ETV Bharat / state

70 कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारात अशोक खरात अडचणीत; पीएमएलए कोर्टाकडून सहा दिवसांची ईडी कोठडी

भोंदू बाबा अशोक खरातची नाशिक एसआयटीकडून चौकशी झाल्यानंतर ईडीकडून देखील चौकशी होणार आहे. त्याच्या 70 कोटींच्या गैरव्यवहाराची ईडी कोठडीत चौकशी करणार आहे.

Ashok Kharat in money laundering case
संग्रहित- अटकेतील अशोक खरात (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 20, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपांत ईडीनं अटक कलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातला बुधवारी पुन्हा एकदा रिमांडसाठी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर करण्यात आलं. समता नागरी सहकारी पतसंस्थेत 63 बनावट खाती बनवून सुमारे 70 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप खरातवर आहे. त्याच्या चौकशीसाठी अशोक खरातला 26 मेपर्यंत सहा दिवसांची ईडी कोठडी सुनावण्यात आलीय.



कसा झाला ईडीचा युक्तिवाद - एसआयटीनं खरात विरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारीत मनी लॉन्ड्रींगचा ईसीआयआर दाखल केलाय. भगवान शिवाचा अवतार असल्याचं भासवून एका तक्रारदाराकडून 5 कोटींहून अधिकची रक्कम उकळण्याचा खरातवर आरोप आहे. 5 कोटी 62 लाख रुपयांमध्ये खरातनं महागड्या गाड्या आणि फार्म हाऊस विकत घेतलं तसेच काही परदेश दौरेही केले आहेत. याच तक्रारदाराच्या पैशातून त्याच्याच नावावर एक मर्सिडीज बेंझ गाडी कर्ज काढून विकत घेतली. कर्ज फेडल्यानंतर झाल्यानंतर ती गाडी ताब्यात घेतली असाही आरोप आहे. याशिवाय या तक्रारदाराचं क्रेडिट कार्डही वापरल्याचा खरातवर आरोप आहे.

ईडीला खरातची काय चौकशी करायची आहे?- समता नागरी क्रेडिट सोसायटीमध्ये खरातनं अनेकांच्या नावानं तब्बल 63 खाती उघडली. पण त्याला नंबर खरातचाच जोडला गेला होता. इतकंच काय या खात्यांना नॉमिनीही अशोक खरातच होता. येणाऱ्या पैशांचं लेअरिंग करण्यासाठी या खात्यांचा वापर करण्यात आलाय. या बँकांमध्ये कोट्यावधींची रोकड भरण्यात आली. तेवढीच रक्कम काढलीही गेली. एवढे पैसे आले कुठून?, आणि ते गेेले कुठे?, या संपर्ण व्यवहारातले अंतिम लाभार्थी कोण आहेत?, यात इतर कोण कोण गुंतलेत या सगळ्याचा ईडीला तपास करायचा आहे. कोणतीही डिपॉझिट स्लिप न भरता कॅशियरच्या मदतीनं थेट ही कोट्यावधींची रोकड या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली. एका संस्थेचा अशोक खरात हाच अध्यक्ष होता. यादरम्यान 34 बेनामी एफडी खाती उघडण्यात आली होती. रोकडच्या स्वरूपातच या खात्यांमधूनही पैसे काढले गेले. हा सारा प्रकार 2014 ते 2024 या दहा वर्षांत सुरू होता. यातील एफडीचे पैसे खरातकडेच पुन्हा सोपवण्यात आल्यानं याप्रकरणी खरातच मुख्य आरोपी आहे. मात्र, खरातनं त्याच्या पत्नीच्या खात्यातही तिच्या नावानं बरीच रोख रक्कम जमा करत तिच्या नावे बरीच मालमत्ताही खरेदी केलीय. यासंदर्भात संबंधित बँक अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करणे बाकी आहे. त्यामुळे अशोक खरातची 10 दिवसांकरता कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी ईडीकडून कोर्टाकडे करण्यात आली.



"तो मी नव्हेच" अशोक खरातचं कोर्टापुढे स्पष्टीकरण - बुधवारच्या सुनावणीत कोर्टानं खरातला त्याच्यावर लागलेल्या आरोपांसंदर्भात विचारणा केली. तेव्हा आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभ राहत खरातनं आपली बाजू कोर्टापुढे मांडली. खरातनं कोर्टाला सांगितलं की, पतसंस्थेचे चेअरमन आवारी आणि मॅनेजर यांनी मला सांगितलं होत की, पैसे बँकेत ठेवा. त्यावर 9 टक्के व्याज मिळेल. त्याव्यतिरिक्त मला काही माहित नाही. आवारी आणि मॅनेजर दोघे सध्या जेलमध्ये आहेत. त्यामुळे मला अधिक काहीही माहिती नव्हती. फक्त व्याज चांगलं मिळतंय, म्हणून मी व्याजासाठी तिथं जास्तीत जास्त रक्कम जमा केली.

खरातच्या वकिलांचा युक्तिवाद - 60 नावं वापरून बनावट खाती उघडल्याचा खरातवर आरोप आहे. यात एकच नॉमिनी असणं हा काही गुन्हा नाही. आधीच त्यांच्याकडे सगळे पुरावे असल्यानं कमीत कमी कोठडी देण्याची मागणी खरातच्या वकिलांनी केला. त्यामुळे या चौकशीकरता 10 दिवसांच्या कोठडीची गरज नाही, असा युक्तीवाद खरातचे वकील निरंजन मुंदरगी यांनी कोर्टात केला. हा युक्तीवाद मान्य करत कोर्टानं खरातला सहा दिवसांची ईडी कोठडी सुनावलीय.


हेही वाचा-

TAGGED:

MUMBAI PMLA COURT
ASHOK KHARAT ED PROBE
अशोक खरात ईडी कोठडी
SAMATA NAGARI CREDIT SOCIETY
ASHOK KHARAT CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.