा फरार पीए अनंत गर्जेला अटक; मध्यरात्री झाला पोलीस ठाण्यात हजर

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पीए अनंत गर्जे हा मध्यरात्री वरळी पोलीस ठाण्यात हजर झाला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन अटक केलं.

Gauri Garje Suicide Case
नवदाम्पत्यासह मंत्री पंकजा मुंडे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 9:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे याला वरळी पोलिसांनी रविवारी मध्यरात्री अटक केली. डॉ. गौरी गर्जे-पालवे यांनी शनिवारी सायंकाळी वरळी येथील राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी अनंत गर्जे याच्यावर पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणं आणि छळ करण्याचा गंभीर आरोप आहे. "अनंत गर्जे हा मध्यरात्री 1 वाजता वरळी पोलीस ठाण्यात हजर झाला. त्यानं तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली. वरळी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. सध्या त्याची कसून तपासणी सुरू आहे," अशी माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक संजय पवार यांनी दिली.

अनंत गर्जे मध्यरात्री 1 वाजता पोलीस ठाण्यात झाला हजर : अनंत गर्जे हा 23 नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री सुमारे एक वाजता वरळी पोलीस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाला. त्यानं चौकशीत पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली. त्यानंतर पोलिसांनी अनंत गर्जे याला अटक केलं आहे. सध्या त्याचे मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, व्हॉट्सअॅप चॅट, साक्षीदारांचे जबाब आणि घटनास्थळाची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे, अशी माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक संजय पवार यांनी दिली आहे.

अनंत गर्जे याची पत्नी गौरी गर्जे यांची आत्महत्या ? : मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पीए अनंत गर्जे याची पत्नी डॉ गौरी गर्जे यांनी 22 नोव्हेंबर 2025 रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास आत्महत्या केली. वरळीतील एका उच्चभ्रू इमारतीच्या 30व्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये डॉ. गौरी यांनी ही आत्महत्या केली. अवघ्या नऊ महिन्यांआधी, 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी अनंत गर्जे याच्याशी त्यांचा विवाह झाला होता. लग्नानंतर काही दिवसांतच दोघांमध्ये वाद सुरू झाले. अनंत याचे विवाहबाह्य संबंध आणि सततचा मानसिक-शारीरिक छळ यामुळेच गौरीनं हे टोकाचं पाऊल उचललं, असा दावा गौरीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

डॉ गौरीवर बीडमध्ये अंत्यसंस्कार : आत्महत्येनंतर गौरी यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी केईएम रुग्णालयात नेण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्या पार्थिवावर बीड इथल्या मूळ गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र अनंत गर्जे अंत्यविधीला उपस्थित राहिला नाही. मृतदेह रुग्णालयात टाकून तो फरार झाला. गौरीच्या आई-वडिलांनी वरळी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत अनंत गर्जे, त्याचा भाऊ अजय गर्जे आणि बहीण शीतल गर्जे-आंधळे या तिघांवर वेगवेगळे आरोप यावेळी करण्यात आले. त्यानुसार पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम 108 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), 85 (पती किंवा नातेवाईकाकडून पत्नीचा छळ), 352 (मारहाण) आणि 351(2) (अपमानजनक वर्तन) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

अनैतिक संबंधांचे आरोप : गौरीच्या कुटुंबीयांनी अनंत गर्जे याच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचा दावा आहे की, "अनंत याचे लातूर इथल्या महिलेशी अनैतिक संबंध होते. 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी लातूर इथल्या ममता हॉस्पिटलमध्ये त्या महिलेचा गर्भपात झाला. संबंधित कागदपत्रांवर अनंत भगवान गर्जे याचं पती म्हणून नाव नोंदवलं गेलं होतं. ही सर्व कागदपत्रं आणि फोटो गौरीनं 30 सप्टेंबर 2025 रोजी आपल्या वडिलांना व्हॉट्सअॅपवर पाठवले. या प्रकारामुळे गौरीला प्रचंड धक्का बसला आणि संसारातील वाद विकोपाला गेला. अनंत यांनी गौरीला मारहाण केली, तर नणंद शीतलनं दुसरे लग्न लावून देण्याची धमकी दिली. यामुळेच गौरी मानसिकदृष्ट्या खचली आणि तिनं आत्महत्या केली. त्यामुळे ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा आरोप कुटुंबीयांकडून केला जात आहे. त्यांनी याबाबतची सर्व कागदपत्रं पोलिसांकडं सादर केली आहेत," अशी माहिती गौरीच्या निकटवर्तीयांनी यावेळी दिली.

हेही वाचा :

  1. "डॉक्टर तरुणी आत्महत्या प्रकरणी कुठलाही राजकीय दबाव न येता पारदर्शक चौकशी करावी"-सुप्रिया सुळे
  2. डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणातील पीएसआय गोपाल बदनेचं आत्मसमर्पण, बनकरला 28 तारखेपर्यंत कोठडी
  3. कराडमध्ये एमबीबीएसचं शिक्षण घेणाऱ्या परभणीच्या तरूणीची आत्महत्या

TAGGED:

PANKAJA MUNDE PA ANANT GARJE
PA ANANT GARJE ARRESTED
पंकजा मुंडेंचा फरार पीए
अनंत गर्जेला अटक
GAURI GARJE SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.