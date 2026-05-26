भोंदू अशोक खरातची ईडी चौकशी संपली, नाशिक रोड कारागृहात रवानगी!

भोंदू अशोक खरातची ईडी कोठडी संपून त्याची रवानगी पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आलीय. मुंबई सत्र न्यायालयातील पीएमएलए कोर्टानं मंगळवारी खरातला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावलीय.

संग्रहित- अटकेतील अशोक खरात (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 26, 2026 at 2:26 PM IST

मुंबई : संपूर्ण राज्यात भोंदू कृत्यानं चर्चेत आलेल्या अशोक खरातची नाशिक रोड कारागृहात रवानगी होणार आहे. त्याची ईडी चौकशी संपली असल्याचं आज ई़डीकडून न्यायालयात सांगण्यात आलं.

गेल्या सहा दिवसांपासून अशोक खरात हा मुंबईत ईडीच्या कोठडीत होता. मात्र, मंगळवारच्या सुनावणीत अशोक खरातच्या कोठडीतील आणखी चौकशीची आवश्यकता नसल्याचं ईडीच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यानुसार कोर्टानं खरातला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यानुसार खरातला आजच नाशिक रोड कारागृहात पाठवलं जाणार आहे. कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी 19 मे रोजी अशोक खरातला ईडीनं मुंबईत आणून अटक केली होती.

ईडी कार्यालय मुंबई (Source- ETV Bharat Reporter)


काय आहे प्रकरण - आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपांत ईडीनं भोंदूबाबा अशोक खरातला अटक केली. समता नागरी सहकारी पतसंस्थेत 63 बनावट खाती बनवून सुमारे 70 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप खरातवर आहे. त्याच्या चौकशीसाठी ईडीनं ईसीआयआर नोंदवत अशोक खरातला नाशिकहून चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होत. त्यानंतर त्याला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर करून त्याची सहा दिवसांची कोठडी घेतली होती.

ईडीचे काय आहेत आरोप - एसआयटीनं खरात विरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारीत ईडीनं आपला मनी लॉन्ड्रिंगचा ईसीआयआर दाखल केलाय. भगवान शिवाचा अवतार असल्याचं भासवून एका तक्रारदाराकडून 5 कोटींहून अधिकची रक्कम उकळण्याचा खरातवर आरोप आहे. याच 5 कोटी 62 लाख रुपयांमध्ये खरातनं महागड्या गाड्या आणि फार्म हाऊस विकत घेतल्याचा तसेच काही परदेश दौरेही केल्याचाही आरोप आहे. तक्रारदाराच्या पैशातून त्याच्याच नावावर एक मर्सिडीज बेंझ गाडी लोनवर विकत घेतली. तक्रारदारानं कर्ज फेडल्यानंतर गाडी ताब्यात घेतली असाही आरोप आहे.

खरातची कोणत्या प्रकरणांमध्ये होतेय चौकशी- समता नागरी क्रेडिट सोसायटीमध्ये खरातनं अनेकांच्या नावानं तब्बल 63 खाती उघडून त्याचा नंबर खातेक्रमांकांना जोडला. इतकंच बँक खात्यांचा वारसही अशोक खरातच होता. या बँक खात्यांमधून कोट्यावधींची रोकड काढून भरली होती. या संपर्ण व्यवहारातील अंतिम लाभार्थी कोण आहेत?, यात इतर कोण कोण गुंतलेत? या सगळ्याचा सध्या तपास सुरू आहे. कोणतीही डिपॉझिट स्लिप न भरता कॅशियरच्या मदतीनं कोट्यावधींची रोकड या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली. या संस्थेचा अशोक खरात हाच अध्यक्ष होता. यादरम्यान 34 बेनामी एफडी खाती उघडण्यात आली होती. रोकडच्या स्वरूपातच या खात्यांमधूनही पैसे काढण्यात आले. हा सारा प्रकार 2014 ते 2024 पर्यंत सुरू होता. यातील एफडीचे पैसे खरातकडेच पुन्हा सोपवण्यात आल्यानं याप्रकरणी खरातच मुख्य आरोपी आहे. मात्र, खरातनं पत्नीच्या खात्यातही बरीच रोख रक्कम जमा करत तिच्या नावे बरीच मालमत्ताही खरेदी केलीय. यासंदर्भात संबंधित बँक अधिकाऱ्यांकडे चौकशी सुरू आहे.



अशोक खरातनं फेटाळेत सारे आरोप - गेल्या सुनावणीत कोर्टानं खरातला त्याच्यावर लागलेल्या आरोपांसंदर्भात विचारणा केली होती. तेव्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ राहत खरातनं सारे आरोप फेटाळून लावले होते. खरातनं कोर्टाला सांगितलं की, " पैसे बँकेत ठेवा, त्यावर 9 टक्के व्याज मिळेल, असे पतसंस्थेचे चेअरमन आवारी आणि मॅनेजर यांनी सांगितलं होतं. त्याव्यतिरिक्त मला काही माहित नाही. आवारी आणि मॅनेजर दोघे सध्या जेलमध्ये आहेत. त्यामुळे मला अधिक काहीही माहिती नव्हती. फक्त व्याज चांगलं मिळतंय म्हणून मी व्याजासाठी तिथं जास्तीत जास्त रक्कम जमा केली". 60 नावं वापरून बनावट खाती उघडल्याचा खरातवर आरोप आहे. यात एकच नॉमिनी असणं हा काही गुन्हा नाही. आधीच त्यांच्याकडे सगळे पुरावे असल्यानं अधिक पोलीस कोठडीची गरज नसल्याचं खरातचे वकील निरंजन मुंदरगी यांनी सुनावणीनंतर बोलताना सांगितलं.

