ETV Bharat / state

कोल्हापुरातील शाहूवाडीतल्या 'डबल मर्डर'चा छडा लागला, जेवण न दिल्याच्या रागातून वृद्ध दाम्पत्याला संपवलं

दिवाळीत कोल्हापूरच्या शाहूवाडी तालुक्यातील निनाई परळी इथल्या गोळीवणे धनगरवाड्यावर दुहेरी हत्याकांड घडलं होतं. याचा छडा लागला आहे.

Shahuwadi double murder case
शाहूवाडीतील कंक दाम्पत्याची हत्या (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : ऐन दिवाळीत कोल्हापूरच्या शाहूवाडी तालुक्यातील निनाई परळी इथल्या गोळीवणे धनगरवाड्यावर दुहेरी हत्याकांड घडलं होतं. यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली होती. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात शाहूवाडीमधील कंक दाम्पत्याचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. मात्र, निनू कंक आणि रखुबाई कंक या वृद्ध पती-पत्नीचे वेगवेगळ्या ठिकाणी मृतदेह आढळून आले होते. वन्य प्राण्यांनी केलेल्या हल्ल्याच्या खुणा कुठेही आढळून न आल्याचं वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर या डबल मर्डर केसला वेगळं वळण लागलं, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने सखोल तपास करत एका संशयिताला गजाआड केलंय. मात्र, ही हत्या नेमकी कोणत्या कारणातून झाली याचा शोध घेण्याचं आव्हान पोलिसांसमोर आहे.

वन्यजीव हल्ला नसून ही हत्या : शाहूवाडी तालुक्यातील निनाई परळी इथल्या गोळीवणे धनगरवाड्यावर ऐन दिवाळीत 19 ऑक्टोबर रोजी कडवी धरण क्षेत्र परिसरात वृद्ध दाम्पत्याचे मृतदेह आढळले होते. प्रथमदर्शनी या वृद्ध दाम्पत्यावर वन्य प्राण्यांनी हल्ला केल्याचा प्राथमिक तपास करण्यात आला होता. मात्र, यानंतर मृतदेहांचे शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्याही वन्य प्राण्यांनी हल्ला केल्याचं आढळून आलं नाही. यानंतर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने डबल मर्डर केसचा तपास सुरू केला,

संशयित आरोपीला अटक : अखेर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी शाहूवाडी शिरगाव इथल्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार विजय गुरवला गजाआड केलंय. विजय गुरव याच्यावर हत्या, चोरी, घरफोडी आणि पोक्सो अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. जेवण दिलं नसल्याच्या रागातून विजय गुरव यानं कंक दाम्पत्याची हत्या केल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. मात्र, या हत्येमागे आणखी काही कारण आहे का? कुणाचा सहभाग आहे? याचा शोध पोलीस घेत असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी दिली.

संशयित आरोपी पोलीस कोठडीतून पळाला अशी चर्चा : दुहेरी हत्याकांडातील संशयित आरोपी विजय गुरव सराईत चोरटा आहे. त्याच्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेने मोटरसायकल चोरी प्रकरणी 14 ऑक्टोबर रोजी कारवाई केली होती. तपासासाठी गुरव स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलीस कोठडीत होता. मात्र, दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोठडीत डांबून गुरव पसार झाल्याची चर्चा कोल्हापूर पोलीस दलात सुरू आहे. या दुहेरी हत्येची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी शिवसेना - उबाठा पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख नामदेव गिरी यांनी केली.

मुलाच्या चेहऱ्यावर आईबाप गेल्याचा लवलेशही नाही : शाहूवाडी हा डोंगराळ परिसर असल्याने विरळ लोकवस्ती या ठिकाणी आहे. हत्येची घटना घडल्यानंतर दोन दिवसांनी कंक यांचा मुलगा गावी पोहचला. मलकापूर येथे मोलमजुरी करणाऱ्या राहुल कंक याच्या चेहऱ्यावर आईबाप गेल्याचा लवलेशही नव्हता. यामुळे दुहेरी हत्या नेमकी कोणत्या कारणांनी झाली? याचा उलगडा पोलीस तपासातून होणं गरजेचं असल्याच्या प्रतिक्रिया शाहूवाडी आणि जिल्ह्यातून उमटत आहेत.

हेही वाचा -

  1. कारनं चिरडलेल्या महाविद्यालयीन तरुणीच्या कुटुंबीयांची न्यायासाठी फरपट, आयजी ऑफिसवर काढला मोर्चा
  2. बाप-लेकीच्या नात्याला कोल्हापुरात काळीमा; जन्मदात्या बापानेच केला लेकीवर लैंगिक अत्याचार

TAGGED:

KOLHAPUR POLICE ARREST SUSPECT
KANK COUPLE MURDER SHAHUWADI
शाहूवाडी दुहेरी हत्याकांड तपास
कोल्हापूर पोलीस संशयित अटक
SHAHUWADI DOUBLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.