कोल्हापुरातील शाहूवाडीतल्या 'डबल मर्डर'चा छडा लागला, जेवण न दिल्याच्या रागातून वृद्ध दाम्पत्याला संपवलं
दिवाळीत कोल्हापूरच्या शाहूवाडी तालुक्यातील निनाई परळी इथल्या गोळीवणे धनगरवाड्यावर दुहेरी हत्याकांड घडलं होतं. याचा छडा लागला आहे.
Published : November 4, 2025 at 6:44 PM IST
कोल्हापूर : ऐन दिवाळीत कोल्हापूरच्या शाहूवाडी तालुक्यातील निनाई परळी इथल्या गोळीवणे धनगरवाड्यावर दुहेरी हत्याकांड घडलं होतं. यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली होती. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात शाहूवाडीमधील कंक दाम्पत्याचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. मात्र, निनू कंक आणि रखुबाई कंक या वृद्ध पती-पत्नीचे वेगवेगळ्या ठिकाणी मृतदेह आढळून आले होते. वन्य प्राण्यांनी केलेल्या हल्ल्याच्या खुणा कुठेही आढळून न आल्याचं वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर या डबल मर्डर केसला वेगळं वळण लागलं, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने सखोल तपास करत एका संशयिताला गजाआड केलंय. मात्र, ही हत्या नेमकी कोणत्या कारणातून झाली याचा शोध घेण्याचं आव्हान पोलिसांसमोर आहे.
वन्यजीव हल्ला नसून ही हत्या : शाहूवाडी तालुक्यातील निनाई परळी इथल्या गोळीवणे धनगरवाड्यावर ऐन दिवाळीत 19 ऑक्टोबर रोजी कडवी धरण क्षेत्र परिसरात वृद्ध दाम्पत्याचे मृतदेह आढळले होते. प्रथमदर्शनी या वृद्ध दाम्पत्यावर वन्य प्राण्यांनी हल्ला केल्याचा प्राथमिक तपास करण्यात आला होता. मात्र, यानंतर मृतदेहांचे शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्याही वन्य प्राण्यांनी हल्ला केल्याचं आढळून आलं नाही. यानंतर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने डबल मर्डर केसचा तपास सुरू केला,
संशयित आरोपीला अटक : अखेर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी शाहूवाडी शिरगाव इथल्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार विजय गुरवला गजाआड केलंय. विजय गुरव याच्यावर हत्या, चोरी, घरफोडी आणि पोक्सो अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. जेवण दिलं नसल्याच्या रागातून विजय गुरव यानं कंक दाम्पत्याची हत्या केल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. मात्र, या हत्येमागे आणखी काही कारण आहे का? कुणाचा सहभाग आहे? याचा शोध पोलीस घेत असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी दिली.
संशयित आरोपी पोलीस कोठडीतून पळाला अशी चर्चा : दुहेरी हत्याकांडातील संशयित आरोपी विजय गुरव सराईत चोरटा आहे. त्याच्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेने मोटरसायकल चोरी प्रकरणी 14 ऑक्टोबर रोजी कारवाई केली होती. तपासासाठी गुरव स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलीस कोठडीत होता. मात्र, दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोठडीत डांबून गुरव पसार झाल्याची चर्चा कोल्हापूर पोलीस दलात सुरू आहे. या दुहेरी हत्येची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी शिवसेना - उबाठा पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख नामदेव गिरी यांनी केली.
मुलाच्या चेहऱ्यावर आईबाप गेल्याचा लवलेशही नाही : शाहूवाडी हा डोंगराळ परिसर असल्याने विरळ लोकवस्ती या ठिकाणी आहे. हत्येची घटना घडल्यानंतर दोन दिवसांनी कंक यांचा मुलगा गावी पोहचला. मलकापूर येथे मोलमजुरी करणाऱ्या राहुल कंक याच्या चेहऱ्यावर आईबाप गेल्याचा लवलेशही नव्हता. यामुळे दुहेरी हत्या नेमकी कोणत्या कारणांनी झाली? याचा उलगडा पोलीस तपासातून होणं गरजेचं असल्याच्या प्रतिक्रिया शाहूवाडी आणि जिल्ह्यातून उमटत आहेत.
हेही वाचा -