पुणे मेट्रो 3 : कनेक्टिव्हिटी, वेग आणि आव्हानं... स्वप्नपूर्ती की वाहतुकीची कसोटी?
पुणे मेट्रोच्या तिसऱ्या मार्गाचं, म्हणजेच हिंजवडी-माण ते शिवाजीनगर या पिंक लाईनचं आज, 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी लोकार्पण झालं. त्यानिमित्ताने घेतलेला हा खास आढावा.
By Sachin Parab
Published : November 3, 2026 at 6:28 PM IST
पुणे : पुण्याच्या विकासाच्या नकाशावर नवा अध्याय, आयटी हबला शहराशी जोडणारी पिंक लाईन, देशातील पहिला PPP तत्त्वावरील मेट्रो प्रकल्प, महिलांच्या हाती संपूर्ण संचालनाची जबाबदारी आणि पुढील 120 किलोमीटरच्या विस्ताराची तयारी. पण या प्रकल्पामुळे पुणेकरांचा रोजचा प्रवास किती बदलणार? पहिल्या दोन टप्प्यांतून पुण्याने काय कमावलं आणि काय गमावलं? महाराष्ट्रातील मुंबई आणि नागपूरसह देशातील दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबादसारख्या मेट्रो शहरांच्या तुलनेत पुणे कुठे उभं आहे?
पुणे म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात ते शिक्षण, आयटी उद्योग, वाहन उद्योग, सांस्कृतिक परंपरा आणि अर्थातच वाहनांची प्रचंड गर्दी. एकेकाळी निवांत शहर म्हणून ओळख असलेल्या पुण्याची ओळख गेल्या दोन दशकांत झपाट्याने बदलली. हिंजवडी, बाणेर, बालेवाडी, खराडी, मगरपट्टा, हडपसर अशा भागांत आयटी आणि व्यावसायिक क्षेत्राचा विस्तार झाला. शहराची लोकसंख्या वाढली, बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली आणि त्याचबरोबर रस्त्यांवरील वाहनांची संख्याही प्रचंड वाढली. मात्र, या वाढत्या शहराला साजेशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी करण्यात पुण्याला अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागला.
याच पार्श्वभूमीवर पुणे मेट्रोच्या तिसऱ्या मार्गाचं, म्हणजेच हिंजवडी-माण ते शिवाजीनगर या पिंक लाईनचं आज, 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी लोकार्पण झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हर्च्युअल पद्धतीने या मेट्रोला हिरवा झेंडा दाखवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्यातील प्रमुख नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मात्र, एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आज लोकार्पण झालं असलं तरी सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी प्रत्यक्ष सेवा उद्या, 4 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.
ही केवळ आणखी एक मेट्रो लाईन सुरू होण्याची घटना नाही. पुण्याच्या आयटी अर्थव्यवस्थेला, शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेला आणि भविष्यातील नागरी विकासाला नवी दिशा देण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. पण या प्रकल्पाचं यश केवळ मेट्रो धावू लागली म्हणून ठरणार नाही. रोज किती लोक मेट्रोचा वापर करतात, त्यांना घरापासून स्टेशनपर्यंत पोहोचणं किती सोपं होतं आणि मेट्रोमुळे रस्त्यांवरील खासगी वाहनांची संख्या किती कमी होते, यावर त्याचं खरं यश अवलंबून असेल.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर : नेमका काय आहे प्रकल्प?
पुणे मेट्रोची पिंक लाईन म्हणजेच मेट्रो लाईन 3 ही माण-हिंजवडी आयटी पार्कला थेट शिवाजीनगरशी जोडणारी 23.203 किलोमीटर लांबीची पूर्णपणे उन्नत म्हणजेच एलिव्हेटेड मेट्रो मार्गिका आहे. या मार्गावर एकूण 23 स्थानकं आहेत. प्रकल्पासाठी सुमारे ₹8,313 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
या मार्गाचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तो पुण्याच्या आयटी उद्योगाचं प्रमुख केंद्र असलेल्या हिंजवडीला शहराच्या मध्यवर्ती भागाशी जोडतो. हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये हजारो कंपन्या आणि लाखो कर्मचारी कार्यरत आहेत. पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेत या आयटी पार्कचा मोठा वाटा आहे. मात्र, या परिसरात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वाहतूक कोंडी हा रोजच्या आयुष्याचा मोठा प्रश्न राहिला आहे.
हिंजवडीहून शिवाजीनगरला जाण्यासाठी रस्त्याने प्रवास करताना वाकड, बाणेर, औंध आणि विद्यापीठ परिसरातील वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. कार्यालयीन वेळेत हा प्रवास कित्येकदा कंटाळवाणा आणि वेळखाऊ ठरतो. अशा परिस्थितीत मेट्रो हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो.
या मार्गावर माण, हिंजवडी फेज 1, वाकड, बालेवाडी, औंध, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि शिवाजीनगर अशा महत्त्वाच्या भागांना जोडण्यात आलं आहे. त्यामुळे आयटी कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि शहरातील रोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
सुरुवातीला 23 पैकी 17 स्थानकांवर प्रवासी सेवा सुरू होणार आहे. उर्वरित 6 स्थानकं टप्प्याटप्प्याने जानेवारी 2027 पर्यंत प्रवाशांसाठी खुली करण्याचं नियोजन आहे. म्हणजेच लोकार्पणाच्या दिवशी संपूर्ण मार्गिका प्रवाशांसाठी उपलब्ध होत नाही, ही बाब लक्षात घेणं गरजेचं आहे.
सकाळी 6 वाजल्यापासून मेट्रो सेवा सुरू होईल. गर्दीच्या वेळेत दर 6 मिनिटांनी आणि इतर वेळेत दर 12 मिनिटांनी मेट्रो उपलब्ध असेल. माणकडून शेवटची मेट्रो रात्री 10.30 वाजता, तर शिवाजीनगरकडून माणच्या दिशेने शेवटची मेट्रो रात्री 11.40 वाजता सुटणार आहे.
या मेट्रोचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य काय?
पुणे मेट्रो लाईन 3 हा देशातील सार्वजनिक-खासगी भागीदारी म्हणजेच Public Private Partnership (PPP) तत्त्वावर उभारण्यात आलेला पहिला मेट्रो प्रकल्प आहे. केंद्र सरकारच्या 2017 च्या मेट्रो रेल धोरणानुसार हा प्रकल्प Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) या मॉडेलवर विकसित करण्यात आला आहे. PMRDA आणि पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवण्यात आला. TRIL Urban Transport आणि Siemens Project Ventures यांच्या संयुक्त भागीदारीतून कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.
म्हणजेच मेट्रो प्रकल्प उभारणी, त्यासाठीचा निधी, संचालन आणि देखभाल यामध्ये खासगी क्षेत्राचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. पारंपरिक सरकारी मेट्रो प्रकल्पांपेक्षा हे मॉडेल वेगळं आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे देशातील इतर शहरांसाठीही एक प्रयोग म्हणून पाहिलं जात आहे. मात्र, PPP मॉडेलमध्ये प्रकल्प उभारणीबरोबरच दीर्घकालीन आर्थिक व्यवहार्यता, प्रवाशांची संख्या, तिकीट दर आणि देखभालीचा खर्च यांचं गणित महत्त्वाचं ठरतं. प्रवाशांची अपेक्षित संख्या मिळाली नाही, तर आर्थिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे प्रकल्पाचं यश केवळ बांधकाम पूर्ण झालं म्हणून मोजता येणार नाही.
या मेट्रोचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण मेट्रो सेवा महिला ट्रेन ऑपरेटर्सकडून चालवली जाणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. तसंच, या प्रकल्पाच्या एकूण विजेच्या गरजेपैकी सुमारे 30 टक्के वीज सौरऊर्जेतून उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी 7.60 MW क्षमतेची सौरऊर्जा व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामध्ये स्थानकांवरील 6.10 MW आणि डेपोमधील 1.50 MW क्षमतेच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरतो.
पहिल्या दोन टप्प्यांत पुणे मेट्रोचा प्रवास कसा राहिला?
आजच्या पिंक लाईनचं महत्त्व समजून घ्यायचं असेल, तर पुणे मेट्रोच्या आधीच्या दोन टप्प्यांचा प्रवास समजून घ्यावा लागेल. कारण पुण्यात मेट्रोचं स्वप्न आज पूर्ण झालेलं नाही. त्याची सुरुवात अनेक वर्षांपूर्वी झाली होती.
पहिला टप्पा : दोन मार्गिका, दोन वेगवेगळ्या दिशांना जोडणारा प्रयत्न
पुणे मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला केंद्र सरकारने 2016 मध्ये मंजुरी दिली. या प्रकल्पात दोन मार्गिकांचा समावेश होता.
पहिली मार्गिका पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) ते स्वारगेट अशी 16.589 किलोमीटर लांबीची आहे. यामध्ये उन्नत आणि भूमिगत अशा दोन्ही प्रकारच्या मार्गिकांचा समावेश आहे.
दुसरी मार्गिका वनाज ते रामवाडी अशी 14.665 किलोमीटर लांबीची पूर्णपणे उन्नत मार्गिका आहे.
दोन्ही मार्गिकांची एकूण लांबी 31.254 किलोमीटर असून या प्रकल्पाचा मंजूर खर्च सुमारे ₹11,420 कोटी होता. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात महामेट्रोने केली.
पिंपरी-चिंचवड, स्वारगेट, शिवाजीनगर, डेक्कन, कोथरूड, पुणे रेल्वे स्टेशन, येरवडा आणि रामवाडी अशा महत्त्वाच्या भागांना जोडण्याचा या मार्गिकांचा उद्देश होता.
मात्र, प्रकल्पाला अपेक्षित गतीने पूर्ण होण्यासाठी बराच वेळ लागला. भूमिगत मार्गिकांचं बांधकाम, रस्त्यांवरील अडथळे, भूसंपादन, तांत्रिक कामं आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यामुळे कामाला विलंब झाला.
पहिल्या मार्गिकेवर 2019 मध्ये प्रायोगिक सेवा सुरू झाली आणि 2022 मध्ये प्रवाशांसाठी मेट्रो खुली झाली. त्यानंतर दुसऱ्या मार्गिकेवरही टप्प्याटप्प्याने सेवा सुरू झाली. सप्टेंबर 2024 मध्ये पहिल्या टप्प्यातील संपूर्ण मंजूर नेटवर्क प्रवाशांसाठी उपलब्ध झालं.
या पहिल्या टप्प्यामुळे पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीत मोठा बदल घडवण्याची सुरुवात झाली. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट झाली. केवळ दोन मेट्रो मार्गिका उभारून पुण्यासारख्या विस्तारलेल्या शहराची वाहतूक समस्या सुटणार नव्हती. पुण्याच्या पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण भागांना जोडणाऱ्या मार्गिकांची गरज होती. त्यातून पुढील विस्ताराची संकल्पना पुढे आली.
दुसरा टप्पा : पुण्याच्या विस्ताराला जोडणारा पुढचा दुवा
पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी या दोन मार्गिकांना मंजुरी देण्यात आली.
जून 2025 मध्ये केंद्र सरकारने या दोन मार्गिकांना मंजुरी दिली. त्यांची एकूण लांबी 12.75 किलोमीटर असून त्यावर 13 स्थानकं असणार आहेत. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹3,626.24 कोटी आहे.
वनाज ते चांदणी चौक मार्गामुळे कोथरूड, बावधन आणि चांदणी चौक परिसराला मेट्रोची जोडणी मिळणार आहे. तर रामवाडी ते वाघोली मार्गामुळे खराडी, आयटी पार्क आणि पूर्व पुण्यातील वेगाने विकसित होणाऱ्या निवासी भागांना फायदा होणार आहे.
याशिवाय दुसऱ्या टप्प्याच्या विस्तारात खराडी ते हडपसर, स्वारगेटमार्गे खडकवासला आणि नळस्टॉप ते वारजे-माणिकबाग या मार्गिकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये या दोन अतिरिक्त मार्गिकांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. त्यांची एकत्रित लांबी 31.636 किलोमीटर असून त्यावर 28 उन्नत स्थानकं असणार आहेत. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹9,857.85 कोटी आहे.
आजच्या कार्यक्रमात पुणे मेट्रोच्या पुढील विस्तारासाठी आणखी चार मार्गिकांच्या कामाचं भूमिपूजन करण्यात आलं. वनाज-चांदणी चौक, रामवाडी-विठ्ठलवाडी, खराडी-खडकवासला आणि नळस्टॉप-माणिकबाग या मार्गिकांमुळे पुण्याच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण भागांतील कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे.
या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आजच्या कार्यक्रमात सुमारे ₹13,500 कोटींच्या प्रकल्पांचा उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे पहिला टप्पा, हिंजवडी-शिवाजीनगरची स्वतंत्र तिसरी मार्गिका आणि पुढील विस्तार असं पुण्याचं मेट्रो नेटवर्क आता मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
पुणे मेट्रोचा सर्वात मोठा प्रश्न : प्रवासी किती वाढणार?
मेट्रो उभारणं ही एक गोष्ट आहे आणि तिचा वापर वाढवणं ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. पुण्याच्या पहिल्या दोन मार्गिकांचा अनुभव पाहिला, तर हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात प्रवाशांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी होता. मात्र, नेटवर्कचा विस्तार, स्थानकांची उपलब्धता आणि नागरिकांचा विश्वास वाढल्याने प्रवाशांची संख्या वाढत गेली. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, पुणे मेट्रोची सरासरी दैनंदिन प्रवासी संख्या 2023-24 मध्ये सुमारे 75 हजार होती. 2024-25 मध्ये ती 1.54 लाखांवर पोहोचली. तर 2025-26 मध्ये डिसेंबर 2025 पर्यंत ही संख्या सरासरी 1.96 लाख प्रतिदिन झाली होती. ही वाढ निश्चितच सकारात्मक आहे. मात्र, पुण्यासारख्या मोठ्या शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मेट्रोचा वापर आणखी वाढण्याची गरज आहे.
हिंजवडी मेट्रोमुळे ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. कारण पहिल्या दोन मार्गिकांपेक्षा तिसऱ्या मार्गिकेचा थेट संबंध लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांच्या रोजच्या प्रवासाशी आहे. एखाद्या कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला रोज दोन तास वाहतूक कोंडीत घालवण्याऐवजी मेट्रोने वेळ वाचवता आला, तर त्याच्यासाठी मेट्रो हा केवळ पर्याय राहणार नाही, तर रोजच्या जीवनाचा भाग बनेल.
PMRDA च्या अपेक्षेनुसार या नव्या मार्गिकेचा फायदा दररोज सुमारे 2 ते 2.5 लाख प्रवाशांना होऊ शकतो. मात्र, हा अंदाज आहे. प्रत्यक्ष प्रवासी संख्या किती होते, हे सेवा सुरू झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
पुणे मेट्रो विरुद्ध मुंबई, नागपूर आणि महाराष्ट्रातील इतर प्रकल्प
महाराष्ट्रात मेट्रोचं जाळं वाढत असताना पुण्याची तुलना मुंबई आणि नागपूरशी करणं स्वाभाविक आहे. मात्र, या तिन्ही शहरांची भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या, प्रवासाच्या गरजा आणि मेट्रोची रचना वेगवेगळी आहे.
मुंबई : मेट्रोची गरज आणि प्रवाशांची प्रचंड संख्या
मुंबईत लोकल रेल्वे हे सार्वजनिक वाहतुकीचं प्रमुख साधन आहे. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि उपनगरांच्या विस्तारामुळे मेट्रोचं महत्त्व वाढत आहे. मुंबईत मेट्रो 1, 2A, 7, 3 आणि इतर मार्गिकांमुळे वाहतुकीचे पर्याय वाढत आहेत. विशेषतः मेट्रो 2A आणि 7 या मार्गिकांनी अंधेरी, दहिसर, गुंदवली, दहिसर पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील प्रवासाला नवा पर्याय दिला आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये या दोन मार्गिकांनी मिळून 20 कोटी प्रवासी प्रवासांचा टप्पा पार केला होता. मुंबई मेट्रो 3 म्हणजेच आरे ते कफ परेड ही भूमिगत मार्गिका मुंबईच्या दक्षिण आणि उत्तर भागांना जोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. विशेषतः बीकेसी, वरळी, गिरगाव आणि दक्षिण मुंबईपर्यंतचा प्रवास अधिक सुलभ करण्याची क्षमता या मार्गिकेत आहे.
पुण्याच्या पिंक लाईनची तुलना मुंबई मेट्रो 3 शी केली, तर दोन्ही प्रकल्पांची उद्दिष्टं वेगळी आहेत. मुंबईची मेट्रो 3 ही दाट लोकवस्तीच्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या व्यावसायिक भागांतून भूमिगत जाते. पुण्याची मेट्रो 3 मात्र हिंजवडीसारख्या आयटी केंद्राला शहराच्या मध्यवर्ती भागाशी जोडणारी उन्नत मार्गिका आहे.
नागपूर : महाराष्ट्रातील मेट्रोचा महत्त्वाचा प्रयोग
नागपूर मेट्रोने महाराष्ट्रात तुलनेने लहान शहरात मेट्रो कशी यशस्वी होऊ शकते, याचं उदाहरण दिलं आहे. सीताबर्डी इंटरचेंजच्या माध्यमातून पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण अशा दोन मार्गिका जोडल्या गेल्या आहेत.
नागपूर मेट्रोची व्यावसायिक सेवा मार्च 2019 मध्ये सुरू झाली. सुरुवातीला दररोज केवळ 2,500 प्रवासी मेट्रोचा वापर करत होते. मात्र, नेटवर्कचा विस्तार आणि प्रवासी सुविधांमुळे ही संख्या वाढून 2026 मध्ये दररोज 1.20 लाखांपेक्षा अधिक झाली. मार्च 2026 पर्यंत नागपूर मेट्रोने एकूण 12.4 कोटींपेक्षा अधिक प्रवासी प्रवासांची नोंद केली होती.
नागपूरचा अनुभव पुण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण मेट्रोच्या यशासाठी केवळ मोठी लोकसंख्या किंवा मोठे उद्योग असणं पुरेसं नसतं. योग्य मार्गिका, वेळेचं नियोजन, परवडणारे तिकीट आणि स्थानकांपर्यंत पोहोचण्याची सुविधा या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात.
महाराष्ट्राबाहेरील शहरांमध्ये पुणे कुठे?
देशातील इतर मेट्रो शहरांचा विचार केला, तर दिल्ली हे सर्वात मोठं उदाहरण आहे. दिल्ली मेट्रोने अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण विस्तारातून संपूर्ण NCR परिसरात सार्वजनिक वाहतुकीचं मोठं जाळं उभं केलं आहे. केंद्रीय मंत्रालयाच्या 2025-26 च्या डिसेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार दिल्ली मेट्रोची सरासरी दैनंदिन प्रवासी संख्या 70.86 लाख होती.
बंगळुरू मेट्रोची हीच संख्या 8.97 लाख, चेन्नईची 4.64 लाख, तर हैदराबादची संख्या यापेक्षा वेगळ्या प्रमाणात आहे. त्याच कालावधीत पुणे मेट्रोची सरासरी संख्या 1.96 लाख होती.
प्रमुख मेट्रो शहरांची सरासरी दैनंदिन प्रवासी संख्या, 2025-26 (डिसेंबर 2025 पर्यंत) :
शहर सरासरी प्रवासी
दिल्ली 70.86 लाख
बंगळुरू 8.97 लाख
चेन्नई 4.64 लाख
पुणे 1.96 लाख
नागपूर 1.04 लाख
कोची 1.06 लाख
या तुलनेत पुणे अजून खूप मागे आहे, हे स्पष्ट होतं. मात्र, पुणे मेट्रोचं संपूर्ण जाळं अजून विकसित झालेलं नाही. त्यामुळे केवळ आजच्या आकड्यांवरून पुणे मेट्रोचं अंतिम यश ठरवणं योग्य ठरणार नाही. दिल्ली मेट्रोने शहरातील वेगवेगळ्या भागांना एकमेकांशी जोडण्याचं काम केलं. बंगळुरूमध्ये आयटी उद्योगाच्या विस्तारासोबत मेट्रोचं महत्त्व वाढलं. हैदराबादमध्ये आयटी कॉरिडॉर आणि निवासी भागांना जोडण्याचा प्रयत्न झाला. पुण्यातही हिंजवडी मेट्रोमुळे असाच बदल घडण्याची अपेक्षा आहे.
पण या शहरांचा अनुभव एक गोष्ट शिकवतो. मेट्रोची लांबी वाढली म्हणजे प्रवासी आपोआप वाढत नाहीत. नागरिकांना त्यांच्या घरापासून कार्यालयापर्यंतचा संपूर्ण प्रवास सोपा झाला पाहिजे. त्यासाठी बस, मेट्रो, रेल्वे, रिक्षा आणि पायी चालण्याच्या सुविधांचं एकत्रित नियोजन आवश्यक आहे.
लोकार्पणानंतर पुणेकरांच्या नेमक्या अपेक्षा काय?
या प्रकल्पाचं स्वागत करताना पुणेकरांच्या काही अपेक्षा आणि प्रश्नही समोर येतात. कारण मेट्रो सुरू झाली म्हणून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न एका दिवसात सुटणार नाही.
1. हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी कमी होणार का?
हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे प्रवासाचा वेळ. सकाळी आणि संध्याकाळी कार्यालयीन वेळेत हिंजवडी, वाकड आणि बाणेर परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. अनेक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात पोहोचण्यासाठी आणि घरी परतण्यासाठी बराच वेळ खर्च करावा लागतो.
मेट्रोमुळे हा वेळ वाचण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, आयटी पार्कमधील प्रत्येक कंपनीपर्यंत मेट्रो स्थानकाची थेट सुविधा नाही. स्थानकापासून कार्यालयापर्यंत जाण्यासाठी बस, शटल किंवा इतर पर्याय उपलब्ध करून द्यावे लागतील.
2. शेवटच्या टप्प्याचा प्रवास सोपा होणार का?
मेट्रो स्टेशनपर्यंत पोहोचण्यासाठी रिक्षा किंवा खासगी वाहन वापरावं लागत असेल, तर अनेक प्रवाशांसाठी मेट्रोचा फायदा मर्यादित राहू शकतो.
उदाहरणार्थ, एखादा कर्मचारी बावधन किंवा पाषाणमध्ये राहतो आणि त्याला हिंजवडीला जायचं आहे. त्याच्या घरापासून जवळच्या मेट्रो स्टेशनपर्यंत बस किंवा इतर सार्वजनिक वाहतुकीची सोय नसेल, तर तो स्वतःची गाडी वापरण्यालाच प्राधान्य देईल. त्यामुळे मेट्रोच्या प्रत्येक स्थानकाला पीएमपीएमएल बससेवा, फीडर बस, रिक्षा आणि सायकल सुविधा जोडणं आवश्यक आहे.
3. तिकीट दर सामान्य प्रवाशांना परवडणार का?
मेट्रोचा प्रवास सुरक्षित आणि आरामदायी असला, तरी त्याचे तिकीट दर सामान्य प्रवाशांना परवडणारे असणं महत्त्वाचं आहे. विशेषतः आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांबरोबरच विद्यार्थी, छोटे व्यावसायिक आणि रोजंदारीने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनाही मेट्रोचा वापर करता आला पाहिजे.
मेट्रोचं तिकीट, पार्किंग, फीडर बस आणि इतर प्रवासाचा एकत्रित खर्च हा खासगी वाहनांच्या तुलनेत किती परवडतो, याचा विचार प्रवासी करणार आहेत. त्यामुळे केवळ प्रवासाचा वेग नव्हे, तर एकूण खर्चही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
4. अपूर्ण स्थानकांचा प्रश्न कधी सुटणार?
एकूण 23 स्थानकांपैकी सुरुवातीला 17 स्थानकं प्रवाशांसाठी खुली होणार आहेत. उर्वरित स्थानकं जानेवारी 2027 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचं नियोजन आहे.
म्हणजेच पहिल्या दिवसापासून पूर्ण क्षमतेने सेवा उपलब्ध होणार नाही. उर्वरित स्थानकांचं काम वेळेत पूर्ण करणं आणि प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ न देणं ही प्रशासनाची जबाबदारी असेल.
आजच्या लोकार्पणातून राजकीय संदेश काय?
पुणे मेट्रोचा हा प्रकल्प केवळ वाहतूक व्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या शहरी आणि औद्योगिक पट्ट्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे या भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास हा राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालेलं लोकार्पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला दिलेलं महत्त्व अधोरेखित झालं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मेट्रो नेटवर्कच्या विस्तारावर भर दिला. तर पंतप्रधान मोदी यांनी पुण्याच्या विकासात आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं सांगितलं. देशात मेट्रो सेवा सुरू असलेल्या शहरांची संख्या 26 वर पोहोचल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. मात्र, राजकीय श्रेयापेक्षा पुणेकरांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न वेगळा आहे. प्रकल्पाची घोषणा कोणी केली, निधी कोणी दिला आणि लोकार्पण कोणी केलं यापेक्षा प्रत्यक्ष प्रवासात नागरिकांना किती फायदा झाला, हेच शेवटी महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पुणे मेट्रोसमोर आणखी एक मोठं आव्हान : नियोजनबद्ध शहर विकास
पुण्याच्या मेट्रो विस्ताराचा विचार करताना शहराच्या वाढत्या भौगोलिक विस्ताराकडेही लक्ष द्यावं लागेल. एकीकडे हिंजवडी, माण, वाकड आणि बालेवाडीचा विस्तार होत आहे, तर दुसरीकडे खराडी, हडपसर, वाघोली आणि खडकवासला परिसरात निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामं वाढत आहेत. या सर्व भागांमध्ये मेट्रो पोहोचवण्याची योजना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, मेट्रोच्या आजूबाजूला होणाऱ्या बांधकामांचं नियोजन, रस्त्यांची उपलब्धता, पादचारी मार्ग, पार्किंग आणि सार्वजनिक वाहतूक यांचाही एकत्रित विचार करावा लागेल. दिल्ली मेट्रोच्या अनुभवातून एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे. मेट्रोची प्रत्येक मार्गिका दुसऱ्या मार्गिकेशी जोडली गेली आणि वेगवेगळ्या वाहतूक पर्यायांशी तिचं एकत्रीकरण झालं, तर तिचा फायदा अनेक पटींनी वाढतो.
पुण्यात शिवाजीनगर हे असंच महत्त्वाचं इंटरचेंज ठरणार आहे. मेट्रो लाईन 3 चा पहिल्या टप्प्यातील मेट्रो नेटवर्कशी येथे संपर्क जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड, स्वारगेट, वनाज, रामवाडी आणि हिंजवडी यांच्यात प्रवास करण्यासाठी नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. दोन्ही मेट्रो व्यवस्थांमध्ये संयुक्त तिकीट अॅपची सुविधाही विकसित करण्यात आली आहे. मात्र, हे एकत्रीकरण प्रत्यक्ष प्रवासात किती सोपं ठरतं, याचा अनुभव प्रवाशांना घ्यावा लागेल.
पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होणार?
हिंजवडी आयटी पार्क हे केवळ पुण्याचं नव्हे, तर देशातील महत्त्वाच्या आयटी केंद्रांपैकी एक आहे. इथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाहतूक कोंडीमुळे रोज मोठा वेळ खर्च करावा लागतो. याचा परिणाम त्यांच्या कामाच्या वेळेवर, उत्पादकतेवर आणि वैयक्तिक आयुष्यावरही होतो. मेट्रोमुळे प्रवास अधिक निश्चित आणि नियोजित झाला, तर कंपन्यांना मनुष्यबळाच्या वाहतुकीचं नियोजन करणं सोपं होईल. पुण्यात नोकरीसाठी येणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांसाठीही सार्वजनिक वाहतूक हा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. याशिवाय मेट्रो स्थानकांच्या आसपास व्यावसायिक विकासाला चालना मिळू शकते. कार्यालयं, दुकानं, हॉटेल्स, निवासी प्रकल्प आणि इतर सेवा व्यवसायांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. पण त्याचवेळी जमिनींचे भाव आणि घरभाडे वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे मेट्रोचा फायदा केवळ मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा व्यावसायिक क्षेत्राला न होता सामान्य नागरिकांनाही मिळायला हवा.
पुणे मेट्रोचा पुढचा प्रवास कसा असणार?
आजच्या कार्यक्रमात पुणे मेट्रोच्या पुढील चार मार्गिकांच्या विस्ताराचं भूमिपूजन झाल्यामुळे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेचं भविष्यातील चित्र अधिक मोठं झालं आहे. वनाज ते चांदणी चौक, रामवाडी ते विठ्ठलवाडी, खराडी ते खडकवासला आणि नळस्टॉप ते माणिकबाग या मार्गिका पूर्ण झाल्यानंतर पुण्याच्या अनेक महत्त्वाच्या निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक भागांना मेट्रोची जोडणी मिळणार आहे. या मार्गिकांमुळे पुण्याचं मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटरच्या पुढे नेण्याचं उद्दिष्ट आहे. पुढील काही वर्षांत पुणे मेट्रो केवळ शहराच्या मध्यवर्ती भागापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण महानगर क्षेत्राच्या वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनू शकते. मात्र, यासाठी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणं, निधीचं योग्य नियोजन, स्थानकांची देखभाल, प्रवाशांची सुरक्षा आणि सर्व मार्गिकांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटी या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील.
शेवटी, पुण्याची वाहतूक कोंडी खरंच संपणार का?
पुणे मेट्रो लाईन 3 चं लोकार्पण हा शहराच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे, यात शंका नाही. विशेषतः हिंजवडीसारख्या मोठ्या आयटी केंद्राला शिवाजीनगरशी जोडणं ही काळाची गरज होती. या मार्गिकेमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचा प्रवास अधिक सोपा होण्याची आणि रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, मेट्रो म्हणजे वाहतूक कोंडीवरचा जादूचा उपाय नाही. पुण्यातील वाहतूक समस्या अनेक कारणांनी निर्माण झाली आहे. अपुरे रस्ते, वाढती वाहनसंख्या, सार्वजनिक बससेवेवरील ताण, पार्किंगचा प्रश्न आणि शहराच्या नियोजनातील त्रुटी या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल.
मुंबईने लोकल ट्रेनच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांना सामावून घेतलं. दिल्लीने विस्तृत मेट्रो नेटवर्क उभं केलं. नागपूरने तुलनेने लहान शहरात मेट्रोचा वापर वाढवण्याचा अनुभव दिला. या सगळ्या शहरांकडून पुण्याला शिकण्यासारखं आहे. पुण्याची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे. उद्यापासून प्रवासी मेट्रोतून प्रवास करतील. सुरुवातीचा उत्साह असेल, नवी मेट्रो पाहण्याची उत्सुकता असेल. पण काही महिन्यांनंतरही नागरिक मेट्रोला प्राधान्य देतात का, कार्यालयीन गर्दीच्या वेळेत मेट्रो किती विश्वासार्ह ठरते आणि खासगी वाहनांचा वापर कमी होतो का, यावर या प्रकल्पाचं यश ठरणार आहे. पुणेकरांना आता केवळ मेट्रो नको आहे, तर वेळ वाचवणारी, खिशाला परवडणारी आणि घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत पोहोचवणारी संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हवी आहे. पिंक लाईनने त्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. आता या पावलाचं रूपांतर खऱ्या अर्थाने वाहतूक क्रांतीत होतं का? या प्रश्नाचं उत्तर कालांतराने मिळणार आहे.