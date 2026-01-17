पुण्यात भाजपाची एकहाती सत्ता, मोठ्या घोषणा करणाऱ्या राष्ट्रवादीचं टिकटिक बंद; प्रचार न करता काँग्रेसला 'अच्छे दिन', मनसेचे दिग्गज रुळावरुन खाली
राज्यातील 29 महानगरपालिकांचा निकाल शुक्रवारी (16 जानेवारी) (Municipal Corporation Result 2026) जाहीर झाला. या निकालात भाजपाला मोठं यश मिळालं आहे.
Published : January 17, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 8:44 PM IST
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत पुणेकर नागरिकांनी भारतीय जनता पार्टीला पाठिंबा दिला असून, महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपानं एकहाती सत्ता आणली आहे. पुण्यात तब्बल 119 नगरसेवक भाजपाचे निवडून आले आहेत. तर दुसरीकडं महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आक्रमक प्रचार केलेला असताना आणि मोफत बस, मेट्रो देणार असल्याचं सांगूनही पुणेकरांनी नकार देत त्यांच्या 27 जागा निवडून दिल्या आहेत.
पुणेकरांची भाजपाला साथ : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या 41 प्रभागांमधून 165 नगरसेवक निवडून आले आहेत. या निवडणुकीत युती, आघाडी तसेच विविध पक्ष आणि अपक्ष असे मिळून यंदाच्या निवडणुकीत 1 हजार 155 उमेदवार रिंगणात होते. महायुतीचे तिन्ही पक्ष वेगवेगळे लढत होते, तर दुसरीकडं काँग्रेस, शिवसेना एकत्र येत निवडणूक लढवत होते. शुक्रवारी सकाळपासून महापालिकेच्या मतमोजणीला सुरूवात झाल्यावर रात्री उशिरापर्यंत मतमोजणी सुरू होती. महापालिकेच्या या निवडणुकीत पुणेकरांनी भाजपाला साथ देत 119 जागा जिंकल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 27, काँग्रेस 15, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे 3, शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 1 असे एकूण 165 नगरसेवकांचा निकाल लागला. अनेक मतमोजणीच्या ठिकाणी मोठा गोंधळ झाल्यामुळं खूप वेळ मतमोजणी थांबवून ठेवण्यात आली होती.
अनेक दिग्गजांचा पराभव : पुणे महापालिकेच्या या निवडणुकीत अनेक दिग्गजांना फटका बसला असून, कमी अधिक मतांनी या दिग्गजांचा पराभव झाला आहे. माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांची पत्नी आणि मुलाचा पराभव झाला आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रूपाली ठोंबरे पाटील यांनी दोन्ही प्रभागातून निवडणूक लढवली असताना देखील त्यांचा पराभव झाला. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे नेते वसंत मोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी महापौर दत्ता धनकवडे, शिवसेना पक्षाचे शहराध्यक्ष नाना भानगिरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख संजय मोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अश्विनी कदम, माजी उपमहापौर आबा बागुल, मनसे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर अश्या दिग्गजांचा पराभव झाला आहे.
शिवसेना आणि मनसेला खातंही उघडता आलं नाही : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत सुरूवातीपासून महायुती म्हणून लढविण्यासाठी सातत्याने शिवसेना आणि भाजपाकडून चर्चा सुरू होती. भाजपाकडून शिवसेनेला 15 जागा दिल्या जात होत्या, तर शिवसेनेला 30 जागा पाहिजे होत्या. शेवटच्या दिवशी युती तुटली आणि शिवसेनेने पुण्यात 110 जागा स्वबळावर लढवल्या. निवडणुकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच पक्षाचे नेतेमंडळी यांनी रोड शो, सभा घेत शिवसेना पक्षाचा जोरदार प्रचार केला, पण या निवडणुकीत त्यांना खातं देखील खोलता आलं नसून, पक्षातील दिग्गज नेत्यांचा पराभव झाला. तर दुसरीकडं राज्यभर ठिकठिकाणी दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले, तसं पुण्यात देखील शिवसेना - उबाठा आणि मनसे एकत्र येत काँग्रेससोबत आघाडी केली आणि मनसेने महापालिकेत 42 जागा लढवल्या. यात शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांच्यासह अनेक नेत्यांनी निवडणूक लढवली. मात्र, महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला देखील एकही जागा जिंकता आली नाही.
...तरीही काँग्रेसच्या जागांमध्ये वाढ : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने पहिल्यापासून महाविकास आघाडी म्हणून लढू सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना - उबाठा पक्षाची चर्चा सुरू केली. पण, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानं काँग्रेसने शिवसेना - उबाठा पक्षाची आघाडी करत महापालिकेची निवडणूक लढवली. महापालिकेच्या निवडणुकीत एकीकडं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले असताना, काँग्रेसकडून कोणत्याही प्रकारे जोरदार प्रचार करण्यात येत नव्हता. तसेच पक्षातील एक- दोन नेते सोडले तर कुणीही प्रचाराला आलेलं देखील नव्हतं. तरीही महापालिकेच्या या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मोठं यश मिळालं असून त्यांनी 15 जागा जिंकल्या आहेत. निवडणुकीच्या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला रामराम करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या प्रशांत जगताप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या प्रवेशाने काँग्रेसच्या जागा वाढल्या असल्याचं सांगितलं जात आहे.
