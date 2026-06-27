कराड बसस्थानक मंगळसूत्र चोरी प्रकरण: दाम्पत्याला ठोकल्या बेड्या, चार गुन्हे उघडकीस
महिलेला कराड बसस्थानकाच्या बाहेर गाठून तिचं मंगळसूत्र पळवणाऱ्या दाम्पत्याला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. श्रावण राजेश कांबळे आणि पूनम श्रावण कांबळे अशी या दाम्पत्याची नावं आहेत.
Published : June 27, 2026 at 8:19 AM IST
सातारा : कराड बसस्थानकाच्या बाहेरील नवग्रह मंदिरासमोर एका विवाहितेला जीवे मारण्याची धमकी देऊन गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावल्यानं मोठी खळबळ उडाली होती. या चोरी प्रकरणी दाम्पत्याला कराड शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेनं बेड्या ठोकल्या आहेत. श्रावण राजेश कांबळे आणि पूनम श्रावण कांबळे (रा. कराड), अशी संशयितांची नावं आहेत. दोघंही पोलीस रेकॉर्डवरील अट्टल चोरटे आहेत, अशी माहिती पोलीस उपाधीक्षक राजश्री पाटील यांनी माध्यमांना दिली.
गळ्यातील मंगळसूत्र खेचून पळून गेलं दाम्पत्य : प्रवासी महिला सोमवारी (22 जून) रात्री 9.30 च्या सुमारास कराड बसस्थानकाकडं जात असताना एका पुरुष आणि महिलेनं त्यांना अडवलं. यावेळी या दाम्पत्यानं त्यांना ठार मारण्याची धमकी देत खाली पाडून त्यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र खेचून पळून गेले. याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीवरून कराड शहर पोलीस ठाण्यात दोन अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
मंगळसूत्र चोरीच्या गुन्ह्याचा पर्दाफाश : गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय गोडसे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन स्थानिक विक्रेत्यांकडून घटनेची माहिती घेतली. तसेच बस स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. फुटेजमध्ये एक महिला आणि एक पुरुष घटनेच्या आधी त्या ठिकाणी वावरताना दिसून आले. तोच धागा पकडून पोलिसांनी केलेल्या तपासात मंगळसूत्र चोरीच्या गुन्ह्याचा पर्दाफाश झाला.
दाम्पत्यानं दिली चार गुन्ह्यांची कबुली : बसस्थानकाच्या परिसरात रात्री वावरताना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झालेल्या श्रावण राजेश कांबळे आणि त्याची पत्नी पूनम या दोघांची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आलं. दोघंही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्यानं पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. चौकशीमध्ये त्यांनी एकूण चार गुन्ह्यांची कबुली दिली. त्यापैकी एका गुन्ह्यात चोरलेलं 7 ग्राम वजनाचं मंगळसूत्र पोलिसांनी हस्तगत केलं.
तीन गुन्ह्यातील चोरीला गेलेला मुद्देमाल हस्तगत करण्याचा प्रयत्न : पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये संशयित आरोपी दाम्पत्याने कराड शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आणखी तीन गुन्हे केल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे तपासादरम्यान एकूण चार गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. उर्वरित तीन गुन्ह्यातील चोरीला गेलेला मुद्देमाल हस्तगत करण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत. दरम्यान, कराड बसस्थानकात झालेल्या चोरीच्या अनेक घटनांचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलेलं नाही. त्यामुळे कराड शहर पोलिसांच्या तपासावर तक्रारदार संशय व्यक्त करत आहेत.
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