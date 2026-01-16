ETV Bharat / state

पुण्यात काँग्रेसनं खात उघडलं; प्रशांत जगताप आणि साहिल केदारी विजयी

प्रशांत जगताप यांनी वानवडी येथील प्रभाग क्रमांक 18 ड मधून निवडणूक लढवली होती.

PMC Election Result 2026 : Congress opens its account in Pune; Prashant Jagtap and Sahil Kedari emerge victorious
पुण्यात काँग्रेसनं खात उघडलं; प्रशांत जगताप आणि साहिल केदारी विजयी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 16, 2026 at 1:54 PM IST

पुणे : राज्यात 15 जानेवारीला 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान पार पडलं. यानंतर आज (16 जानेवारी) निवडणुकीसाठी मतमोजणी सुरू आहे. सकाळी दहा वाजतापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. पुणे महानगरपालिकेसाठी देखील मतमोजणी होत असून नुकतेच काँग्रेसमध्ये सामील झालेले प्रशांत जगताप निवडून आले आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीच्या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या मुद्द्यावरून पक्षाला रामराम करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता आणि त्यांनी वानवडी येथील प्रभाग क्रमांक 18 ड मधून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत प्रशांत जगताप हे विजयी झाले आहे. तर काँग्रेसचे साहिल केदारी हे देखील विजयी झाले आहेत.

प्रशांत जगताप विजयी : वानवडी येथील प्रभाग क्रमांक 18 ड मधून माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर यांचा मुलगा अभिजीत शिवरकर हे ऐनवेळी काँग्रेसमधून भाजपामध्ये गेले होते आणि प्रशांत जगताप यांच्या विरोधात निवडणुकीला उभे होते. प्रभाग क्रमांक 18 ड मधून प्रशांत जगताप यांनी निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत अटीतटीच्या लढतीत प्रशांत जगताप जिंकले आहे. तर दुसरीकडे, त्यांच्या प्रभागात त्यांनी आपली आई रत्नमाला जगताप यांना उभं केलं होतं. पण त्यांचा पराभव झाला आहे. प्रशांत जगताप यांच्या पॅनलमध्ये मूळ काँग्रेसचे असलेले साहिल केदारी यांनी देखील दोन वेळा नगरसेवक असलेले घुले यांचा पराभव केलं आहे.

भाजपाला दिलं होतं आव्हान : प्रभाग क्रमांक 18 ड मध्ये साहिल केदारी हे मूळ काँग्रेसचे असून त्यांच्या प्रभागामध्ये प्रशांत जगताप यांनी निवडणूक लढवली होती आणि या निवडणुकीत थेट त्यांनी भाजपाला आव्हान दिलं होतं. पुणे शहरातील या अटीतटीच्या लढतीत साहिल केदारी आणि प्रशांत जगताप यांचा विजय झाल्यामुळं काँग्रेस पक्षानं पुण्यात खात उघडलं आहे. दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेच्या 41 प्रभागांतील 165 जागांसाठी 15 जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडली. किरकोळ वाद आणि तक्रारींचे अपवाद वगळता शहरातील मतदान शांततेत पूर्ण झाले. प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा सरासरी 52.75 टक्के मतदान झालं असून, मागील निवडणुकीच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का जवळपास पावणे तीन टक्क्यांनी घसरला आहे.

पुणे
पुणे महानगरपालिका निवडणूक निकाल
प्रशांत जगताप
साहिल केदारी
PMC ELECTION RESULT 2026

