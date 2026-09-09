पोळा सणावर दुष्काळाचं सावट, पाणी विकत घेऊन बैलजोडीचा अंघोळ घालण्याची वेळ
पोळा (Pola) सणावर यंदा दुष्काळाचं भीषण सावट पसरलं असून, अनेक गावांमध्ये पाणी विकत घेऊन बैलजोडीला अंघोळ घालण्याची दुर्दैवी वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
Published : September 9, 2026 at 9:00 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : यंदाचं वर्ष बळीराजासाठी अंत्यंत वाईट असल्याचं बोललं जातय. कारण मागील 40 दिवसांपासून पावसानं दडी मारल्यानं खरिपाची पेरणी वाया गेली आहे. जी पिकं आली ती कमी पर्जन्यमानामुळं पूर्णतः नष्ट झाली. त्यामुळं यंदाचा पोळा साजरा कसा करायचा असा प्रश्न पडलाय. कारण यंदाच्या सणाला सर्जा राजाच्या जोडीला अंघोळ घालण्यासाठी चक्क पाणी विकत घेण्याची वेळ आली आहे. पोळा (Pola) हा सण शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचा मानला जातो. आपल्याकडं असणाऱ्या या गोवंशांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सण समजला जातो. त्यामुळं यादिवशी बैल जोडींना अंघोळ घालून सजवण्याची प्रथा आजही पाळली जाते. मात्र, दुष्काळामुळं या सणातील आनंद हिरावला गेलाय.
पोळा सणाला आनंद हिरावला : पोळा हा श्रावणातील हा शेवटचा दिवस असल्यानं विविध सणांची सुरुवात या निमित्तानं होते. पोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडं शेतकरी सणाची तयारी करत असताना मराठवाड्यात मात्र दुष्काळाचं सावट पसरलं आहे. परिणामी पोळ्याचा बाजार करण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत. पाऊसच नसल्यानं यंदाचा पोळा कोरडाच जातो की काय अशी भीती निर्माण झालीय. पावसानं ताण दिल्यास किमान पोळ्याच्या दिवशी तरी पाऊस येतो, अशी श्रद्धा ग्रामीण भागात आहे. बैलांची पाठ भिजवण्यासाठी का होईना पण पावसाची हजेरी होतेच, असं खेड्या-पाड्यात मानलं जातं. यंदा शेतकऱ्यांना पुन्हा पावसाची प्रतीक्षा आहे, जिल्हाभरात काही ठिकाणी पाऊसही झाला काही ठिकाणी पाणी वाहताना दिसलं. परंतु काही भागात पोळ्याच्या दिवशी बैलांना धुण्यासाठी तरी पाणी मिळालं नाही, अशी परिस्थिती निर्णय झालीय.
शेतकरी अडचणीत सापडलाय : मागील आठवाड्यात काही भागात झालेल्या रिमझिम पावसानं काही भागातील चिंता दूर केली, परंतु या भागात अद्यापही पाणी साठा वाढलेला नाही. शेतकऱ्यांनी यंदा आपल्या बैलांना आंघोळ घालण्यासाठी पाणी विकत घेण्याची वेळ आल्याची परिस्थिती पैठण तालुक्यात दिसून आली, काही ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणावर आहे. श्रावण महिना संपता संपता जे सणवार सुरू होतात ते पुढे दसरा-दिवाळीपर्यंत चालू असतात. खरीप हंगामात तीन महिन्यांच्या आत येणाऱ्या मूग, उडीद, सोयाबीनसारख्या पिकांवर शेतकऱ्यांची भिस्त असते. मात्र, ही पिकं हाताची गेल्यानं शेतकरी अडचणीत सापडलाय.
सणाची रया गेली : पोळा, गणपती आणि महालक्ष्मीसारख्या सणांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या हाती या पिकांचा पैसा येतो, मात्र यंदा खरीप हंगाम अडचणीत आल्यानं सण कसे साजरा करायचे असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. कोणतेही पीकं घरात आलं नसताना शेतकरी यंदा पोळ्याच्या सणाला सामोरे जात आहेत. पैठण तालुक्यात दुष्काळी वातावरण असल्यानं पोळा या सणाची रयाच निघून गेलीय. श्रावणातल्या ऊन-सावलीच्या लपंडावाप्रमाणे या दिवसांतला पाऊसही बेभरवशाचा झाला आहे. सतत अनिश्चितता असल्यानं पावसाचे जुने संकेत बदलतात, यावेळी पावसाने अडचण निर्माण केल्यानं पोळा सण कसा साजरा करायचा?, या विवंचनेत शेतकरी आहे. पाऊसच गायब झाल्यानं कुठेही गवत उगवलेले दिसत नाही. परिणामी साठवून ठेवलेला चारा आताच बैलांसाठी वापरला जात आहे. पावसाळ्यात गवत खायला मिळतं. त्यामुळं बैलांसाठी कडबा तसाच राखून ठेवला जातो, पण आता शिवारात गवतच नसल्यानं कडब्यावरच बैलांची गुजराण होत आहे. एकीकडं पाऊस नसल्यानं आटलेले जलसाठे, दुसरीकडं बांधावर न उगवलेले गवत, खरिपातल्या नगदी पिकांनी केलेली निराशा आणि पावसाने दिलेला दगा या पाश्र्वभूमीवर यंदाचा पोळा हा सण शेतकरी कसा साजरा करेल असा प्रश्न पडलाय.
पाणी विकत घ्यावं लागलं : शेतकऱ्यांसाठी पोळा सण हा सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो, त्यासाठी शेतकरी हा आपल्या बैल जोडीची खांदा मळणी व पोळा या दोन दिवशी आपल्या मुलाप्रमाणे जीव लावतो. त्यांना नटवत असतो परंतु यंदा शेतकऱ्यांनी आपल्या बैल जोडीला 80 रुपये ट्रामने पाणी विकत घेऊन आंघोळ घातली आहे, अशी माहिती पाचोड येथील शेतकरी मुरमा निर्मळ यांनी दिली. गत वर्षी दुष्काळ पडला, पाऊसाळा लागून तीन महिने झाले तरी देखील परिसरातील नदी, नाले हे कोरडेठाक झाले आहेत. लागवड केलेली पिकेही हातातून गेली आहेत. त्यामुळं हातात पैसा नसल्यानं जुन्याच साहित्यावर पोळा साजरा करण्याची वेळ आली असल्याची माहिती, पाचोड येथील शेतकरी तुळशीराम जाधव यांनी दिली. तर सरकारनं दुष्काळ जाहीर करावा अन्यथा आंदोलन करण्याची वेळ येईल असं मत आडगाव येथील शेतकरी जगदीश डवले पाटील यांनी व्यक्त केलं.
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