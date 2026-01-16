पुणे महापालिका निवडणूक : एकत्र येऊन पवार काका-पुतण्याचं नुकसान? मत विभाजनामुळे भाजपाला मोठा फायदा
मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान पार पडलं. यानंतर आज मतमोजणी सुरू असून भाजपानं जोरदार मुसंडी मारल्याचं चित्र आहे.
Published : January 16, 2026 at 2:10 PM IST
पुणे : महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रारंभीच्या कलांमध्ये भारतीय जनता पार्टी पक्ष पुणे शहरात 38 जागांवर आघाडीवर असल्याचं दिसून येत आहे. या निवडणुकांत पवार कुटुंब एकत्र येऊन निवडणूक लढवत असलं तरी त्याचा अपेक्षित फायदा झालेला दिसत नाही.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुका एकत्र लढवल्या होत्या. मात्र, अजित पवार यांनी भाजपाशी युती केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मतदार वर्ग विभागला गेला असून, त्याचा फटका पक्षाला बसल्याचं प्रारंभीच्या कलांवरून स्पष्ट होत आहे.
दुपारपर्यंतच्या कलांनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस 5 जागांवर आघाडीवर आहे, तर काँग्रेसला अद्याप एकाही जागेवर आघाडी मिळालेली नाही. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या यापूर्वीच्या निवडणुका 2017 मध्ये झाल्या होत्या, म्हणजेच तब्बल 8 वर्षांनंतर या निवडणुका झाल्या आहेत. सध्या केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री असलेले मुरलीधर मोहोळ नोव्हेंबर 2019 पर्यंत पुण्याचे महापौर होते.
मुंबईत काय स्थिती : मुंबईत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकांच्या मतमोजणीमध्ये सकाळी 11 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार भाजपा-शिवसेना महायुती सुमारे 75 प्रभागांमध्ये आघाडीवर होती. यामध्ये भाजपा 49 जागांवर तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना 26 जागांवर आघाडीवर आहे. 135 प्रभाग लढवलेल्या भाजपाचा सध्याचा ‘स्ट्राइक रेट’ सुमारे 36 टक्के असून, 90 प्रभाग लढवलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा स्ट्राइक रेट सुमारे 29 टक्के आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उबाठा) 40 जागांवर आघाडीवर असल्याचं समोर आलं आहे. राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 8 जागांवर आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे. काँग्रेस 7 जागांवर आघाडीवर असून, अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला 1 जागेवर आघाडी आहे.
दरम्यान, बीएमसीच्या निवडणूक कार्यालयांकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत कलांनुसार भाजपा ९ प्रभागांमध्ये आघाडीवर आहे. शिवसेना 3, शिवसेना (उबाठा) 4, तर एआयएमआयएम 2 प्रभागांमध्ये आघाडीवर आहे. एकूण 227 जागांसाठी मतमोजणी सुरू आहे.
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांच्या या निवडणुका गुरुवारी पार पडल्या. शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे यांच्या युतीकडून निवडणूक प्रक्रियेवर आरोप करण्यात आले होते, मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. 8 वर्षांच्या नंतर झालेल्या या निवडणुका मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. मागील बीएमसी निवडणुका 2017 मध्ये झाल्या होत्या, यापूर्वीच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांचा कार्यकाळ मार्च 2022 मध्ये संपला होता. त्यामुळे जवळपास चार वर्षांनंतर मुंबईला नवा महापौर मिळणार आहे.
मुंबईत किती मतदार? : मुंबईत एकूण 1 कोटी 3 लाख 44 हजार 315 मतदारांपैकी 54 लाख 76 हजार 43 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये सुमारे 29 लाख 23 हजार 433 पुरुष, 25 लाख 52 हजार 359 महिला आणि 251 तृतीयपंथीय मतदारांचा समावेश आहे. पुरुष मतदारांची संख्या महिलांपेक्षा सुमारे 3.7 लाखांनी अधिक होती.
2017 च्या निवडणुकांत अविभाजित शिवसेनेनं 227 पैकी 84 जागा जिंकल्या होत्या. त्या वेळी भाजपासोबत युतीत असलेल्या शिवसेना-भाजप आघाडीने एकूण 114 जागांचा बहुमताचा आकडा पार केला होता. भाजपानं 82 जागा जिंकल्या होत्या. 2017 मध्ये भाजपा 15 महानगरपालिकांमध्ये सत्तेत होती, ज्यामध्ये पुणे, नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, लातूर आदींचा समावेश होता. तर त्या वेळी अविभाजित शिवसेनेच्या ताब्यात मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अहिल्यानगर आदी महानगरपालिका होत्या. काँग्रेसने भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, कोल्हापूर, परभणी आणि नांदेड अशा पाच महानगरपालिकांमध्ये सत्ता मिळवली होती.
