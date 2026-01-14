पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; अधिकाऱ्यांना मतदानाचे साहित्य वाटप
पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांना साहित्य वाटप करण्यात आलं.
Published : January 14, 2026 at 2:23 PM IST
पुणे : राज्यात जाहीर झालेल्या 29 महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार थांबला असून उद्या मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झालं आहे. बुधवारी (14 जानेवारी) पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदानाचे साहित्य वाटप करण्यात आलं. तसंच पोलीस बंदोबस्तात हे साहित्य वाटप पीएमपीएमएल बसद्वारे केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे.
906 संवेदनशील मतदान केंद्रे : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उद्या 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून त्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. पुण्यातील न्यू इंग्लिश स्कूल इथं निवडणूक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. या निवडणुकीसाठी 4 हजार 11 मतदान केंद्रे असून त्यात 906 संवेदनशील मतदान केंद्रे आहेत. या संवेदनशील मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरा, पोलिसांचे जादा मनुष्यबळ तैनात करून कडेकोट बंदोबस्त ठेवला जाणार आहे. या निवडणुकीच्या मतदानासाठी 26 हजार कर्मचारी असून यांची ट्रेनिंग तसंच त्यांना उद्या होणाऱ्या मतदानासाठी सूचना देण्यात आल्या आहे. 4 हजार 11 मतदान केंद्रे असून त्यात सर्वाधिक 174 मतदान केंद्रे प्रभाग क्र. 9 बाणेर बालेवाडी-पाषाण याठिकाणी आहेत. तर प्रभाग क्र. 39 अप्पर सुप्पर इंदिरानगरमध्ये 68 मतदान केंद्रे आहेत.
163 जागांसाठी निवडणूक : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या 41 प्रभागांसाठी 165 नगरसेवक निवडून येणार आहे. या निवडणुकीत युती आघाडी तसंच विविध पक्ष आणि अपक्ष असे मिळून यंदाच्या निवडणुकीत 1 हजार 155 उमेदवार रिंगणात आहेत. पुण्यात दोन जागा बिनविरोध झाल्याने निवडणूक 163 जागांसाठी होत आहे. पुणे महानगरपालिकेत एकूण 35,51, 854 इतके मतदार असून यात 18, 32, 449 पुरुष मतदार तर 17,19,017 महिला मतदार आहे. तसंच 488 इतर मतदार आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तब्बल 3 लाख 446 दुबार मतदार आहे.
