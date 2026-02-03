पुणे महानगरपालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीत ट्विस्ट; भाजपा, काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही भरला महापौर, उपमहापौर पदासाठी अर्ज
पुणे महानगरपालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपा, काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही महापौर, उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. वाचा सविस्तर वृत्त.
Published : February 3, 2026 at 6:38 PM IST
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला मोठं यश मिळालं. या निवडणुकीत भाजपाचे 119 नगरसेवक निवडून आले आहेत. पुणे महानगरपालिका महापौर पदासाठी मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. येत्या 9 फेब्रुवारीला महापौर पदाची निवड होणार आहे. दरम्यान पुण्याच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत ट्विस्ट आला आहे. मंगळवारी पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी काँग्रेसकडून अश्विनी लांडगे यांना उमेदवारी दिली आहे. तर उपमहापौर पदासाठी साहिल केदारी यांना उमेदवारी मिळाली आहे. त्यामुळं पुण्यात महापौर कोण होणार याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. यावेळी महापालिकेत निवडून आलेले काँग्रेसचे 15 नगरसेवक तसंच जेष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.
पुण्यात महापौर, उपमहापौर कोणत्या पक्षाचा? : पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीकडून मंजुषा नागपुरे आणि उपमहापौर पदासाठी परशुराम वाडेकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शीतल सावंत यांनी महापौर पदासाठी आणि दत्तात्रय बहिरट यांनी उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरला आहे. पुणे महानगरपालिकेत भारतीय जनता पार्टीचे 119 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळं पुणे महानगरपालिका महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवडणूक बिनविरोध होणार अशी चर्चा असताना भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. त्यामुळं 9 फेब्रुवारीला पुणे महानगरपालिकेवर महापौर आणि उपमहापौर कोणाचा बसणार? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसला मत म्हणजे भाजपाला मत : "पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आम्ही काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवार दिले आहेत. महापौर निवडणुकीसाठी आम्ही उमेदवारी देताना समविचारी पक्षांशी चर्चा केली होती आणि त्यांना याबाबत कल्पनाही दिली होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून कोणताही प्रतिसाद आम्हाला मिळाला नाही. आम्ही पहिल्यापासून जे सांगत होतो की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मत म्हणजे भाजपाला मत ते आता यातून स्पष्ट होत आहे," असं म्हणत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर केली.
