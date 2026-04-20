ETV Bharat / state

टिटवाळ्यातील 'ड्रग्ज क्वीन' अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात

नेस्को ड्रग्ज पार्टी प्रकरणाच्या तपासात अश्विनी पॉल नामक महिलेच्या घरातून 6 कोटी किमतीच्या 4 हजार 'एमडी बटन' हे प्रचंड मागणी असलेलं पार्टी ड्रग्ज हस्तगत केलंय.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 20, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : नेस्को कंपाऊंडमधील ड्रग्ज पार्टी प्रकरणाचै धागेदोरे मुंबईसह एमएमआरपर्यंत पसरल्याचं स्पष्ट होतंय. या प्रकरणाला अतिशय गंभीरतेनं घेत मुंबई पोलिसांनी अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेचा वेग आणि आवाका वाढवत थेट टिटवाळा परिसरात एक मोठी कारवाई केलीय. या कारवाईत अश्विनी नावाच्या एका बड्या महिलेला ड्रग्ज पेडलरला अटक करत तिच्याकडून 2.3 किलोच्या 4056 एक्सटसीच्या गोळ्या जप्त केल्यात. या 'एमडी बटन' गोळ्यांची किंमत ही 6 कोटींच्या घरात आहे, तरुणाईच्या पार्टीत या गोळ्यांना प्रचंड मागणी असते.

कशी झाली कारवाई? - साकीनाका पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अश्विनी फ्रान्सिस पॉल(35) नावाच्या महिलेला तिच्या टिटवाळ्यातील घरातून शनिवारी अटक करण्यात आलीय. मुंबईतील मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टात तिला रिमांडकरिता हजर केलं असता कोर्टानं तिला 22 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावलीय. तिच्या घराची झडती घेतली असता 6 कोटींचं ड्रग्ज सापडलंय. नेस्को ड्रग्ज पार्टी प्रकरणातील तपासादरम्यान मुंबई पोलिसांनी साकीनाका परिसरातून इरफान अन्सारीला अटक केली होती. अन्सारीकडून 200 एक्सटसीच्या गोळ्या हस्तगत करण्यात आल्यात. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सुफियानला ताब्यात घेण्यात आलंय. सुफियानच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीवरून पोलीस अखेर या महिलेपर्यंत पोहोचलेत.

कोण आहे ही 'ड्रग्ज क्वीन' पॉला? - मूळची पुणेकर असलेली अश्विनी ही काही काळापूर्वी नवी मुंबईतील डान्स बारमध्ये काम करायची. नवऱ्याचं घर सोडल्यानंतर ती तिच्या बॉयफ्रेंडसोबत राहत होती, तिचा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला बॉयफ्रेंडही सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच अश्विनी कल्याण-टिटवाळा परिसरात राहण्यासाठी गेली होती. कल्याण-टिटवाळामधील पद्मावती रॉयल्स नावाच्या संकुलात इमारत क्रमांक 2 मधील रूम नंबर 705 मध्ये ती एक गृहिणी म्हणून राहत असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांना मिळाली. साकीनाका पोलीस ठाण्यातील पथकानं कल्याण-टिटवाळा ग्रामीण पोलिसांसह मिळून अश्विनीच्या मुसक्या आवळल्या. पोलिसांनी या 'ऑपरेशन ड्रग्ज क्वीन' दरम्यान कमालीची गुप्तता पाळली होती. इमारतीच्या परिसरातील सारे सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलिसांनी बंद करून ही कारवाई पूर्ण केली. पोलिसांनी तिच्या घरातून 5 मोबाईल फोन आणि 8 सिमकार्डही जप्त केलीत. जप्त केलेल्या ड्रग्जच्या गोळ्यांवर मर्सिडीज, डॉलर यांसारखी विविध चिन्हे आणि अक्षरे कोरलेली आहेत. या गोळ्या कुठे तयार करण्यात आल्यात?, यात अजून कोण कोण सहभागी आहेत?, अश्विनी आणखी कोणाच्या संपर्कात आहे का? पुण्यातही ड्रग्ज कार्टेलचे काही धागेदोर आहेत का?, याचा सखोल तपास सुरू असल्याची माहिती अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे उपायुक्त नवनाथ ढवळे यांनी दिलीय.

TAGGED:

MUMBAI POLICE
BUSTED DRUGS RACKET
NESCO DRUGS PARTY CASE
ड्रग्ज क्वीन
TITWALA DRUGS QUEEN

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.