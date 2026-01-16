ETV Bharat / state

केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा अजित पवारांना टोला; म्हणाले, 'पुणेकरांनी चितपट केलं!'

पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाला मोठं यश मिळालं. यावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

PMC election results 2026
मुरलीधर मोहोळ यांची निवडणूक निकालावरील प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)
पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे निकाल लागत असून या निकालात भाजपाला मोठं यश मिळताना दिसत आहे. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी पुण्याचे कारभारी बदला, असं आवाहन केलं होतं. यावरच भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी अजित पवार यांना टोला लगावत पुणेकरांनी चितपट केल्याचं म्हटलं आहे.





केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले," पुणेकरांनी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षावर विश्वास व्यक्त केला आहे. पुणेकर जनता ही आमच्या सोबत असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. कोणीही कितीही काहीही केलं. कितीही टीका केली तरी पुणेकर कोणालाही महत्त्व न देता विकासाला महत्त्व देत असतात. आम्ही ही निवडणूक विकासावर तसेच पुण्याच्या भवितव्यासाठी लढवली होती. गेल्या पाच ते सहा निवडणुकीत पुणेकरांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला. या निवडणुकीतदेखील पुणेकरांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला".

निवडणुकीच्या पहिल्या दिवसांपासून आम्हाला कुठेही मोठं आव्हान असल्याचं वाटतं नव्हतं. आम्हाला आमच्या कामावर विश्वास होता. पुणेकरांनी पुन्हा एकदा आमच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे-केंद्रीय राज्यमंत्री, मुरलीधर मोहोळ


उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपावर टीका केली होती. या टीकेबाबत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मोहोळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले,"आम्ही राज्यात आणि केंद्रात महायुतीमध्ये एकत्र असल्यानं वाटलं नव्हतं की अशा पद्धतीनं टीका होईल. निवडणूक मैत्रीपूर्ण वातावरणात होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र समोरून असं झालं नाही. आरोप-प्रत्यारोप या निवडणुकीत होते. मात्र, विकासाच्या दिशेनं एकत्र येत पुन्हा पुढे जाऊ", असं यावेळी मोहोळ यांनी म्हटलं.

जिल्हा परिषद भाजपानं स्वबळावर लढविणाऱ्याची पदाधिकाऱ्यांची मागणी- पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर आज भारतीय जनता पक्षाची महत्त्वाची बैठक केंद्रीयमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थित पार पडली. आगामी निवडणुकीच्या रणनिती संदर्भात आणि उमेदवार निवडीसंदर्भात या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. पुणे जिल्हा परिषदेची निवडणूक भारतीय जनता पक्षानं स्वबळावर लढायला हवी, असा सूर या बैठकीत उमटला. या बैठकीला पुणे उत्तर आणि दक्षिणचे जिल्हाध्यक्षांसह प्रमुख नेते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

PUNE MUNICIPAL CORPORATION RESULTS
पुणे महानगरपालिका निवडणूक निकाल
