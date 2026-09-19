रस्त्याच्या दुभाजकातील वृक्षतोड प्रकरण; जाहिरात एजन्सीचा ठेका रद्द करण्याचे महानगरपालिका आयुक्तांचे संकेत
रस्ता दुभाजकामध्ये लावलेली वृक्ष तोडल्या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांना अटक झाली आहे. दुभाजकांमध्ये या वृक्षांबरोबरच विजेच्या दिव्यांचे खांब देखील आहेत.
Published : September 19, 2026 at 10:45 PM IST
नाशिक : महानगरपालिकेनं रस्ता दुभाजकामध्ये लावलेली वृक्ष तोडल्या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांना अटक झाली आहे. दुभाजकांमध्ये या वृक्षांबरोबरच विजेच्या दिव्यांचे खांब देखील आहेत. त्यावर लावण्यात आलेल्या जाहिराती स्पष्ट दिसाव्यात यासाठी वृक्षांची कत्तल केली जात असल्याचं समोर येत आहे. या घटनेची गंभीर दाखल घेत संबंधित एजन्सीला तुमचा ठेका रद्द का करू नये? अशी कारणं दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांना काळ्या यादी टाकण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे, अशी माहिती महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली.
विजेच्या खांबावरील जाहिराती लावण्याचे कंत्राट : मिळालेल्या माहितीनुसार गंगापूर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील मुख्य संशयित नम्रता ऍडव्हर्टायझिंगचे संचालक मच्छिंद्र देशमुख यांच्याकडं 2022 पासून विजेच्या खांबावरील जाहिराती लावण्याचं कंत्राट आहे. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणावरील 5 हजार 200 खांबांवर जाहिराती लावण्याची त्याला परवानगी देण्यात आली. उच्चभ्रू वसाहतीचा रस्ता म्हणून गंगापूररोड ओळखला जातो. त्यामुळे या रस्त्यावरील रस्ता दुभाजकाच्या आतील विद्युत पोलवर त्यानं नामांकित व्यावसायिकांच्या जाहिराती झळकावल्या होत्या. मात्र वृक्ष वाढली की या जाहिराती दिसत नाहीत, अशी तक्रार जाहिरातदार करत. त्यामुळे या जाहिरातींना रस्ता दुभाजकातील वृक्ष अडथळा ठरू नयेत, यासाठी वृक्ष कापण्याची सुपारी त्यांनी दिली होती. यात अटक केलेले कर्मचारी यानुसार काम करत होते. हा प्रकार नेहमीच रात्री घडत होता. मात्र शुक्रवारी एका हॉटेलच्या सुरक्षारक्षकानं वृक्ष कापणाऱ्यांना हटकल्यानं व तेथील सीसीटीव्हीमध्ये त्यांचे सर्व फुटेज सापडल्यानं पुराव्यासह हा प्रकार उघडकीस आला. एकाच रात्री 55 वृक्ष कापण्यात आली होती.
नियमांची पायमल्ली : विद्युत पोलवर जाहिरातींसाठी नाशिक महानगरपालिकेला एका वर्षाला एका पोलसाठी चार हजार रुपये शुल्क मिळते. नियमानुसार रस्त्यापासून 12 फूट उंचीवर दोन बाय तीन आकारात जाहिरात लावणं अपेक्षित आहे. मात्र संबंधित ठेकेदाराकडून जमिनीपासून चार ते पाच फुटावरच जाहिराती लावल्या जात असल्याचं परीक्षणात आढळून आलं आहे. जाहिरातीचे आकारमान ही वाढवलं जाते. कंत्राटदार कंत्राटमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विद्युत पोलवरही जाहिराती लावल्या जातात असं दिसून आलं आहे.
झाडं तोडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल : "झाडं कशासाठी तोडली, याचा तपास सुरू आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयितांवर कारवाई केली आहे. लवकरच या मागील मुख्य सूत्रधारावर कारवाई केली जाईल," असं पोलीस उपआयुक्त मोनिका राऊत यांनी सांगितलं आहे.
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