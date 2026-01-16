ETV Bharat / state

पुण्यात रुपाली ठोंबरे पाटील पराभूत; ठोंबरेंकडून मतमोजणीवर बहिष्कार

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी आक्रमक होऊन ईव्हीएम मशीन बदलल्याचा आरोप करत मतमोजणी थांबवली होती.

RUPALI THOMBRE PATIL PMC RESULT
रुपाली ठोंबरे पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 16, 2026 at 3:45 PM IST

|

Updated : January 16, 2026 at 3:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागत असून या निकालात अनेक धक्कादायक चित्रं पाहायला मिळत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी बहुमताकडं कूच करत आहे. पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 25 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी मतमोजणी सुरू असताना आक्षेप घेत तब्बल दोन तास मतमोजणी थांबवली. यानंतर मतमोजणीवर बहिष्कार टाकत त्यांनी मतमोजणीच्या ठिकाणी असलेल्या जाळीवर चढत आंदोलन केलं.

रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी थांबवली मतमोजणी : महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 25 मध्ये भारतीय जनता पार्टीचे चारही उमेदवार विजयी झाले आहेत. मतमोजणी दरम्यान रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी आक्षेप घेत मतमोजणी थांबवली होती. रुपाली ठोंबरे पाटील आणि गणेश भोकरे यांनी मतदान यंत्रावर आक्षेप घेतल्यानंतर निवडणूक अधिकारी उमेदवार रुपाली ठोंबरे पाटील यांच्यामध्ये चर्चा झाली. या चर्चेनंतर दोन तासांनी मतमोजणीला सुरुवात झाली. परंतु रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी मतमोजणीवर बहिष्कार घालत लोकशाहीची हत्या झाल्याचं सांगितलं. तसंच त्यांनी मशिन बदलल्याचा आरोप केला. आक्रमक झालेल्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी जाळीवर चढून आक्षेप घेत आंदोलन केलं. या कृत्यामुळं रुपाली ठोंबरे पाटील यांच्यावर प्रशासनाकडून कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

रुपाली ठोंबरे पाटील यांच्याकडून मतमोजणीवर बहिष्कार (ETV Bharat Reporter)

चुकीमुळं घडला प्रकार : "रुपाली ठोंबरे पाटील यांचा आक्षेप चुकीचा आहे. ओरिजिनल डॉक्युमेंटमध्ये ईव्हीएम मशीनचा सीरियल नंबर मॅच न होण्याचा आरोप त्यांनी केला होता. मात्र फॅक्ट चेक केल्यावर ओरिजिनल डॉक्युमेंटमध्ये हे स्पष्ट दिसून येत आहे की दोन वेगवेगळ्या प्रभागाच्या याद्या त्यांनी मागं पुढं लावल्यानं हा सगळा घोळ झाला आहे. प्रभाग 25 च्या यादीमध्ये प्रभाग 27 चं दुसरं पान लावलं आहे. कोणाच्या तरी चुकीमुळं हा प्रकार घडला आहे. रुपाली ठोंबरे पाटील जी कागदपत्र सादर करत आहेत ते कॅम स्कॅनरनं स्कॅन केलेली कागदपत्रं आहेत. मात्र खऱ्या कागदपत्रांमध्ये सीरियल नंबर सारखा येत नाही," अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. लाइव्ह BMC Election Results 2026 LIVE : एकनाथ शिंदेंना धक्का, सदा सरवणकर यांचे पुत्र व रवींद्र वायकर यांची कन्या पराभूत; BMC च्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष
  2. मुंबई महापालिकेत भाजपा-शिवसेना सत्ता स्थापन करणार? मतमोजणीच्या कलानुसार उद्धव ठाकरेंच्या 25 वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग
  3. लाइव्ह Municipal Corporation Result Live Updates : रूपाली ठोंबरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आरोप फेटाळले
Last Updated : January 16, 2026 at 3:57 PM IST

TAGGED:

PMC RESULT 2026
रुपाली ठोंबरे पाटील
पुणे महानगरपालिका निकाल
PMC RESULT
RUPALI THOMBRE PATIL PMC RESULT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.