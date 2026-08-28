कनिष्ठ अभियंता परीक्षेतील कॉपी प्रकरणात 5 जणांवर गुन्हा दाखल; अतिरिक्त आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती
औषध निरीक्षक पदाच्या पेपर फुटीनंतर पुणे महानगरपालिकेच्या अभियंता पदाची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावर पुणे महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी माहिती दिली.
Published : August 28, 2026 at 9:53 PM IST|
Updated : August 28, 2026 at 10:31 PM IST
पुणे: देशभरात परीक्षा पेपर फुटीच्या चर्चा सुरू असताना पुणे महानगरपालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता पदाच्या परीक्षेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या पदाची प्रश्नपत्रिका फुटली नसून परीक्षेत काही उमदेवारांनी कॉपी केल्याचं समोर आलं आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या 169 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या भरतीबाबत घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा आरोप गेल्या काही दिवसांपासून करण्यात येत आहे. या प्रकरणाचा तपास महापालिकेकडून करण्यात आला. पुणे महानगरपालिकेच्या 169 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या भरतीचा पेपर फुटला नसून या परीक्षेत तीन मुलांकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून फसवणूक करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी महापालिकेच्या वतीनं पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे 5 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आयबीपीएसकडून तांत्रिक तपासणी- पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेच्या 169 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या भरतीची परीक्षा ही आयबीपीएस मार्फत 22, 23 आणि 29 एप्रिल रोजी राज्यातील 7 शहरांमध्ये 17 सत्रांत ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली. यासाठी सुमारे 20,735 उमेदवार प्रविष्ट झाले होते. या परीक्षेनंतर 9 जून रोजी परीक्षेचा निकाल लागला. 15 जून रोजी सेक्शन-वाइज गुण जाहीर झालं. मात्र, त्यानंतर 16 जून रोजी या परीक्षेच्या बाबत प्रश्नांचे स्क्रीनशॉट व्हायरल होत असल्याचं समोर आलं. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर महापालिकेच्या वतीनं हे प्रकरण आयबीपीएसकडे तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी पाठविण्यात आलं होतं.
तीन जणांची उमेदवारी रद्द- ते पुढे म्हणाले की, महानगरपालिकेच्या निर्देशानुसार आयबीपीएसने तपास सुरू केला. 545 उमेदवारांच्या वैयक्तिक डेटा लॉगची प्रश्न पाहण्याची, उत्तर देण्याची आणि उत्तर जतन करण्याची पद्धत तपासण्यात आल्या आहेत. या सत्रात उपस्थित असलेल्या सर्व 4,135 उमेदवारांच्या उत्तरपद्धतीशी तुलना करण्यात आली. या प्रसारित छायाचित्र आणि डेटा लॉग या दोघांच्या आधारे तीन उमेदवार संशयित म्हणून निष्पन्न झालं. तिघांच्याही बाबतीत एकसारखीच पद्धत आढळून आली. सुरुवातीच्या तीस मिनिटांत जवळपास सर्व प्रश्न केवळ पाहून ठेवले गेले. मात्र, उत्तर दिलं गेलं नाही. त्यानंतर झपाट्यानं उत्तरे देण्यात आली. प्रत्येक वेळी उत्तरांचा वेग वाढण्यापूर्वी स्वच्छतागृहाला भेट दिलेली होती. त्यांच्या रफ शीट उपलब्ध नव्हत्या, अथवा सोडवलेल्या प्रश्नांच्या स्वरुपाशी त्या सुसंगत नव्हत्या. या तीन उमेदवारांचे गुण अवैध ठरवून त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली आहे. या उमेदवारांच्या स्वच्छतागृह भेटींशी हालचाली जुळत होत्या, अशा दोन कर्मचाऱ्यांचीही ओळख पटली आहे. हे दोघेही परीक्षा केंद्र पुरवठादारानं नेमलेले स्थायी कर्मचारी होते. त्यातील एक विद्युत कर्मचारी आणि दुसरा पायाभूत सुविधा कर्मचारी होते. या दोघांनाही सेवेतून काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलं आहे.
146 पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश- अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या माहितीनुसार सगळा फसवणुकीचा प्रकार संभाजीनगर येथील सेंटरवर घडला आहे. या तिन्ही उमेदवारांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सुरुवातीच्या काही मिनिटांत सर्व 100 प्रश्न पटापट स्क्रोल केले. त्यानंतर 15 मिनिटांनी 30 मिनिटांचा शौचालय येथे मोठा ‘बायो-ब्रेक’ घेतला. वॉशरुममध्ये मोबाईल अथवा बाहेरील व्यक्तींच्या मदतीनं प्रश्नांची उत्तरे मिळवली. त्यांनी परत येऊन परीक्षेच्या शेवटच्या अर्ध्या तासात वेगानं अचूक उत्तरे लिहिली असल्याचं समोर आलं आहे. तसेच या परीक्षेचा पेपरफुटी झाली नसून या तिन्ही उमेदवारांकडून फसवणूक झाल्याचं समोर आलं आहे. तसेच या परीक्षेच्याबाबत कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर एकूण 169 पदांपैकी 146 पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. तर आरक्षणाच्या काही प्रवर्गांमध्ये पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे 18 पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत.
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