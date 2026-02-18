ETV Bharat / state

बुधवार पेठेतील 11 बांगलादेशी महिला ताब्यात; पोलिसांच्या कोम्बिंग ऑपरेशनमुळं खळबळ

पुण्यातील बुधवार पेठेत सध्या पोलिसांचं कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू आहे. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी बुधवार पेठेतून 11 बांगलादेशी महिलांना ताब्यात घेतलं आहे.

BUDHWAR PETH PUNE
बुधवार पेठेत पोलिसांचं कोम्बिंग ऑपरेशन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 6:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : शहरातील बुधवार पेठेत गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू आहे. मंगळवारी (दि. 17) देखील पुणे पोलिसांकडून बुधवार पेठ इथं करण्यात आलेल्या कोम्बिंग ऑपरेशनमध्ये ११ बांगलादेशी महिला सापडल्या असून त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. या महिला काही महिन्यांपासून शहरात बेकायदेशीरपणे राहात होत्या हे उघडकीस आलं आहे. भारतात बांगलादेशी नागरिकांचा मुद्दा सध्या गाजत असताना पोलिसांनी अशा प्रकारे बांगलादेशी महिलांवर केलेल्या कारवाईमुळं गोंधळ उडाला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे, अशीही माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

गरज पडल्यास कारवाई तीव्र करणार : "मी सुरुवातीला म्हणालो होतो की, बुधवार पेठेत बेकायदेशीर हालचाली सुरू आहेत. त्यावर कारवाई केली जाणार असं सांगितलं होतं. त्यानुसार आम्ही काल रात्री पुन्हा कारवाई केली. या कारवाईत आम्ही एकूण 22 महिलांना ताब्यात घेतलं. त्यापैकी 11 महिला बांगलादेशी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. बुधवार पेठ परिसरात अशा हालचालींना मदत करणाऱ्या सर्वांना आरोपी करण्यात आलं आहे. जे-जे बेकायदेशीर आहे, त्याविरोधात कारवाई केली जाईल. यासह बुधवार पेठ परिसरातील सर्व इमारतींची तपासणी करून कारवाई केली जाईल. सध्या बुधवार पेठेत सुरू असलेली कारवाई कायदेशीर आहे. गरज पडल्यास आणखी जोरदार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

बुधवार पेठेतील हालचालींवर बारकाईनं लक्ष : "बुधवार पेठेत महिला आणणाऱ्या दलालांवर कारवाई केली जाणार आहे. पिटा ऍक्टनुसार करवाई सुरू आहे. जी कारवाई सुरू आहे ती नियमांच्या अधीन राहून सुरू आहे. ज्यांनी कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केलेत ते चुकीचं आहे. बुधवार पेठेत होणाऱ्या हालचालींवर पोलीस बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत. तिथं जे काही बेकायदेशीर असेल त्यावर कारवाई करण्यात येईल," असंही पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. विलीनीकरणाबाबत सुप्रिया सुळे स्पष्ट बोलल्या; म्हणाल्या, 'आज माझा भाऊ नाही, कशाला खरं खोट करायचं...'
  2. डोंबिवलीत बनावट औषधांचे मोठे रॅकेट उघड; रुग्णांच्या जीवाशी खेळ, बिहार कनेक्शन समोर
  3. सातारा पालिकेने शिवजयंती निमित्त आयोजित केलेला अघोरी नृत्याचा कार्यक्रम वादात, अंनिसचं दोन्ही राजेंना महत्वाचं आवाहन

TAGGED:

बुधवार पेठ
BUDHWAR PETH
BUDHWAR PETH RAID
PUNE POLICE ACTION
BUDHWAR PETH PUNE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.