मंत्री हसन मुश्रीफांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणी मोठा दिलासा, ईडीनं सादर केलेला तपासबंद अहवाल कोर्टानं स्वीकारला
कोल्हापूरमधील सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित आर्थिक घोटाळा प्रकरणी ईडीनं सादर केलेला तपासबंद अहवाल कोर्टानं स्वीकारलाय.
Published : November 5, 2026 at 10:49 PM IST
मुंबई - गोकुळ दूध संघातील अध्यक्ष निवडीवरून राजकारण सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) नेते आणि कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. विशेष पीएमएलए कोर्टानं हसन मुश्रीफ त्यांच्या दोन मुलांविरोधात मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याप्रकरणी ईडीनं दाखल केलेला तपास बंद अहवाल स्वीकारला आहे. हा अहवाल स्वीकारताना संबंधित प्रकरणातील मूळ गुन्हेच मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केल्यानं मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही आता टिकू शकत नसल्याचं निरीक्षण विशेष न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवलंय.
काय आहे प्रकरण - कोल्हापूरमधील सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्यातील अनेक संशयास्पद कंपन्यांकडून इक्विटी आणि प्रेफरन्स शेअर्सच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये मिळाले होते. 11.35 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये दाखवण्यात आली होती. मात्र, त्यासंबंधी बँक व्यवहारांचा तपशील उपलब्ध नव्हता. कंपनी नोंदणी कार्यालयाने मार्च 2022 मध्ये दाखल केलेली तक्रार आणि कोल्हापूरच्या मुरगूड पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी 2023 मध्ये दाखल झालेला एफआयआर या मूळ गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीन हसन मुश्रीफ व त्यांची मुले यांच्या विरोधात तपास सुरू केला तसेच या प्रकरणात ईडीने ईसीआयआर दाखल केला होता. हसन मुश्रीफ यांनी या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. स्थानिक पोलिसांच्या तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता हा अहवाल स्वीकारत हायकोर्टानं जून 2025 मध्ये हा एफआयआर रद्द केला. कंपनी कायद्यातील 2021 च्या दुरुस्त्या पूर्वलक्षी प्रभावानं इथं कायदा लागू होत नसल्याचं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुणे कोर्टात सुरू असलेली न्याय तक्रार प्रक्रिया 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी रद्द केलीय. त्यामुळे दोन्ही मूळ गुन्हे न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरल्यामुळे ईडीनं विशेष सत्र न्यायालयात आपला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता, जो न्यायालयानं स्वीकारला आहे.
हसन मुश्रीफांचा दावा काय होता - 23 फेब्रुवारी रोजी कोल्हापुरातील मुरगूड पोलीस ठाण्यात मुश्रीफ यांच्याविरोधात विवेक कुलकर्णी यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र हा गुन्हा ‘राजकीय हेतुने प्रेरित षडयंत्र’ असल्याचे सांगून तो रद्द करण्यात यावा, असा दावा हसन मुश्रीफ यांनी हायकोर्टात दाखल केला होता. तसेच आपल्याला ईडीच्या खटल्यांमध्ये अडकवण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न होत असल्याचंही याचिकेतून सांगण्यात आलं होतं. सुरुवातीला कंपनी कायद्यांतर्गत पुणे सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता, ज्यात मुश्रीफ यांच्या मुलांनाही समन्स बजावण्यात आलंय. या प्रकरणाला 'विशेष कायद्यायांतर्गत दाखल गुन्हा' मानण्यात आला. मात्र, त्यासाठी ईडीनं कथित मनी-लाँडरिंगची चौकशी सुरू करणे अनावश्यक असल्याचं याचिकेत म्हटलेलं होतं. पुढे कंपनी कायद्यांतर्गत कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानं, हा तपास सुरू ठेवण्यासाठी कोल्हापुरात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या माध्यमातून आणखीन एक अधिसूचित गुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न ईडीकडून केला गेला.
काय होता कोल्हापूरमधील गुन्हा - कोल्हापुरात दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, सास 2012 मध्ये मुश्रीफ यांनी बैठका आणि वृत्तपत्रांमधून आवाहन करून अनेकांकडून भागभांडवल म्हणून प्रत्येकी 10 हजार रुपये घेतले व त्यामोबदल्यात त्यांना दरमहा 5 किलो साखर नाममात्र दरानं तसेच अन्य आर्थिक लाभही मिळतील, अशी प्रलोभनं दाखवली. मात्र, या रकमेच्या बदल्यात कोणालाही शेअर सर्टिफिकेट किंवा प्रत्यक्ष भागधारक बनवलंच गेलं नसल्याचा आरोप करत सुमारे 40 कोटींची फसवणूक केल्याची तक्रार मुश्रीफांविरोधात करण्यात आली होती. याची पुढे चौकशी केली असता त्यांना सरसेनापती शुगर ‘एलएलपी’ या नावानं पोच पावत्या देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. 'नॉन क्युम्युलेटी' व 'प्रेफरेंशियल शेअर्स' या सदराखाली या पोच पावत्या दिल्याची नोंद आढळून आली. कारखाना उभा करताना रोख, धनादेश स्वरूपात कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कागलमधील शाखा क्रमांक 1 व 2 मधून मुश्रीफ कुटुंबियांच्या व्यक्तिगत तसेच सरसेनापती शुगर पब्लिक लिमिटेड (नियोजित)च्या नावानं आमच्याकडे भाग देतो, असं हे सांगून पैसे गोळा केल्याचं या तक्रारीत म्हटलं होतं. याप्रकरणी अन्य 13 जणांनाही अशाच प्रकारचा त्रास झाल्याचंही यात म्हटलेलं होतं.
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